München, Németország, Bajorország - 2021. május 22.: Intel, Samsung, Kingston logós szilícium véletlen hozzáférésű memória RAM és vezeték nélküli wifi mikrochipek NVIDIA G-Force GTX460 GPU grafikus kártyával a háttérben.
Tech

Óriási hiányra és brutális áremelkedésre készülhetnek a magyarok: sokáig a gazdagok játékszere lehet, amit most bárki megvehet

Pénzcentrum
2025. december 2. 12:43

Az AI-boom miatt emelkedhetnek az okostelefonok árai, mivel a mesterséges intelligencia adatközpontok építése jelentős nyomást helyez az elektronikai alkatrészek ellátási láncára - közölte a Cnbc.

Elemzők figyelmeztetnek, hogy az okostelefonok és más fogyasztói elektronikai eszközök ára várhatóan emelkedni fog, mivel az AI-boom túlterheli az ellátási láncokat. A helyzetet súlyosbíthatja az Nvidia termékválasztékában bekövetkezett változás is.

A technológiai óriásvállalatok világszerte több százmilliárd dollárt költenek AI adatközpontokra, amelyekhez olyan beszállítók chipjeire van szükség, mint az Nvidia. Ezek a beszállítók számos különböző komponensre és vállalatra támaszkodnak termékeik előállításához.

Peter Hanbury, a Bain & Company technológiai részlegének partnere szerint "az AI iránti gyorsan növekvő kereslet számos területen szűk keresztmetszeteket okoz". Eddie Wu, az Alibaba vezérigazgatója még borúlátóbb: szerinte a félvezetőgyártók, memóriachipek és tárolóeszközök terén tapasztalható hiány akár 2-3 évig is eltarthat.

A szakértők szerint különösen a merevlemezek (HDD) és a dinamikus véletlen hozzáférésű memória (DRAM) chipek területén tapasztalható hiány. A Counterpoint Research előrejelzése szerint a memóriaárak 30%-kal emelkedhetnek 2024 negyedik negyedévében, majd további 20%-kal 2026 elején.

Az Nvidia nemrég áttért a kis fogyasztású dupla adatsebességű (LPDDR) memória használatára, amely energiahatékonyabb a korábbi DDR memóriánál. A probléma az, hogy az Nvidia most ugyanazt a legújabb generációs LPDDR memóriát használja, amelyet a csúcskategóriás fogyasztói elektronikai gyártók, mint a Samsung és az Apple is alkalmaznak.

A chipgyártók, mint a TSMC, Intel és Samsung kapacitása korlátozott. Ha bizonyos típusú chipek iránt hatalmas a kereslet, ezek a vállalatok ezeket részesítik előnyben, különösen a nagyobb ügyfelektől. Ez más típusú félvezetők hiányához vezethet.

A DRAM és a tárolóeszközök a tipikus PC vagy okostelefon anyagköltségének 10-25%-át teszik ki. Ezen komponensek 20-30%-os áremelkedése 5-10%-kal növelheti a teljes anyagköltséget. "A hatás hamarosan érezhető lesz, mivel az alkatrészköltségek már emelkednek, és valószínűleg jövőre felgyorsulnak" - mondta Hanbury.

A Xiaomi, a világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója szerint a fogyasztók "jelentős emelkedést" tapasztalhatnak a termékek kiskereskedelmi áraiban. Jeff Clark, a Dell operatív igazgatója pedig "példátlannak" nevezte az alkatrészárak emelkedését.

A probléma nem korlátozódik a fogyasztói elektronikára. Az autóipar, az ipari szektor, valamint a repülés- és védelmi ipar is ugyanazokra a félvezető gyártási kapacitásokra támaszkodik, így ezek a területek is érezhetik majd az áremelkedések hatását.
Címlapkép: Getty Images
