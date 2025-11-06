Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ

A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár. A kvantumszámítógépek piaci értéke 2025-re elérheti a 97 milliárd dollárt, miközben a technológia számos iparágban hozhat áttörést - jelentette a BBC.

A kvantummechanika - a fizika különös és részben elméleti ága - rendkívül nehezen értelmezhető koncepció. Apró részecskék furcsa viselkedésén alapul, ami egy teljesen új tudományos szuperhatalom lehetőségét nyitotta meg, bár a technológia egyelőre kevésbé ismert, mint a mesterséges intelligencia.

A kvantumtechnológiát általában hardveres megoldásokkal (szenzorok, számítógépek) társítjuk, míg az AI inkább szoftver alapú. A két technológia együtt minden eddiginél erősebb rendszereket hozhat létre, bár Brian Hopkins, a Forrester elemzője szerint "a potenciál megvan, de a végeredmény még bizonytalan".

A McKinsey piackutató csoport szerint a kvantumágazat 2025-re akár 97 milliárd dollárt (33 ezer milliárd forintot) is érhet, míg az AI értékét több billió dollárra becsülik. Mindkét technológiát fenyegeti azonban a túlzott felhajtás és a piaci buborék veszélye.

A kvantumszámítógépek nem hasonlítanak a hagyományos gépekre. Laboratóriumokban találhatók, gyakran medúzára emlékeztető formában, ráadásul rendkívül alacsony hőmérsékletet és lézereket igényelnek. Működésüket a legkisebb környezeti változás is megzavarhatja, beleértve a fényt és a zajt.

Jelenleg világszerte mindössze körülbelül 200 kvantumszámítógép létezik. Rajeeb Hazra, a 10 milliárd dollárra értékelt Quantinuum vezetője szerint "a kvantumszámítástechnika hatásait életünk szinte minden területén érezni fogjuk", és szerinte ez a terület "legalább akkora, ha nem nagyobb, mint az AI".

A kvantumszámítógépek egyik legígéretesebb alkalmazási területe az egészségügy. Ezek a gépek képesek lehetnek molekulák végtelen kombinációit feldolgozni új gyógyszerek kifejlesztéséhez - egy olyan folyamat, amely jelenleg évekig tart hagyományos számítógépekkel. 2023 decemberében a Google bemutatta Willow nevű kvantumchipjét, amely állítólag öt perc alatt old meg egy olyan problémát, amihez a világ leggyorsabb szuperszámítógépeinek 10 szeptillió évre lenne szükségük.

A kvantumtechnológia azonban biztonsági kockázatokat is rejt. Széles körben elfogadott, hogy a jelenlegi titkosítási formákat egy nap feltörhetik a kvantumszámítógépek, amelyek rekordidő alatt képesek lesznek minden lehetséges kombinációt végigpróbálni. A szakértők szerint az ilyen kvantumszámítógép megjelenése - amit néha Q-napnak neveznek - akár 2030 körül is bekövetkezhet. Cégek, mint az Apple és a Signal már bevezettek kvantumrezisztens titkosítási kulcsokat, de ezeket nem lehet visszamenőlegesen alkalmazni a hagyományos módon titkosított adatokra.