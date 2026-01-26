A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását.
Nincs tovább, betiltanák a közösségi média használatát 16 év alatt: nem lesz kibúvó
A francia nemzetgyűlésben megkezdődtek a viták arról a törvényjavaslatról, amely megtiltaná a 15 év alattiaknak a népszerű közösségi platformok használatát. A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.
A francia kormány szigorú korlátozásokat vezetne be a fiatalkorúak közösségimédia-használatára. A parlament előtt fekvő tervezet szerint a 15 évesnél fiatalabbak nem férhetnének hozzá olyan platformokhoz, mint a Snapchat, az Instagram vagy a TikTok - számolt be róla a BBC.
Emmanuel Macron francia elnök határozott álláspontot képvisel az ügyben. A köztársasági elnök célja, hogy már a következő tanév kezdetétől, vagyis szeptembertől érvénybe lépjenek az új szabályok. "Nem hagyhatjuk gyermekeink mentális és érzelmi egészségét olyan emberek kezében, akiknek egyetlen célja az, hogy pénzt keressenek rajtuk" – fogalmazott Macron a közelmúltban.
A tervezett szabályozás szerint a francia médiahatóság feladata lenne összeállítani azoknak a közösségi platformoknak a jegyzékét, amelyeket károsnak minősítenek a fiatalok számára. Ezekhez a szolgáltatásokhoz a 15. életévüket be nem töltött felhasználók egyáltalán nem kapnának hozzáférést.
A jogszabály gyakorlati megvalósítása kapcsán még nyitott kérdés, hogyan lehetne hatékonyan ellenőrizni az életkort. Franciaországban már működik hasonló azonosítási rendszer a felnőtt tartalmak esetében: ott a 18 évesnél idősebb felhasználóknak igazolniuk kell életkorukat az online pornográf tartalmakhoz való hozzáféréshez.
Az európai kontinensen több ország is hasonló intézkedéseket mérlegel. Dánia, Görögország, Spanyolország és Írország kormányai szintén vizsgálják a szigorúbb szabályozás lehetőségét a fiatalkorúak online tevékenységének korlátozása érdekében.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az ausztrál precedens már hatályban van, ott 16 éves korhatárt állapítottak meg a közösségi média használatához. Ez jelenleg a világ egyik legszigorúbb szabályozásának számít.
Az ausztrál kormány megbízásából készült felmérés aggasztó adatokat tárt fel. A 10–15 éves korosztály 96 százaléka aktív a közösségi platformokon, és tízből hét gyermek már szembesült problémás tartalmakkal. Ezek között nőgyűlölő és erőszakos anyagok, valamint étkezési zavarokat és önkárosítást népszerűsítő posztok is szerepelnek.
Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen.
Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki
"Ezek a rendszerek természetüknél fogva a középszer felé húznak, statisztikai átlagokból dolgoznak, ezért a szövegük megbízhatatlan és kreatív értelemben üres."
Rém veszélyes csalás terjed az Ügyfélkapu felületén: így nullázzák pillanatok alatt a gyanútlan magyarok bankszámláit
A mostani e-mailekben gyakran megjelenik a NAV Ügyfélportál hivatalos logója is.
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel.
Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Manapság egyre gyakrabban hallani az "űrbányászatról", mint potenciálisan jövedelmező üzleti vállalkozásról.
2025 folyamán a Föld felszínének 9,1%-án, beleértve a szárazföldi területek 10,6%-át és az óceáni területek 8,3%-át, lokálisan rekordmeleg éves átlagot mértek.
Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes.
Érik a tudományos forradalom Magyarországon: elképesztő AI-megoldásokkal rukkoltak elő magyar kutatók
A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.