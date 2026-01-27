2026. január 27. kedd Angelika
Női vállalkozók a mesterséges intelligencia hasznosításával: az üzleti növekedés, az egyszerűsített üzleti műveletek és a hatékonyság növelése, pozitív hatás elősegítése
Tech

Tényleg tönkreteszi a világot az AI? Kutatók jöttek rá valamire, borzalmas jövőnk lehet

Pénzcentrum
2026. január 27. 19:03

Az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat kutatói egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot a fejlett és a fejlődő országok között - írta meg a Financial Times nyomán a HVG.

Az Amazon és a Google befektetésével működő cég közgazdászai átfogó elemzést készítettek a vállalat Claude nevű MI-modelljének használati mintázatairól. A kutatás során több mint egymillió felhasználói interakciót értékeltek ki, amelyek lefedték az ingyenes verziókat használókat, az előfizetőket és a vállalati ügyfeleket is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eredmények éles különbségeket mutatnak az adaptáció ütemében: míg a magasabb jövedelmű országokban gyorsan építik be a mesterséges intelligenciát az üzleti folyamatokba és a mindennapi munkavégzésbe, addig az alacsonyabb jövedelmű térségekben egyelőre nem látható hasonló felzárkózási folyamat.

Kapcsolódó cikkeink:

Peter McCory, az Anthropic gazdasági vezetője a Financial Times-nak nyilatkozva hangsúlyozta aggályait a várható fejleményekkel kapcsolatban. Szerinte ha valóban megvalósul a mesterséges intelligencia által ígért termelékenységnövekedés, az tovább növelheti az életszínvonalbeli különbségeket a gazdag és a szegény országok között. "Ha az MI által ígért termelékenységnövekedés megvalósul, akkor még nagyobb lesz az eltérés az életszínvonalban, ami már most is jellemző a gazdagabb és a szegényebb országokra" – fogalmazott McCory. Rámutatott arra is, hogy a fejlett gazdaságok az MI segítségével tovább növelhetik hatékonyságukat és kibocsátásukat, ezzel még inkább leszakítva a fejlődő régiókat.

A kutatás részletesen feltárta a használati szokások közötti eltéréseket is. Az alacsonyabb jövedelmű országok felhasználói jellemzően a Claude ingyenes változatait részesítik előnyben, és elsősorban oktatási célokra használják a technológiát. Ezzel szemben a tehetősebb régiók lakói professzionális feladatok elvégzésére és személyes produktivitásuk növelésére vetik be az eszközt.

A képzettségi szint szintén meghatározó tényezőnek bizonyult. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők nagyobb termelékenységjavulást érnek el az MI használatával, mivel képesek komplexebb utasításokat megfogalmazni, és a technológiát bonyolultabb munkafolyamatokba integrálni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Anthropic megállapításait egy, a Microsoft által végzett kutatás is alátámasztja. A technológiai óriás felmérése szerint az elmúlt évben a "globális észak" országaiban csaknem kétszeresére nőtt az MI-adaptáció üteme a "globális délhez" képest, miközben az általános elterjedtség továbbra is jóval magasabb a gazdaságilag fejlett térségekben.

A két kutatás egybevágó eredményei egy alapvető dilemmára világítanak rá. Mára egyértelmű, hogy a mesterséges intelligencia forradalma elkerülhetetlen; a valódi kérdés inkább az, hogy mely társadalmi csoportok számára válik hozzáférhetővé ez a technológiai áttörés. Vajon egy szűk elit privilégiuma marad, vagy szélesebb rétegek számára is új perspektívákat nyit? A jelenlegi tendenciák alapján a mesterséges intelligencia nem az egyenlőtlenségek mérséklését, hanem sokkal inkább azok konzerválását és elmélyítését eredményezheti a világgazdaságban.
Címlapkép: Getty Images
