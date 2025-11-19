Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?

A Facebook az elmúlt órákban világszerte tömegesen függesztett fel felhasználói fiókokat a felhasználói feltételek megsértésére hivatkozva, ami számos problémát okozott az érintetteknek - írja a HVG.

A Meta váratlanul nagy számban kezdett el felhasználói profilokat felfüggeszteni a Facebookon. Az érintettek értesítést kaptak az alkalmazáson keresztül, valamint e-mailben is tájékoztatták őket, hogy a felhasználói feltételek megsértése miatt függesztették fel a fiókjukat.

A Redditen megosztott tapasztalatok szerint a probléma globális méretű, és a HVG szerkesztőségének egyik munkatársa is az érintettek között van. Az e-mailes értesítés szerint a felhasználóknak 180 napjuk van fellebbezni a döntés ellen, ellenkező esetben a Meta véglegesen törli a fiókjukat.

A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak, hiszen a privát profil letiltásával ezekhez a felületekhez sem férnek hozzá, így munkájukat sem tudják elvégezni.

A fellebbezési folyamat részeként a Facebook videószelfis azonosítást kér az érintettektől. A HVG munkatársát arról tájékoztatták, hogy a kérelme elbírálása várhatóan több mint egy napig tart, míg a reddites beszámolók szerint egyeseknél ez az idő néhány óra, másoknál kevesebb mint egy óra volt.

A legtöbb felhasználó arról számolt be, hogy a felfüggesztés azt követően történt, hogy Messengeren valamilyen ártalmatlan linket küldtek el ismerősüknek.