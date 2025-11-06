Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz

A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni, miközben naponta 15 milliárd csaló hirdetést jelenít meg felhasználóinak - írta meg a Reuters.

A Reuters által megvizsgált, korábban nem publikált dokumentumok szerint a közösségi média óriás az elmúlt három évben nem tudta azonosítani és megállítani a csaló e-kereskedelmi és befektetési rendszereket, illegális online kaszinókat és tiltott egészségügyi termékeket hirdető reklámok áradatát, amelyek milliárdnyi felhasználót értek el a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon.

A vállalat csak akkor tiltja le a hirdetőket, ha automatizált rendszerei legalább 95%-os bizonyossággal csalást állapítanak meg. Ha a bizonyosság ennél alacsonyabb, de még mindig valószínű a csalás, a Meta büntetésként magasabb hirdetési díjakat számít fel. A dokumentumok szerint a felhasználók, akik rákattintanak a csaló hirdetésekre, a Meta személyre szabott hirdetési rendszere miatt valószínűleg még több hasonló reklámot fognak látni.

A Meta belső becslése szerint platformjai az Egyesült Államokban történt sikeres csalások egyharmadában játszottak szerepet. Egy 2025 áprilisi belső értékelés szerint "könnyebb csalásokat hirdetni a Meta platformjain, mint a Google-ön".

A szabályozó hatóságok világszerte nyomást gyakorolnak a vállalatra, hogy jobban védje felhasználóit az online csalásoktól. Az Egyesült Államokban a Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot folytat a Meta ellen pénzügyi csalásokat hirdető reklámok miatt, míg az Egyesült Királyságban egy szabályozó hatóság megállapította, hogy a Meta termékei az összes fizetéssel kapcsolatos csalásos veszteség 54%-ában játszottak szerepet 2023-ban.

A dokumentumok szerint a Meta mérlegeli a csaló hirdetések elleni fellépés költségeit a kormányok által kiszabható pénzbüntetésekkel szemben. A vállalat célja, hogy csökkentse a tiltott bevételek arányát, de aggódik, hogy a csaló hirdetésekből származó bevételek hirtelen csökkentése befolyásolhatja üzleti előrejelzéseit.

A Meta belső stratégiája szerint a 2024-es becsült 10,1%-os csalásokból, illegális szerencsejátékból és tiltott termékekből származó bevételi arányt 2025 végére 7,3%-ra, 2026 végére 6%-ra, majd 2027-re 5,8%-ra kívánják csökkenteni.