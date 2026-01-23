Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Megmenekült a TikTok Amerikában? Kiderült, kié lesz valójában az app
Amerikai többségi tulajdonú vegyesvállalat jön létre a TikTok amerikai működtetésére, amellyel a ByteDance elkerülheti az alkalmazás betiltását az Egyesült Államokban, írja a Reuters.
A TikTok kínai tulajdonosa, a ByteDance megállapodott egy többségi amerikai tulajdonú vegyesvállalat létrehozásáról, amellyel elhárulhat az alkalmazás amerikai betiltásának veszélye. Az új cég TikTok USDS Joint Venture néven működik majd, és az amerikai felhasználók adatait, az alkalmazást, valamint a tartalomajánló algoritmust kezeli. A ByteDance 19,9 százalékos kisebbségi tulajdonrészt tart meg.
A megállapodás lezárja a 2020 óta húzódó politikai és jogi vitákat, amelyek nemzetbiztonsági aggályok miatt indultak. Donald Trump üdvözölte az üzletet, hangsúlyozva, hogy az megfelel a 2024-ben elfogadott, vagyonleválasztást előíró amerikai törvénynek. Az amerikai elnök többször is kiállt a TikTok mellett, az alkalmazás korábban fontos szerepet játszott politikai sikereiben.
A konstrukció szerint amerikai és nemzetközi befektetők birtokolják a vállalat 80,1 százalékát. Az irányító befektetők között szerepel az Oracle, a Silver Lake és az MGX. Amerikai kormányzati források szerint a megállapodást az Egyesült Államok és Kína is jóváhagyta, bár az üzlet több részlete – például a ByteDance és az új vállalat közötti pontos üzleti viszony – továbbra sem nyilvános.
A TikTok közlése szerint az amerikai felhasználói adatokat és a tartalomajánló algoritmust az Oracle amerikai felhőinfrastruktúrájában tárolják és védik. Az algoritmust kifejezetten amerikai adatokon tanítják és frissítik. A bevételtermelő üzletágak, például a hirdetések és az e-kereskedelem ugyanakkor egy külön, teljes egészében a ByteDance tulajdonában lévő egységhez kerülnek, vagyis a kínai cég továbbra is megtartja a pénzügyi kontrollt.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen.
Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki
"Ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres."
Rém veszélyes csalás terjed az Ügyfélkapu felületén: így nullázzák pillanatok alatt a gyanútlan magyarok bankszámláit
A mostani e-mailekben gyakran megjelenik a NAV Ügyfélportál hivatalos logója is.
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel.
Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Manapság egyre gyakrabban hallani az "űrbányászatról", mint potenciálisan jövedelmező üzleti vállalkozásról.
2025 folyamán a Föld felszínének 9,1%-án, beleértve a szárazföldi területek 10,6%-át és az óceáni területek 8,3%-át, lokálisan rekordmeleg éves átlagot mértek.
Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes.
Érik a tudományos forradalom Magyarországon: elképesztő AI-megoldásokkal rukkoltak elő magyar kutatók
A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza