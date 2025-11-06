2025. november 6. csütörtök Lénárd
8 °C Budapest
Közelkép egy fiatal nőről, aki okostelefont használ a közösségi médiahálózat alkalmazásán. Bejegyzések megtekintése, lájkok vagy szeretet adása, barátkozás a közösségi média oldalakon a városban. Emberek hálózatépítésben veszn
Tech

Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz

Pénzcentrum
2025. november 6. 15:46

A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni, miközben naponta 15 milliárd csaló hirdetést jelenít meg felhasználóinak - írta meg a Reuters.

A Reuters által megvizsgált, korábban nem publikált dokumentumok szerint a közösségi média óriás az elmúlt három évben nem tudta azonosítani és megállítani a csaló e-kereskedelmi és befektetési rendszereket, illegális online kaszinókat és tiltott egészségügyi termékeket hirdető reklámok áradatát, amelyek milliárdnyi felhasználót értek el a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat csak akkor tiltja le a hirdetőket, ha automatizált rendszerei legalább 95%-os bizonyossággal csalást állapítanak meg. Ha a bizonyosság ennél alacsonyabb, de még mindig valószínű a csalás, a Meta büntetésként magasabb hirdetési díjakat számít fel. A dokumentumok szerint a felhasználók, akik rákattintanak a csaló hirdetésekre, a Meta személyre szabott hirdetési rendszere miatt valószínűleg még több hasonló reklámot fognak látni.

A Meta belső becslése szerint platformjai az Egyesült Államokban történt sikeres csalások egyharmadában játszottak szerepet. Egy 2025 áprilisi belső értékelés szerint "könnyebb csalásokat hirdetni a Meta platformjain, mint a Google-ön".

Kapcsolódó cikkeink:

A szabályozó hatóságok világszerte nyomást gyakorolnak a vállalatra, hogy jobban védje felhasználóit az online csalásoktól. Az Egyesült Államokban a Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot folytat a Meta ellen pénzügyi csalásokat hirdető reklámok miatt, míg az Egyesült Királyságban egy szabályozó hatóság megállapította, hogy a Meta termékei az összes fizetéssel kapcsolatos csalásos veszteség 54%-ában játszottak szerepet 2023-ban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A dokumentumok szerint a Meta mérlegeli a csaló hirdetések elleni fellépés költségeit a kormányok által kiszabható pénzbüntetésekkel szemben. A vállalat célja, hogy csökkentse a tiltott bevételek arányát, de aggódik, hogy a csaló hirdetésekből származó bevételek hirtelen csökkentése befolyásolhatja üzleti előrejelzéseit.

A Meta belső stratégiája szerint a 2024-es becsült 10,1%-os csalásokból, illegális szerencsejátékból és tiltott termékekből származó bevételi arányt 2025 végére 7,3%-ra, 2026 végére 6%-ra, majd 2027-re 5,8%-ra kívánják csökkenteni.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #facebook #online #reklám #instagram #bevétel #hirdetés #dokumentum #meta #felhasználók

