2025. november 5. szerda Imre
8 °C Budapest
Closeup ügyvéd vagy biztosítási ügynök mutat a szerződésre, amely megmutatja a férfi ügyfélnek, hogy hol kell aláírni.
Biztosítás

Nagyon rossz irányba halad ezzel több millió magyar: mindent elveszíthetnek, ha nem lépnek

Pénzcentrum
2025. november 5. 17:01

Egy nemzetközi kutatás szerint a magyarok 80%-a nem gondol bele, miből fog megélni, ha egy baleset miatt munkaképtelenné válik – pedig a pénzügyi tervezés és az öngondoskodás az elöregedő országokban ma már létkérdés.

A társadalom jólétéhez elengedhetetlen az életbiztosítási tanácsadók munkája, akik segítenek a kockázatok felmérésében, mégis a mai napig bizalmatlanság és tabu övezi ezt a szakmát. Az iparág szakértői október 29–30-án Balatonfüreden gyűltek össze, hogy megreformálják az életbiztosítási piacot, és megvitassák többek között az etikus értékesítés, az ügyfélbizalom és a mesterséges intelligencia kérdéskörét.

Az elmúlt évek válságai – a COVID-járványtól a magas inflációig – ráirányították a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a magyar családok pénzügyi biztonsága.

A legtöbb magyar család anyagi biztonsága teljesen a kereső személyektől függ. Ha velük bármi történik, a család könnyen bajba kerülhet

– mondta Solymár Attila, a Pénzkultúra Alapítvány alapítója.

A Gallup International kutatóintézet a Vienna Insurance Group (VIG) megbízásából készített reprezentatív felmérése szerint a közép-kelet-európai lakosság – Magyarországot is beleértve – 80%-a nem gondol arra, mi lesz vele, ha baleset éri, és bízik abban, hogy az állam fedezi a költségeket, ha valami miatt munkaképtelenné válik. A nemzetközi kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók 58%-a igényt tart pénzügyi tanácsadásra, amit Havas Gábor, az UNION Biztosító elnök-vezérigazgatója biztatónak tart.

A pénzügyi tanácsadás jellegéből adódóan személyes, emberi konzultációt igényel. Mint az élet más területén, az ügyfél e tekintetben is tájékozódhat a digitális térben, de ettől még nem válik szakértővé. Ezért hiszünk a biztosításközvetítő szakma hosszú távú szükségességében, a saját személyes értékesítési csatornák intenzív továbbfejlesztése hozzáadott értéket teremt a társadalom számára

– emelte ki a szakember.

Vámos Levente, az Allianz Hungária értékesítési divízióvezetője szerint a társadalom elöregedése is komoly kihívást jelent.

Az aktív népesség egyre kevésbé képes eltartani az idősebbeket, ezért fontos, hogy mindenki előre gondolkodjon, és megtakarítson időskorára, de a tapasztalatainkból az látszik, hogy jellemzően későn kezdünk el takarékoskodni

– mondta. A KSH adatai szerint a 65–69 éves korosztály aktivitási aránya 2009 és 2024 között 4,8 százalékról 15 százalékra emelkedett, ami jól mutatja, hogy egyre több nyugdíjas kénytelen tovább dolgozni.

Kiváltható-e a tanácsadó munkája a mesterséges intelligenciával?

A jövőben a biztosítók képesek lehetnek a viselhető eszközök – például okosórák és egészségügyi applikációk – adatainak felhasználására a kockázatfelmérésben, de a szakemberek egyelőre nem tartanak attól, hogy az AI kiváltja a munkájukat.

Márta Róbert, a Generali Biztosító igazgatósági tagja szerint az AI már most is komoly segítség az értékesítésben.

Mi több mint tíz éve használjuk mesterséges intelligenciát ajánlatkészítésre, és az egyre növekvő digitális igények kielégítésében is kulcsszerepet játszik. A fiatal generáció elvárja a gyors és átlátható kiszolgálást – az AI pedig segít ebbe. Ha az adatvédelemre odafigyelünk, az okoseszközöknek fontos szerepe lehet az életbiztosításban. Egy stroke-ra hajlamos ember például időben kaphat jelzést arról, hogy szüksége lehet kiemelt kockázati biztosításra

– mondta erről Márta Róbert. A szakemberek szerint az öngondoskodás hiánya nemcsak egyéni, hanem társadalmi probléma is.

A nyugati országokban a polgárosodás gyorsabban ment végbe, de a pénzügyi tudatosság nem követte ezt a folyamatot. A legtöbben ma is a ‘mi baj történhet’ állapotában élnek, és nem gondolnak bele, mi lesz velük, ha a családfenntartóval bármi történik. Ez a hozzáállás hosszú távon az egész társadalom gazdasági és mentális állapotát befolyásolja

- hangsúlyozta Solymár Attila, a Pénzkultúra Alapítvány alapítója.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
