Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Tech

Hatalmas bejelentést tett a Ryanair vezére: tényleg üzletet köthet Elon Musk-kal, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. január 26. 20:15

A Ryanair nyitott lenne Elon Musk Starlink wifi-szolgáltatásának használatára a repülőgépein, ha a technológia és az ár megfelelő lesz - nyilatkozta a légitársaság pénzügyi vezetője, miközben a cég vezérigazgatója és a világ leggazdagabb embere között nyilvános vita zajlik - írja a The Guardian.

Neil Sorahan, a Ryanair pénzügyi igazgatója elmondta, hogy a légitársaság azt a szolgáltatót választaná, "aki a legjobb, amikor a technológia és az ár megfelelő" a fedélzeti wifi biztosításához.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyilatkozat Michael O'Leary Ryanair-vezér és Elon Musk közötti online vita után hangzott el. O'Leary korábban elutasította a Starlink műholdas internetszolgáltatás telepítését a 650 repülőgépből álló flottájára, mondván, hogy az antennák felszerelése "2%-os üzemanyag-többletfogyasztást" eredményezne, ami évi 200-250 millió dollárral növelné az 5 milliárd dolláros kerozinszámlájukat.

Musk az X platformon "félreinformáltnak" nevezte ezt az értelmezést, ami kölcsönös sértegetéshez vezetett, mindkét fél "idiótának" titulálta a másikat. Sorahan szerint a vita "jó móka" volt és több látogatót vonzott a Ryanair weboldalára. O'Leary a múlt héten azt állította, hogy a Muskkal folytatott vitája 2-3%-kal növelte a foglalásokat, miután a vállalat egy "nagy idióta akciót" indított, amely a Tesla-vezért figurázta ki.

A pénzügyi igazgató hozzátette, hogy a fedélzeti wifi még messze van a Ryanairnél. "Amióta a Ryanairtől dolgozom, azóta vizsgálom a wifi lehetőségét" - mondta a 2003 óta a cégnél dolgozó vezető. "Még mindig van egy üzemanyagköltség, amit el kellene nyelnünk." Aggályok merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy az utasok hajlandóak lennének-e fizetni a wifiért a Ryanair rövid távú járatain, amelyek jellemzően csak egy-három órát tartanak.

A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan. Most már arra számít, hogy 2027 márciusáig 216 millió utast szállít, és közölte, hogy az átlagos viteldíjak idén 7-8%-kal emelkednek, szemben a korábbi 7%-os előrejelzéssel. Az átlagos viteldíjak 4%-kal, 44 euróra (38 font) emelkedtek a december végéig tartó harmadik negyedévben.

A légitársaság adózás utáni nyeresége 22%-kal, 115 millió euróra csökkent a harmadik negyedévben, nem számítva az olasz versenyhivatal 85 millió eurós bírságára képzett céltartalékot, amely ellen a vállalat fellebbezést nyújtott be. A teljes évre azonban 2,13-2,23 milliárd euró közötti adózás utáni nyereséget vár.

A Ryanair részvényei, amelyeket Dublinban és New Yorkban jegyeznek, 1,7%-kal estek a hétfői európai kereskedés korai szakaszában. A múlt év során több mint 50%-kal emelkedtek.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #ryanair #repülés #légitársaság #repülőjegy #technológia #nyereség #elon musk #részvényárfolyamok #bírságok

