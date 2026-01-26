2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Különböző közösségi alkalmazások mobiltelefonokon Tiktok Instagram Facebook Xiaohongshu Youtube Wechat Instagram
Tech

Nincs tovább, betiltanák a közösségi média használatát 16 év alatt: nem lesz kibúvó

Pénzcentrum
2026. január 26. 17:20

A francia nemzetgyűlésben megkezdődtek a viták arról a törvényjavaslatról, amely megtiltaná a 15 év alattiaknak a népszerű közösségi platformok használatát. A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.

A francia kormány szigorú korlátozásokat vezetne be a fiatalkorúak közösségimédia-használatára. A parlament előtt fekvő tervezet szerint a 15 évesnél fiatalabbak nem férhetnének hozzá olyan platformokhoz, mint a Snapchat, az Instagram vagy a TikTok - számolt be róla a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emmanuel Macron francia elnök határozott álláspontot képvisel az ügyben. A köztársasági elnök célja, hogy már a következő tanév kezdetétől, vagyis szeptembertől érvénybe lépjenek az új szabályok. "Nem hagyhatjuk gyermekeink mentális és érzelmi egészségét olyan emberek kezében, akiknek egyetlen célja az, hogy pénzt keressenek rajtuk" – fogalmazott Macron a közelmúltban.

A tervezett szabályozás szerint a francia médiahatóság feladata lenne összeállítani azoknak a közösségi platformoknak a jegyzékét, amelyeket károsnak minősítenek a fiatalok számára. Ezekhez a szolgáltatásokhoz a 15. életévüket be nem töltött felhasználók egyáltalán nem kapnának hozzáférést.

A jogszabály gyakorlati megvalósítása kapcsán még nyitott kérdés, hogyan lehetne hatékonyan ellenőrizni az életkort. Franciaországban már működik hasonló azonosítási rendszer a felnőtt tartalmak esetében: ott a 18 évesnél idősebb felhasználóknak igazolniuk kell életkorukat az online pornográf tartalmakhoz való hozzáféréshez.

Az európai kontinensen több ország is hasonló intézkedéseket mérlegel. Dánia, Görögország, Spanyolország és Írország kormányai szintén vizsgálják a szigorúbb szabályozás lehetőségét a fiatalkorúak online tevékenységének korlátozása érdekében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ausztrál precedens már hatályban van, ott 16 éves korhatárt állapítottak meg a közösségi média használatához. Ez jelenleg a világ egyik legszigorúbb szabályozásának számít.

Az ausztrál kormány megbízásából készült felmérés aggasztó adatokat tárt fel. A 10–15 éves korosztály 96 százaléka aktív a közösségi platformokon, és tízből hét gyermek már szembesült problémás tartalmakkal. Ezek között nőgyűlölő és erőszakos anyagok, valamint étkezési zavarokat és önkárosítást népszerűsítő posztok is szerepelnek.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #tech #internet #online #szabályozás #franciaország #fiatalok #törvényjavaslat #közösségi média #mentális egészség #Emmanuel Macron

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:43
18:32
18:15
18:03
17:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Tech legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
2 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
3
4 hete
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
2 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
1 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 18:03
Kvíz: Mennyit tudsz a történelem egyik legborzasztóbb népirtásáról, a holokausztról? Most kiderül!
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 17:30
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Agrárszektor  |  2026. január 26. 17:31
Ijesztő jelentés látott napvilágot: egyre rosszabb a helyzet Magyarországon