A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni, miközben naponta 15 milliárd csaló hirdetést jelenít meg felhasználóinak - írta meg a Reuters.
A Reuters által megvizsgált, korábban nem publikált dokumentumok szerint a közösségi média óriás az elmúlt három évben nem tudta azonosítani és megállítani a csaló e-kereskedelmi és befektetési rendszereket, illegális online kaszinókat és tiltott egészségügyi termékeket hirdető reklámok áradatát, amelyek milliárdnyi felhasználót értek el a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon.
A vállalat csak akkor tiltja le a hirdetőket, ha automatizált rendszerei legalább 95%-os bizonyossággal csalást állapítanak meg. Ha a bizonyosság ennél alacsonyabb, de még mindig valószínű a csalás, a Meta büntetésként magasabb hirdetési díjakat számít fel. A dokumentumok szerint a felhasználók, akik rákattintanak a csaló hirdetésekre, a Meta személyre szabott hirdetési rendszere miatt valószínűleg még több hasonló reklámot fognak látni.
A Meta belső becslése szerint platformjai az Egyesült Államokban történt sikeres csalások egyharmadában játszottak szerepet. Egy 2025 áprilisi belső értékelés szerint "könnyebb csalásokat hirdetni a Meta platformjain, mint a Google-ön".
A szabályozó hatóságok világszerte nyomást gyakorolnak a vállalatra, hogy jobban védje felhasználóit az online csalásoktól. Az Egyesült Államokban a Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot folytat a Meta ellen pénzügyi csalásokat hirdető reklámok miatt, míg az Egyesült Királyságban egy szabályozó hatóság megállapította, hogy a Meta termékei az összes fizetéssel kapcsolatos csalásos veszteség 54%-ában játszottak szerepet 2023-ban.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A dokumentumok szerint a Meta mérlegeli a csaló hirdetések elleni fellépés költségeit a kormányok által kiszabható pénzbüntetésekkel szemben. A vállalat célja, hogy csökkentse a tiltott bevételek arányát, de aggódik, hogy a csaló hirdetésekből származó bevételek hirtelen csökkentése befolyásolhatja üzleti előrejelzéseit.
A Meta belső stratégiája szerint a 2024-es becsült 10,1%-os csalásokból, illegális szerencsejátékból és tiltott termékekből származó bevételi arányt 2025 végére 7,3%-ra, 2026 végére 6%-ra, majd 2027-re 5,8%-ra kívánják csökkenteni.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
Délután óta problémák vannak az OTP online felületein: a mobilapp gyakran nem tölt be, az internetbank pedig teljesen elérhetetlen.
A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban.
Óriási pénzszórásra készül Zuckerberg: óriási dobást tervezhet a Facebook atyja, mi lesz a közösségi oldallal?
A Meta 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.
Egyre brutálisabb online támadásokra készülhetnek a magyarok: önkormányzatok, iskolák, kórházak vannak veszélyben
Magyarország globálisan a 42., Európában a 17. helyet foglalja el azon országok rangsorában, amelyek a legtöbb kibertámadást kénytelenek elszenvedni.
Itt az első fecske: betiltják a chatbotok használatát a 18 éven aluliaknak, borzasztó dolog derült ki az AI-ról
A Character.AI betiltja a kiskorúak hozzáférését chatbotjaihoz a beszélgetések gyermekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt.
A holland kormány Nexperia chipgyártó feletti irányításátvétele és a kínai válaszlépések súlyos ellátási problémákat okozhatnak.
A YouTube a korábban feltöltött videókat is felülvizsgálja, és szükség esetén életkor-ellenőrzés alá helyezi vagy akár el is távolítja őket.
November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés – az ügyintézést érdemes előre tervezni.
Brutálisat megy az Apple, már 4 ezermilliárd dollárt ér a cég: egekbe lökte az új iPhone a részvényeket
Az iPhone 17 iránti kínai kereslet új lendületet adott az Apple-nek, pedig év elején még komoly gondokkal küzdött a cég.
Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben
Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket.
A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.
Szerda éjjel komoly karbantartás jön: az Erste számos online szolgáltatása leáll.
Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében.