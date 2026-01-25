2026. január 25. vasárnap Pál
York, Egyesült Királyság - 2021. május 9. Közelkép egy tizenéves fiúról, aki egy PS5 játékkonzol kontrollerét tartja kezében, miközben videojátékokkal játszik.
Tech

Jön a Microsoft ingyenes játékszolgáltatása: ennek nem mindenki fog örülni

Pénzcentrum
2026. január 25. 13:55

A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását: a felhasználók óránként csak meghatározott ideig játszhatnának, és csupán szűkített játékválasztékhoz férnének hozzá.

Az októberben kiszivárgott hírek után újabb részletek kerültek napvilágra a Microsoft készülő, ingyenes Xbox-szolgáltatásáról. A vállalat az elmúlt időszakban intenzíven dolgozott egy új modellen, amely reklámbevételekre épülő üzleti konstrukcióban tenné elérhetővé bizonyos játékokat díjmentesen - szúrta ki a HVG.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A The Verge által megszerzett információk alapján a redmondi technológiai óriás meglehetősen szűkre szabná az ingyenes hozzáférés kereteit. A portál egy olyan töltőképernyőt azonosított, amely szerint a felhasználók alkalmanként legfeljebb egy órát játszhatnak, mégpedig kötelezően megtekintendő reklámok mellett.

A lap értesülései összhangban állnak a Microsoft belső fejlesztési folyamataival. A tesztek során a játékosok havonta legfeljebb öt óra ingyenes játéklehetőséget kaphatnak, minden egyes indítás előtt kötelező reklámblokkal. A hirdetések várható hossza nagyjából két perc, és csak ezek teljes lejátszása után indítható el a kiválasztott játék.

Kapcsolódó cikkeink:

A szolgáltatás játékkínálata jelentősen eltér majd a fizetős csomagokétól. Az ingyenes konstrukcióban csak korlátozott számú, streamelhető cím válik elérhetővé, köztük próbaverziókkal és az Xbox Retro Classics kollekció egyes darabjaival. A teljes játékkönyvtár tehát nem lesz hozzáférhető a reklámalapú modellben.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A The Verge információi szerint a Microsoft akár már a közeljövőben, néhány héten belül megnyithatja a szolgáltatást a nagyközönség előtt. A rajt várhatóan nyilvános tesztfázis formájában valósul meg, amely során a vállalat finomhangolhatja a rendszer működését, és a felhasználói visszajelzések alapján módosíthat a feltételeken.
