Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki

A mesterséges intelligencia körüli lelkesedés és félelem egyszerre formálja a közbeszédet, de a hollywoodi alkotók ritkán beszélnek ennyire nyíltan arról, hogyan látják a technológia valódi határait. Ben Affleck most mégis megtette: friss nyilatkozatában kifejezetten nyersen fogalmazott arról, szerinte miért túlzóak az AI körüli ígéretek, és miért nem tart attól, hogy a gépek átvennék a művészet helyét.
A mesterséges intelligenciáról ma már szinte mindenkinek van véleménye: a technológia egyszerre ígéretes és félelmetes, sokak szerint forradalmi, mások szerint túlértékelt. A diskurzus különösen izgalmas akkor, amikor olyanok szólalnak meg, akiknek a munkáját közvetlenül érintheti az AI térnyerése.
Ben Affleck Oscar-díjas színész legutóbbi nyilatkozata a témában, amely a Joe Rogan podcastben hangzott el, kritikus képet fest arról, mit gondol a mesterséges intelligencia jelenlegi állapotáról és jövőjéről.
A hollywoodi sztár szerint ha valaki megpróbál ChatGPT-t, Claude-ot vagy Geminit használni írásra, az eredmény egyszerűen gyenge. Úgy fogalmazott, hogy
ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres.
Szerinte így legfeljebb apró írói problémák megoldására alkalmasak, valódi, jelentős művészi teljesítményt nem vár tőlük.
A színész-rendező különösen határozott abban, hogy az AI nem fog „semmiből” filmeket készíteni. A teljesen mesterséges intelligencia által generált alkotásokkal kapcsolatos ígéreteket egyszerűen „bullshitnek” (ostobaságnak) nevezte. Úgy látja, a technológia fejlődése már messze nem olyan meredek, mint ahogy a cégek kommunikálják: míg korábban gyorsan javultak a modellek, mára a fejlődési görbe ellaposodott.
A ChatGPT-5 szerinte mindössze körülbelül 25 százalékkal jobb a 4-es verziónál, miközben négyszer annyiba kerül az üzemeltetése.
- hívta fel a figyelmet az ugyancsak fontos, környezeti szempontra Ben Affleck.
A hollywoodi színész úgy véli, a mesterséges intelligenciát övező félelem és apokaliptikus retorika jelentős része nem a valóságból, hanem üzleti érdekekből fakad. Mint mondja, a techcégeknek szükségük van arra, hogy a befektetők higgyenek a „mindent megváltoztató” narratívában, különben nem lehetne igazolni a hatalmas adatközpont-beruházásokat.
A valóság azonban szerinte sokkal prózaibb: a felhasználók többsége nem munkára, hanem társalkodó botként használja az AI-t, ami sem gazdasági, sem társadalmi értelemben nem teremt valódi értéket. Sőt, Affleck kifejezetten aggályosnak tartja, hogy emberek egyre inkább egy szervilis, egyetértésre programozott, emberi interakcióktól távol álló mesterséges intelligenciával töltik az estéiket.
A művészi világ jövőjével kapcsolatban azonban nem borúlátó. Úgy gondolja, hogy az AI jó eszköz lehet ott, ahol a munka drága, repetitív vagy adminisztratív jellegű, de a kreatív folyamat alapja mindig emberi marad. A név, a hang és a képmás védelmére szerinte már most is léteznek megfelelő jogi keretek, ezeket kell következetesen alkalmazni.
Érdekes módon Affleck véleménye egybecseng azzal, amit a Pénzcentrum tavalyi interjújában Makranczi Zalán színművész is hangsúlyozott: szerinte sem fenyegeti hatalomátvétel a művészi világot, illetve azon belül a szinkronizáló szakmát.
