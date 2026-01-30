2026. január 30. péntek Martina, Gerda
Grünheide, 2024. március 13.Elon Musk, a Tesla Motors vezérigazgatója a cég németországi, grünheidei gyárában 2024. március 13-án. Nyolc nappal korábban a baloldali szélsõséges Vulkán Csoport megtámadta a gyár áramellátó rendszeré
Tech

Ledobta a bombát Elon Musk: őrült ötlettel állt elő megint, ezt vajon mennyire gondolja komolyan?

Pénzcentrum
2026. január 30. 13:45

Elon Musk űrbeli adatközpontokkal erősítené mesterséges intelligencia fejlesztései - írja a Reuters.

Elon Musk SpaceX és xAI vállalatainak tervezett egyesülése új lendületet adhat Musk azon elképzelésének, hogy műholdas adatközpontokat juttasson Föld körüli pályára. Ezzel a lépéssel Musk a Google, a Meta és az OpenAI ellen folytatott AI versenyben szerezne előnyt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek – mint az xAI Grok vagy az OpenAI ChatGPT – hatalmas számítási igényeit. A földi létesítményekkel szemben az űrben szinte állandó napenergia áll rendelkezésre, és nincs szükség a földi adatközpontok költségeinek jelentős részét kitevő hűtésre.

A szakértők szerint azonban a kereskedelmi életképesség még évekre van, mivel komoly kockázatot jelent az űrszemét, a kozmikus sugárzás elleni védelem, a helyszíni karbantartás korlátozott lehetőségei és a fellövési költségek. A Deutsche Bank szerint az első kisebb űrbeli adatközpontok 2027-28 körül jelenhetnek meg, míg a nagyobb, több száz vagy ezer egységből álló rendszerek csak a 2030-as években válhatnak valósággá.

A SpaceX a történelem legsikeresebb rakétagyártója, amely már több ezer műholdat juttatott sikeresen Föld körüli pályára Starlink internetszolgáltatása részeként. "Egyértelmű döntés napenergiával működő adatközpontokat építeni az űrben... a legalacsonyabb költségű hely a mesterséges intelligencia számára az űr lesz, és ez két éven belül, legkésőbb három éven belül igaz lesz" – mondta Musk a davosi Világgazdasági Fórumon.

Így hozhat óriási pusztulást a Földön Elon Musk: ha ez bekövetkezik, 100 évet repülünk vissza az időben
EZ IS ÉRDEKELHET
Így hozhat óriási pusztulást a Földön Elon Musk: ha ez bekövetkezik, 100 évet repülünk vissza az időben
A modern civilizáció egyre inkább rá van utalva az űrtechnológiára: GPS, műholdas kommunikáció, időjárás-előrejelzés – mindennapi életünk láthatatlan alappillérei.

A SpaceX idén tőzsdére léphet, ami több mint 1 billió dollárra értékelhetné a vállalatot. A bevétel egy része az AI adatközpont műholdak fejlesztését finanszírozná.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A versenytársak sem tétlenkednek: Jeff Bezos Blue Origin vállalata is dolgozik űrbeli AI adatközpontok technológiáján. Az Nvidia által támogatott Starcloud már útnak indította Starcloud-1 műholdját, amely a legerősebb valaha űrbe juttatott AI chipet, egy Nvidia H100-at hordoz. A Google a Project Suncatcher keretében 2027 körül tervezi első prototípusának fellövését a Planet Labs partnerségével.

Kína szintén bejelentette, hogy a következő öt évben "Space Cloud" néven űralapú mesterséges intelligencia adatközpontokat kíván létrehozni, és "gigawatt-osztályú űrbeli digitális-intelligencia infrastruktúrát" tervez kiépíteni.
