Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Ledobta a bombát Elon Musk: őrült ötlettel állt elő megint, ezt vajon mennyire gondolja komolyan?
Elon Musk űrbeli adatközpontokkal erősítené mesterséges intelligencia fejlesztései - írja a Reuters.
Elon Musk SpaceX és xAI vállalatainak tervezett egyesülése új lendületet adhat Musk azon elképzelésének, hogy műholdas adatközpontokat juttasson Föld körüli pályára. Ezzel a lépéssel Musk a Google, a Meta és az OpenAI ellen folytatott AI versenyben szerezne előnyt.
Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek – mint az xAI Grok vagy az OpenAI ChatGPT – hatalmas számítási igényeit. A földi létesítményekkel szemben az űrben szinte állandó napenergia áll rendelkezésre, és nincs szükség a földi adatközpontok költségeinek jelentős részét kitevő hűtésre.
A szakértők szerint azonban a kereskedelmi életképesség még évekre van, mivel komoly kockázatot jelent az űrszemét, a kozmikus sugárzás elleni védelem, a helyszíni karbantartás korlátozott lehetőségei és a fellövési költségek. A Deutsche Bank szerint az első kisebb űrbeli adatközpontok 2027-28 körül jelenhetnek meg, míg a nagyobb, több száz vagy ezer egységből álló rendszerek csak a 2030-as években válhatnak valósággá.
A SpaceX a történelem legsikeresebb rakétagyártója, amely már több ezer műholdat juttatott sikeresen Föld körüli pályára Starlink internetszolgáltatása részeként. "Egyértelmű döntés napenergiával működő adatközpontokat építeni az űrben... a legalacsonyabb költségű hely a mesterséges intelligencia számára az űr lesz, és ez két éven belül, legkésőbb három éven belül igaz lesz" – mondta Musk a davosi Világgazdasági Fórumon.
A SpaceX idén tőzsdére léphet, ami több mint 1 billió dollárra értékelhetné a vállalatot. A bevétel egy része az AI adatközpont műholdak fejlesztését finanszírozná.
A versenytársak sem tétlenkednek: Jeff Bezos Blue Origin vállalata is dolgozik űrbeli AI adatközpontok technológiáján. Az Nvidia által támogatott Starcloud már útnak indította Starcloud-1 műholdját, amely a legerősebb valaha űrbe juttatott AI chipet, egy Nvidia H100-at hordoz. A Google a Project Suncatcher keretében 2027 körül tervezi első prototípusának fellövését a Planet Labs partnerségével.
Kína szintén bejelentette, hogy a következő öt évben "Space Cloud" néven űralapú mesterséges intelligencia adatközpontokat kíván létrehozni, és "gigawatt-osztályú űrbeli digitális-intelligencia infrastruktúrát" tervez kiépíteni.
