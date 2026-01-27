A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
Itt az új Apple AirTag: 2. generációs chippel, nagyobb hatótávolsággal és erősebb hangszóróval
Az Apple bemutatta új AirTag nyomkövetőjét, amely nagyobb hatótávolsággal és erősebb hangszóróval segít a felhasználóknak megtalálni elveszett tárgyaikat. Az eszköz a Find My hálózatra támaszkodva a 2021-ben debütált modellhez képest több fontos fejlesztést kapott - írta az Apple honlapján.
Az új AirTag-ben az Apple második generációs Ultra Wideband chipje dolgozik. Ugyanez a lapka található az iPhone 17 modellekben, az iPhone Air-ben, az Apple Watch Ultra 3-ban és az Apple Watch Series 11-ben is. Ennek köszönhetően a Precision Finding funkció akár 50 százalékkal nagyobb távolságból is pontosan elvezeti a felhasználót az elveszett tárgyhoz, rezgéses, vizuális és hangjelzések kombinációjával. A fejlettebb Bluetooth-chip szintén növeli a hatótávolságot.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding. Az Apple Watch Series 9 vagy újabb, illetve az Apple Watch Ultra 2 vagy újabb modellek tulajdonosai közvetlenül a csuklójukról kereshetik meg AirTagjeiket.
Az új nyomkövető ára változatlan maradt: egy darab 29 dollárba, a négyes csomag 99 dollárba kerül, a magyar árak pedig 14 ezer és 47 ezer forint körül alakulnak. A készülék használatához iOS 26 vagy iPadOS 26 rendszer szükséges.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben.
Egyre több fogyasztó kap olyan SMS-t, amelyben az MVM Next nevében sürgetik egy „elmaradt villanyszámla” befizetését.
Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!
A probléma széles körben érinti a Windows-felhasználókat, beleértve a Windows 11 különböző verzióit.
Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen.
Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki
"Ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres."
Rém veszélyes csalás terjed az Ügyfélkapu felületén: így nullázzák pillanatok alatt a gyanútlan magyarok bankszámláit
A mostani e-mailekben gyakran megjelenik a NAV Ügyfélportál hivatalos logója is.
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel.
Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Manapság egyre gyakrabban hallani az "űrbányászatról", mint potenciálisan jövedelmező üzleti vállalkozásról.
2025 folyamán a Föld felszínének 9,1%-án, beleértve a szárazföldi területek 10,6%-át és az óceáni területek 8,3%-át, lokálisan rekordmeleg éves átlagot mértek.
Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes.
Érik a tudományos forradalom Magyarországon: elképesztő AI-megoldásokkal rukkoltak elő magyar kutatók
A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére.
