Nincs tovább, betiltanák a közösségi média használatát 16 év alatt: nem lesz kibúvó

A francia nemzetgyűlésben megkezdődtek a viták arról a törvényjavaslatról, amely megtiltaná a 15 év alattiaknak a népszerű közösségi platformok használatát. A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.

A francia kormány szigorú korlátozásokat vezetne be a fiatalkorúak közösségimédia-használatára. A parlament előtt fekvő tervezet szerint a 15 évesnél fiatalabbak nem férhetnének hozzá olyan platformokhoz, mint a Snapchat, az Instagram vagy a TikTok - számolt be róla a BBC.

Emmanuel Macron francia elnök határozott álláspontot képvisel az ügyben. A köztársasági elnök célja, hogy már a következő tanév kezdetétől, vagyis szeptembertől érvénybe lépjenek az új szabályok. "Nem hagyhatjuk gyermekeink mentális és érzelmi egészségét olyan emberek kezében, akiknek egyetlen célja az, hogy pénzt keressenek rajtuk" – fogalmazott Macron a közelmúltban.

A tervezett szabályozás szerint a francia médiahatóság feladata lenne összeállítani azoknak a közösségi platformoknak a jegyzékét, amelyeket károsnak minősítenek a fiatalok számára. Ezekhez a szolgáltatásokhoz a 15. életévüket be nem töltött felhasználók egyáltalán nem kapnának hozzáférést.

A jogszabály gyakorlati megvalósítása kapcsán még nyitott kérdés, hogyan lehetne hatékonyan ellenőrizni az életkort. Franciaországban már működik hasonló azonosítási rendszer a felnőtt tartalmak esetében: ott a 18 évesnél idősebb felhasználóknak igazolniuk kell életkorukat az online pornográf tartalmakhoz való hozzáféréshez.

Az európai kontinensen több ország is hasonló intézkedéseket mérlegel. Dánia, Görögország, Spanyolország és Írország kormányai szintén vizsgálják a szigorúbb szabályozás lehetőségét a fiatalkorúak online tevékenységének korlátozása érdekében.

Az ausztrál precedens már hatályban van, ott 16 éves korhatárt állapítottak meg a közösségi média használatához. Ez jelenleg a világ egyik legszigorúbb szabályozásának számít.

Az ausztrál kormány megbízásából készült felmérés aggasztó adatokat tárt fel. A 10–15 éves korosztály 96 százaléka aktív a közösségi platformokon, és tízből hét gyermek már szembesült problémás tartalmakkal. Ezek között nőgyűlölő és erőszakos anyagok, valamint étkezési zavarokat és önkárosítást népszerűsítő posztok is szerepelnek.