Elképesztő internetes csalás terjed a rendőrség nevében: nehogy bedőlj, kifosztanak!

Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen: a rendőrség arculati elemeit felhasználva a www.police.hu hivatalos rendőrségi weboldalhoz megtévesztésig hasonló oldalt hoztak létre ismeretlenek.

A KR NNI azt közölte szerdán a police.hu oldalon, hogy a sértettek úgynevezett adathalász zsaroló e-mailen keresztül jutottak el a felülethez vagy internetes böngészés során.

Az oldalon az a valótlan állítás jelent meg, hogy a felhasználó eszközét hatósági intézkedés keretében blokkolták, mivel jogsértő tartalmat látogatott, és emiatt büntetőeljárás indult ellene.

A hamis tájékoztatás szerint az eszközt kizárólag akkor oldják fel, ha az érintett rövid határidőn belül, bankkártyával több száz eurót fizet. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem kommunikálnak ilyen módon az állampolgárokkal, nem küldenek blokkoló üzeneteket internetes oldalakon keresztül, és nem kérnek pénzbeli teljesítést elektronikus felületen.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen tartalom megjelenése esetén ne adjanak meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot, ne teljesítsenek befizetést, hanem szakítsák meg a kapcsolatot az oldallal.