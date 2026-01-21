2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A modern mikrofon lágy fókusza a fából készült asztalra helyezve a stúdióban podcast alatt
Tech

Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki

Pénzcentrum
2026. január 21. 17:30

A mesterséges intelligencia körüli lelkesedés és félelem egyszerre formálja a közbeszédet, de a hollywoodi alkotók ritkán beszélnek ennyire nyíltan arról, hogyan látják a technológia valódi határait. Ben Affleck most mégis megtette: friss nyilatkozatában kifejezetten nyersen fogalmazott arról, szerinte miért túlzóak az AI körüli ígéretek, és miért nem tart attól, hogy a gépek átvennék a művészet helyét.

A mesterséges intelligenciáról ma már szinte mindenkinek van véleménye: a technológia egyszerre ígéretes és félelmetes, sokak szerint forradalmi, mások szerint túlértékelt. A diskurzus különösen izgalmas akkor, amikor olyanok szólalnak meg, akiknek a munkáját közvetlenül érintheti az AI térnyerése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ben Affleck Oscar-díjas színész legutóbbi nyilatkozata a témában, amely a Joe Rogan podcastben hangzott el, kritikus képet fest arról, mit gondol a mesterséges intelligencia jelenlegi állapotáról és jövőjéről.

A hollywoodi sztár szerint ha valaki megpróbál ChatGPT-t, Claude-ot vagy Geminit használni írásra, az eredmény egyszerűen gyenge. Úgy fogalmazott, hogy

ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres.

Szerinte így legfeljebb apró írói problémák megoldására alkalmasak, valódi, jelentős művészi teljesítményt nem vár tőlük.

A színész-rendező különösen határozott abban, hogy az AI nem fog „semmiből” filmeket készíteni. A teljesen mesterséges intelligencia által generált alkotásokkal kapcsolatos ígéreteket egyszerűen „bullshitnek” (ostobaságnak) nevezte. Úgy látja, a technológia fejlődése már messze nem olyan meredek, mint ahogy a cégek kommunikálják: míg korábban gyorsan javultak a modellek, mára a fejlődési görbe ellaposodott.

A ChatGPT-5 szerinte mindössze körülbelül 25 százalékkal jobb a 4-es verziónál, miközben négyszer annyiba kerül az üzemeltetése.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

- hívta fel a figyelmet az ugyancsak fontos, környezeti szempontra Ben Affleck.

Kimondták a szakértők: környezeti katasztrófát is okozhat a mesterséges intelligencia
EZ IS ÉRDEKELHET
Kimondták a szakértők: környezeti katasztrófát is okozhat a mesterséges intelligencia
Új elemzés mutatja meg az AI valódi lábnyomát – és azt, miért épp most van itt az idő, hogy komolyan vegyük

A hollywoodi színész úgy véli, a mesterséges intelligenciát övező félelem és apokaliptikus retorika jelentős része nem a valóságból, hanem üzleti érdekekből fakad. Mint mondja, a techcégeknek szükségük van arra, hogy a befektetők higgyenek a „mindent megváltoztató” narratívában, különben nem lehetne igazolni a hatalmas adatközpont-beruházásokat.

A valóság azonban szerinte sokkal prózaibb: a felhasználók többsége nem munkára, hanem társalkodó botként használja az AI-t, ami sem gazdasági, sem társadalmi értelemben nem teremt valódi értéket. Sőt, Affleck kifejezetten aggályosnak tartja, hogy emberek egyre inkább egy szervilis, egyetértésre programozott, emberi interakcióktól távol álló mesterséges intelligenciával töltik az estéiket.

A művészi világ jövőjével kapcsolatban azonban nem borúlátó. Úgy gondolja, hogy az AI jó eszköz lehet ott, ahol a munka drága, repetitív vagy adminisztratív jellegű, de a kreatív folyamat alapja mindig emberi marad. A név, a hang és a képmás védelmére szerinte már most is léteznek megfelelő jogi keretek, ezeket kell következetesen alkalmazni.

Érdekes módon Affleck véleménye egybecseng azzal, amit a Pénzcentrum tavalyi interjújában Makranczi Zalán színművész is hangsúlyozott: szerinte sem fenyegeti hatalomátvétel a művészi világot, illetve azon belül a szinkronizáló szakmát.
Címlapkép: Getty Images
#pénzcentrum.hu #tech #film #színész #technológia #energiafogyasztás #mesterséges intelligencia #ai #beruházások #befektetők #chatGPT

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:30
17:23
17:15
17:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek
2026. január 21.
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
2026. január 21.
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
2
2 napja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
3
3 hete
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
1 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 16:05
Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 15:27
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2026. január 21. 17:33
Sokkoló hírek jöttek a kávéról: ha te is gyakran iszol, ezt tudnod kell