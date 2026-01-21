2026. január 21. szerda Ágnes
-8 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Tech

Elképesztő internetes csalás terjed a rendőrség nevében: nehogy bedőlj, kifosztanak!

Pénzcentrum
2026. január 21. 19:34

Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen: a rendőrség arculati elemeit felhasználva a www.police.hu hivatalos rendőrségi weboldalhoz megtévesztésig hasonló oldalt hoztak létre ismeretlenek.

A KR NNI azt közölte szerdán a police.hu oldalon, hogy a sértettek úgynevezett adathalász zsaroló e-mailen keresztül jutottak el a felülethez vagy internetes böngészés során.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az oldalon az a valótlan állítás jelent meg, hogy a felhasználó eszközét hatósági intézkedés keretében blokkolták, mivel jogsértő tartalmat látogatott, és emiatt büntetőeljárás indult ellene.

Kapcsolódó cikkeink:

A hamis tájékoztatás szerint az eszközt kizárólag akkor oldják fel, ha az érintett rövid határidőn belül, bankkártyával több száz eurót fizet. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem kommunikálnak ilyen módon az állampolgárokkal, nem küldenek blokkoló üzeneteket internetes oldalakon keresztül, és nem kérnek pénzbeli teljesítést elektronikus felületen.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen tartalom megjelenése esetén ne adjanak meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot, ne teljesítsenek befizetést, hanem szakítsák meg a kapcsolatot az oldallal.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #internet #rendőrség #kiberbűnözés #bűncselekmény #adathalász #adathalászat #kiberbiztonság #csalások #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:57
19:44
19:34
18:58
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Ki nem találod, melyik európai országban nőtt 40%-ra a bevándorlók aránya
2026. január 21.
Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek
2026. január 21.
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
2
2 napja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
3
3 hete
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
1 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 18:58
Ki nem találod, melyik európai országban nőtt 40%-ra a bevándorlók aránya
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 18:05
Kvíz: Te tudod, mit ünneplünk a magyar kultúra napján, kihez és mihez köthető? Gyere és tanulj!
Agrárszektor  |  2026. január 21. 19:31
Nem mindegy, mit csinálsz a lehullott hóval: mutatjuk a trükköt