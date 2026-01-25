Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak.
Jön a Microsoft ingyenes játékszolgáltatása: ennek nem mindenki fog örülni
A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását: a felhasználók óránként csak meghatározott ideig játszhatnának, és csupán szűkített játékválasztékhoz férnének hozzá.
Az októberben kiszivárgott hírek után újabb részletek kerültek napvilágra a Microsoft készülő, ingyenes Xbox-szolgáltatásáról. A vállalat az elmúlt időszakban intenzíven dolgozott egy új modellen, amely reklámbevételekre épülő üzleti konstrukcióban tenné elérhetővé bizonyos játékokat díjmentesen - szúrta ki a HVG.
A The Verge által megszerzett információk alapján a redmondi technológiai óriás meglehetősen szűkre szabná az ingyenes hozzáférés kereteit. A portál egy olyan töltőképernyőt azonosított, amely szerint a felhasználók alkalmanként legfeljebb egy órát játszhatnak, mégpedig kötelezően megtekintendő reklámok mellett.
A lap értesülései összhangban állnak a Microsoft belső fejlesztési folyamataival. A tesztek során a játékosok havonta legfeljebb öt óra ingyenes játéklehetőséget kaphatnak, minden egyes indítás előtt kötelező reklámblokkal. A hirdetések várható hossza nagyjából két perc, és csak ezek teljes lejátszása után indítható el a kiválasztott játék.
A szolgáltatás játékkínálata jelentősen eltér majd a fizetős csomagokétól. Az ingyenes konstrukcióban csak korlátozott számú, streamelhető cím válik elérhetővé, köztük próbaverziókkal és az Xbox Retro Classics kollekció egyes darabjaival. A teljes játékkönyvtár tehát nem lesz hozzáférhető a reklámalapú modellben.
A The Verge információi szerint a Microsoft akár már a közeljövőben, néhány héten belül megnyithatja a szolgáltatást a nagyközönség előtt. A rajt várhatóan nyilvános tesztfázis formájában valósul meg, amely során a vállalat finomhangolhatja a rendszer működését, és a felhasználói visszajelzések alapján módosíthat a feltételeken.
Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen.
Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki
"Ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres."
Rém veszélyes csalás terjed az Ügyfélkapu felületén: így nullázzák pillanatok alatt a gyanútlan magyarok bankszámláit
A mostani e-mailekben gyakran megjelenik a NAV Ügyfélportál hivatalos logója is.
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel.
Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Manapság egyre gyakrabban hallani az "űrbányászatról", mint potenciálisan jövedelmező üzleti vállalkozásról.
2025 folyamán a Föld felszínének 9,1%-án, beleértve a szárazföldi területek 10,6%-át és az óceáni területek 8,3%-át, lokálisan rekordmeleg éves átlagot mértek.
Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes.
Érik a tudományos forradalom Magyarországon: elképesztő AI-megoldásokkal rukkoltak elő magyar kutatók
A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.