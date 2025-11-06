Az AI-alapú ügyfélszolgálati rendszerek egyre nagyobb teret hódítanak, de kérdéses, hogy teljesen kiválthatják-e az emberi munkaerőt.
Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ
A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár. A kvantumszámítógépek piaci értéke 2025-re elérheti a 97 milliárd dollárt, miközben a technológia számos iparágban hozhat áttörést - jelentette a BBC.
A kvantummechanika - a fizika különös és részben elméleti ága - rendkívül nehezen értelmezhető koncepció. Apró részecskék furcsa viselkedésén alapul, ami egy teljesen új tudományos szuperhatalom lehetőségét nyitotta meg, bár a technológia egyelőre kevésbé ismert, mint a mesterséges intelligencia.
A kvantumtechnológiát általában hardveres megoldásokkal (szenzorok, számítógépek) társítjuk, míg az AI inkább szoftver alapú. A két technológia együtt minden eddiginél erősebb rendszereket hozhat létre, bár Brian Hopkins, a Forrester elemzője szerint "a potenciál megvan, de a végeredmény még bizonytalan".
A McKinsey piackutató csoport szerint a kvantumágazat 2025-re akár 97 milliárd dollárt (33 ezer milliárd forintot) is érhet, míg az AI értékét több billió dollárra becsülik. Mindkét technológiát fenyegeti azonban a túlzott felhajtás és a piaci buborék veszélye.
A kvantumszámítógépek nem hasonlítanak a hagyományos gépekre. Laboratóriumokban találhatók, gyakran medúzára emlékeztető formában, ráadásul rendkívül alacsony hőmérsékletet és lézereket igényelnek. Működésüket a legkisebb környezeti változás is megzavarhatja, beleértve a fényt és a zajt.
Jelenleg világszerte mindössze körülbelül 200 kvantumszámítógép létezik. Rajeeb Hazra, a 10 milliárd dollárra értékelt Quantinuum vezetője szerint "a kvantumszámítástechnika hatásait életünk szinte minden területén érezni fogjuk", és szerinte ez a terület "legalább akkora, ha nem nagyobb, mint az AI".
A kvantumszámítógépek egyik legígéretesebb alkalmazási területe az egészségügy. Ezek a gépek képesek lehetnek molekulák végtelen kombinációit feldolgozni új gyógyszerek kifejlesztéséhez - egy olyan folyamat, amely jelenleg évekig tart hagyományos számítógépekkel. 2023 decemberében a Google bemutatta Willow nevű kvantumchipjét, amely állítólag öt perc alatt old meg egy olyan problémát, amihez a világ leggyorsabb szuperszámítógépeinek 10 szeptillió évre lenne szükségük.
A kvantumtechnológia azonban biztonsági kockázatokat is rejt. Széles körben elfogadott, hogy a jelenlegi titkosítási formákat egy nap feltörhetik a kvantumszámítógépek, amelyek rekordidő alatt képesek lesznek minden lehetséges kombinációt végigpróbálni. A szakértők szerint az ilyen kvantumszámítógép megjelenése - amit néha Q-napnak neveznek - akár 2030 körül is bekövetkezhet. Cégek, mint az Apple és a Signal már bevezettek kvantumrezisztens titkosítási kulcsokat, de ezeket nem lehet visszamenőlegesen alkalmazni a hagyományos módon titkosított adatokra.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
Délután óta problémák vannak az OTP online felületein: a mobilapp gyakran nem tölt be, az internetbank pedig teljesen elérhetetlen.
A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban.
Óriási pénzszórásra készül Zuckerberg: óriási dobást tervezhet a Facebook atyja, mi lesz a közösségi oldallal?
A Meta 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.
Egyre brutálisabb online támadásokra készülhetnek a magyarok: önkormányzatok, iskolák, kórházak vannak veszélyben
Magyarország globálisan a 42., Európában a 17. helyet foglalja el azon országok rangsorában, amelyek a legtöbb kibertámadást kénytelenek elszenvedni.
Itt az első fecske: betiltják a chatbotok használatát a 18 éven aluliaknak, borzasztó dolog derült ki az AI-ról
A Character.AI betiltja a kiskorúak hozzáférését chatbotjaihoz a beszélgetések gyermekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt.
A holland kormány Nexperia chipgyártó feletti irányításátvétele és a kínai válaszlépések súlyos ellátási problémákat okozhatnak.
A YouTube a korábban feltöltött videókat is felülvizsgálja, és szükség esetén életkor-ellenőrzés alá helyezi vagy akár el is távolítja őket.
November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés – az ügyintézést érdemes előre tervezni.
Brutálisat megy az Apple, már 4 ezermilliárd dollárt ér a cég: egekbe lökte az új iPhone a részvényeket
Az iPhone 17 iránti kínai kereslet új lendületet adott az Apple-nek, pedig év elején még komoly gondokkal küzdött a cég.
Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben
Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket.
A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.