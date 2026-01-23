Megmenekült a TikTok Amerikában? Kiderült, kié lesz valójában az app

Amerikai többségi tulajdonú vegyesvállalat jön létre a TikTok amerikai működtetésére, amellyel a ByteDance elkerülheti az alkalmazás betiltását az Egyesült Államokban, írja a Reuters.

A TikTok kínai tulajdonosa, a ByteDance megállapodott egy többségi amerikai tulajdonú vegyesvállalat létrehozásáról, amellyel elhárulhat az alkalmazás amerikai betiltásának veszélye. Az új cég TikTok USDS Joint Venture néven működik majd, és az amerikai felhasználók adatait, az alkalmazást, valamint a tartalomajánló algoritmust kezeli. A ByteDance 19,9 százalékos kisebbségi tulajdonrészt tart meg.

A megállapodás lezárja a 2020 óta húzódó politikai és jogi vitákat, amelyek nemzetbiztonsági aggályok miatt indultak. Donald Trump üdvözölte az üzletet, hangsúlyozva, hogy az megfelel a 2024-ben elfogadott, vagyonleválasztást előíró amerikai törvénynek. Az amerikai elnök többször is kiállt a TikTok mellett, az alkalmazás korábban fontos szerepet játszott politikai sikereiben.

A konstrukció szerint amerikai és nemzetközi befektetők birtokolják a vállalat 80,1 százalékát. Az irányító befektetők között szerepel az Oracle, a Silver Lake és az MGX. Amerikai kormányzati források szerint a megállapodást az Egyesült Államok és Kína is jóváhagyta, bár az üzlet több részlete – például a ByteDance és az új vállalat közötti pontos üzleti viszony – továbbra sem nyilvános.

A TikTok közlése szerint az amerikai felhasználói adatokat és a tartalomajánló algoritmust az Oracle amerikai felhőinfrastruktúrájában tárolják és védik. Az algoritmust kifejezetten amerikai adatokon tanítják és frissítik. A bevételtermelő üzletágak, például a hirdetések és az e-kereskedelem ugyanakkor egy külön, teljes egészében a ByteDance tulajdonában lévő egységhez kerülnek, vagyis a kínai cég továbbra is megtartja a pénzügyi kontrollt.