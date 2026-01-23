Egyiptom egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő úti cél, különösen az egyedül utazó nők számára. Bár az ország nem veszélyes, a társadalmi működése sokszor egészen más.
Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!
A Microsoft arra figyelmezteti a Windows-felhasználókat, hogy távolítsák el a januári frissítést, amely súlyos problémákat okoz az Outlook és felhőalapú szolgáltatások működésében - írja a Forbes.
A Microsoft elismerte, hogy a 2026 januári Windows-frissítés komoly hibákat okoz, különösen az Outlook POP-fiókokkal és PST-fájlokkal rendelkező felhasználóknál. A vállalat szerint a probléma a felhőalapú tárolással függ össze, és már dolgoznak a megoldáson.
A hibák következtében az Outlook lefagyhat, "Nem válaszol" üzenetet jeleníthet meg, és újraindítás nélkül nem nyitható meg összeomlás után. Emellett az elküldött elemek eltűnhetnek, miközben az e-mailek újratöltődnek.
A probléma széles körben érinti a Windows-felhasználókat, beleértve a Windows 11 különböző verzióit (25H2, 24H2, 23H2), valamint a Windows 10 22H2 verziót és az Enterprise LTSC kiadásokat is.
A Microsoft három lehetséges megoldást javasol: webmail használata, az Outlook PST-fájlok áthelyezése a OneDrive-ról helyi tárolóra, vagy végső esetben a Windows-frissítés eltávolítása.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A felhasználók nehéz helyzetben vannak, mivel a frissítés eltávolítása biztonsági kockázatokkal jár. A Microsoft figyelmeztet, hogy a biztonsági frissítés eltávolítása sebezhetővé teheti a rendszert támadásokkal szemben, veszélyeztetheti a személyes adatokat és adatvesztést okozhat.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen.
Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki
"Ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres."
Rém veszélyes csalás terjed az Ügyfélkapu felületén: így nullázzák pillanatok alatt a gyanútlan magyarok bankszámláit
A mostani e-mailekben gyakran megjelenik a NAV Ügyfélportál hivatalos logója is.
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel.
Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Manapság egyre gyakrabban hallani az "űrbányászatról", mint potenciálisan jövedelmező üzleti vállalkozásról.
2025 folyamán a Föld felszínének 9,1%-án, beleértve a szárazföldi területek 10,6%-át és az óceáni területek 8,3%-át, lokálisan rekordmeleg éves átlagot mértek.
Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes.
Érik a tudományos forradalom Magyarországon: elképesztő AI-megoldásokkal rukkoltak elő magyar kutatók
A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza