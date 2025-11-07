2025. november 7. péntek Rezső
3 °C Budapest
Portland, OR, USA - 2024. szeptember 1: ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude és Perplexity alkalmazások ikonjai egy Google Pixel okostelefonon. A mesterséges intelligencia verseny koncepciói.
Tech

A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban – itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást

Pénzcentrum
2025. november 7. 21:01

A Joint Venture Szövetség (JVSZ) újonnan létrehozott AI & Automatizációs Fóruma első villámfelmérésében azt térképezte fel, hol tartanak a hazai cégek a generatív mesterséges intelligencia (GenAI) alkalmazásában.

A Fórum célja többek közt, hogy támogassa a hazai innovációs ökoszisztéma fejlődését, bemutassa a mesterséges intelligencia és különösen a generatív AI üzleti előnyeit, valamint gyakorlati megközelítéssel segítse az üzleti területek digitalizációját. A mostani felmérés is ezeknek a céloknak a támogatására jött létre. A Fórum elnöke Suppan Márton, a Peak alapító-vezérigazgatója, tiszteletbeli társelnöke pedig Palkovics László, Magyarország mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosa.

A válaszok alapján a magyar üzleti szféra már túllépett a kísérletezés szakaszán: 89 százalék használ dobozos GenAI-eszközöket (ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini), a megkérdezettek több mint fele pedig már saját AI-fejlesztésbe is belevágott. A legtöbb megoldás a dokumentumkezelés, tudásmenedzsment és marketing területeit támogatja - vagyis a mesterséges intelligencia ma már konkrét, napi működést segítő eszközzé vált.

A cégek 69% százaléka AI-költései növelését tervezi 2026-ban, és egyre több vállalat dolgozik saját AI-stratégián, belső szabályozáson és oktatáson. Bár az EU AI Act-re való felkészülés még sokaknál kezdeti fázisban van, az biztos, hogy a mesterséges intelligencia stratégiai kérdéssé vált vezetői szinten is: a válaszadók több mint fele C-szintű vezető volt. A JVSZ a felmérés eredményei alapján a jövőben mélyinterjúk és esettanulmányok formájában is bemutatja a legjobb hazai AI-gyakorlatokat. 
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #tech #felmérés #stratégia #technológia #innováció #vállalatok #mesterséges intelligencia #ai

