"Ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres."
Elképesztő internetes csalás terjed a rendőrség nevében: nehogy bedőlj, kifosztanak!
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen: a rendőrség arculati elemeit felhasználva a www.police.hu hivatalos rendőrségi weboldalhoz megtévesztésig hasonló oldalt hoztak létre ismeretlenek.
A KR NNI azt közölte szerdán a police.hu oldalon, hogy a sértettek úgynevezett adathalász zsaroló e-mailen keresztül jutottak el a felülethez vagy internetes böngészés során.
Az oldalon az a valótlan állítás jelent meg, hogy a felhasználó eszközét hatósági intézkedés keretében blokkolták, mivel jogsértő tartalmat látogatott, és emiatt büntetőeljárás indult ellene.
A hamis tájékoztatás szerint az eszközt kizárólag akkor oldják fel, ha az érintett rövid határidőn belül, bankkártyával több száz eurót fizet. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem kommunikálnak ilyen módon az állampolgárokkal, nem küldenek blokkoló üzeneteket internetes oldalakon keresztül, és nem kérnek pénzbeli teljesítést elektronikus felületen.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen tartalom megjelenése esetén ne adjanak meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot, ne teljesítsenek befizetést, hanem szakítsák meg a kapcsolatot az oldallal.
Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Manapság egyre gyakrabban hallani az "űrbányászatról", mint potenciálisan jövedelmező üzleti vállalkozásról.
2025 folyamán a Föld felszínének 9,1%-án, beleértve a szárazföldi területek 10,6%-át és az óceáni területek 8,3%-át, lokálisan rekordmeleg éves átlagot mértek.
Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes.
Érik a tudományos forradalom Magyarországon: elképesztő AI-megoldásokkal rukkoltak elő magyar kutatók
A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza
A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik.
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban az egyik szolgáltató adatai szerint.