Jön a Microsoft ingyenes játékszolgáltatása: ennek nem mindenki fog örülni

A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását: a felhasználók óránként csak meghatározott ideig játszhatnának, és csupán szűkített játékválasztékhoz férnének hozzá.

Az októberben kiszivárgott hírek után újabb részletek kerültek napvilágra a Microsoft készülő, ingyenes Xbox-szolgáltatásáról. A vállalat az elmúlt időszakban intenzíven dolgozott egy új modellen, amely reklámbevételekre épülő üzleti konstrukcióban tenné elérhetővé bizonyos játékokat díjmentesen - szúrta ki a HVG.

A The Verge által megszerzett információk alapján a redmondi technológiai óriás meglehetősen szűkre szabná az ingyenes hozzáférés kereteit. A portál egy olyan töltőképernyőt azonosított, amely szerint a felhasználók alkalmanként legfeljebb egy órát játszhatnak, mégpedig kötelezően megtekintendő reklámok mellett.

A lap értesülései összhangban állnak a Microsoft belső fejlesztési folyamataival. A tesztek során a játékosok havonta legfeljebb öt óra ingyenes játéklehetőséget kaphatnak, minden egyes indítás előtt kötelező reklámblokkal. A hirdetések várható hossza nagyjából két perc, és csak ezek teljes lejátszása után indítható el a kiválasztott játék.

A szolgáltatás játékkínálata jelentősen eltér majd a fizetős csomagokétól. Az ingyenes konstrukcióban csak korlátozott számú, streamelhető cím válik elérhetővé, köztük próbaverziókkal és az Xbox Retro Classics kollekció egyes darabjaival. A teljes játékkönyvtár tehát nem lesz hozzáférhető a reklámalapú modellben.

A The Verge információi szerint a Microsoft akár már a közeljövőben, néhány héten belül megnyithatja a szolgáltatást a nagyközönség előtt. A rajt várhatóan nyilvános tesztfázis formájában valósul meg, amely során a vállalat finomhangolhatja a rendszer működését, és a felhasználói visszajelzések alapján módosíthat a feltételeken.