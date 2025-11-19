Egyre több német város tiltja ki az elektromos rollereket a tömegközlekedési járművekről, a problémát Magyarországon is felvetették már a közlekedési társaságok.
Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?
A Facebook az elmúlt órákban világszerte tömegesen függesztett fel felhasználói fiókokat a felhasználói feltételek megsértésére hivatkozva, ami számos problémát okozott az érintetteknek - írja a HVG.
A Meta váratlanul nagy számban kezdett el felhasználói profilokat felfüggeszteni a Facebookon. Az érintettek értesítést kaptak az alkalmazáson keresztül, valamint e-mailben is tájékoztatták őket, hogy a felhasználói feltételek megsértése miatt függesztették fel a fiókjukat.
A Redditen megosztott tapasztalatok szerint a probléma globális méretű, és a HVG szerkesztőségének egyik munkatársa is az érintettek között van. Az e-mailes értesítés szerint a felhasználóknak 180 napjuk van fellebbezni a döntés ellen, ellenkező esetben a Meta véglegesen törli a fiókjukat.
A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak, hiszen a privát profil letiltásával ezekhez a felületekhez sem férnek hozzá, így munkájukat sem tudják elvégezni.
A fellebbezési folyamat részeként a Facebook videószelfis azonosítást kér az érintettektől. A HVG munkatársát arról tájékoztatták, hogy a kérelme elbírálása várhatóan több mint egy napig tart, míg a reddites beszámolók szerint egyeseknél ez az idő néhány óra, másoknál kevesebb mint egy óra volt.
A legtöbb felhasználó arról számolt be, hogy a felfüggesztés azt követően történt, hogy Messengeren valamilyen ártalmatlan linket küldtek el ismerősüknek.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal
A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.
Véget ért a hetek óta tartó vita a Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney között.
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát
A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.
Ezúttal egy futárszolgálat nevében írnak, és arra próbálják rávenni a felhasználókat, hogy kattintsanak az általuk küldött linkre.
Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását, mert erős napkitörések jelentek meg.
A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni.
Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot.
A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.
A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
