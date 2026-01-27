Itt az új Apple AirTag: 2. generációs chippel, nagyobb hatótávolsággal és erősebb hangszóróval

Az Apple bemutatta új AirTag nyomkövetőjét, amely nagyobb hatótávolsággal és erősebb hangszóróval segít a felhasználóknak megtalálni elveszett tárgyaikat. Az eszköz a Find My hálózatra támaszkodva a 2021-ben debütált modellhez képest több fontos fejlesztést kapott - írta az Apple honlapján.

Az új AirTag-ben az Apple második generációs Ultra Wideband chipje dolgozik. Ugyanez a lapka található az iPhone 17 modellekben, az iPhone Air-ben, az Apple Watch Ultra 3-ban és az Apple Watch Series 11-ben is. Ennek köszönhetően a Precision Finding funkció akár 50 százalékkal nagyobb távolságból is pontosan elvezeti a felhasználót az elveszett tárgyhoz, rezgéses, vizuális és hangjelzések kombinációjával. A fejlettebb Bluetooth-chip szintén növeli a hatótávolságot.

Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding. Az Apple Watch Series 9 vagy újabb, illetve az Apple Watch Ultra 2 vagy újabb modellek tulajdonosai közvetlenül a csuklójukról kereshetik meg AirTagjeiket.

Az új nyomkövető ára változatlan maradt: egy darab 29 dollárba, a négyes csomag 99 dollárba kerül, a magyar árak pedig 14 ezer és 47 ezer forint körül alakulnak. A készülék használatához iOS 26 vagy iPadOS 26 rendszer szükséges.