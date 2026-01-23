2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
Personal computer
Tech

Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!

Pénzcentrum
2026. január 23. 13:45

A Microsoft arra figyelmezteti a Windows-felhasználókat, hogy távolítsák el a januári frissítést, amely súlyos problémákat okoz az Outlook és felhőalapú szolgáltatások működésében - írja a Forbes.

A Microsoft elismerte, hogy a 2026 januári Windows-frissítés komoly hibákat okoz, különösen az Outlook POP-fiókokkal és PST-fájlokkal rendelkező felhasználóknál. A vállalat szerint a probléma a felhőalapú tárolással függ össze, és már dolgoznak a megoldáson.

A hibák következtében az Outlook lefagyhat, "Nem válaszol" üzenetet jeleníthet meg, és újraindítás nélkül nem nyitható meg összeomlás után. Emellett az elküldött elemek eltűnhetnek, miközben az e-mailek újratöltődnek.

A probléma széles körben érinti a Windows-felhasználókat, beleértve a Windows 11 különböző verzióit (25H2, 24H2, 23H2), valamint a Windows 10 22H2 verziót és az Enterprise LTSC kiadásokat is.

A Microsoft három lehetséges megoldást javasol: webmail használata, az Outlook PST-fájlok áthelyezése a OneDrive-ról helyi tárolóra, vagy végső esetben a Windows-frissítés eltávolítása.

A felhasználók nehéz helyzetben vannak, mivel a frissítés eltávolítása biztonsági kockázatokkal jár. A Microsoft figyelmeztet, hogy a biztonsági frissítés eltávolítása sebezhetővé teheti a rendszert támadásokkal szemben, veszélyeztetheti a személyes adatokat és adatvesztést okozhat.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #biztonság #adatvédelem #számítógép #microsoft #felhő #informatika #technológia #adat

