Kairó, Egyiptom, 2024. április 1: Google-alkalmazások egy Samsung okostelefonon, Gmail, Chrome, Google, Drive, YouTube, Térképek, Galéria, Meet és Google Play alkalmazások, mobiltelefonos alkalmazások indítása, szelektív fókuszálás.
Tech

Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, veszélyben lehetnek az adataid

Pénzcentrum
2025. december 1. 20:45

A Google Gmail felhasználóinak fontos döntést kell hozniuk az adatvédelemmel kapcsolatban, miközben a technológiai óriás folytatja mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásainak fejlesztését - számolt be róla a Forbes.

Az elmúlt hetekben több félrevezető hír jelent meg a Gmaillel kapcsolatban, amelyek biztonsági incidensekről és az MI-képzésre vonatkozó új irányelvekről szóltak. Bár a Google gyorsan cáfolta ezeket, a helyzet rávilágít egy alapvető problémára: a felhasználók gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy adataikat hogyan használják fel a technológiai vállalatok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lényeg, hogy a Gemini és más MI-asszisztensek nem a felhasználók bizalmasai, hanem adatközpontokban működő számítógépek, amelyek egyre nagyobb mennyiségű energiát és vizet fogyasztanak. Minden felhasználó saját maga felelős adatainak védelméért, nem a szolgáltatók.

A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon. A Chrome böngésző példája jól mutatja ezt a kettősséget: a folyamatos adatvédelmi figyelmeztetések ellenére megingathatatlan a felhasználói bázisa.

A Gmail esetében a felhasználóknak egy konkrét döntést kell meghozniuk: engedélyezik-e, hogy a Gemini elemezze privát levelezésüket. Ez a felhasználó választása, és ha automatikusan be is van kapcsolva, néhány kattintással módosítható a beállítás.

A technológiai óriások kritizálhatók azért, hogy adatvédelmi irányelveik bonyolultak és nehezen érthetők. Egyértelműbbé kellene tenniük a felhasználók számára, mit jelent valójában, ha adataikat felhőszolgáltatásoknak teszik hozzáférhetővé.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Közben a Google, a Microsoft és más vállalatok milliárdokat fektetnek új MI-képességekbe. Egy friss jelentés szerint a Microsoft jelentős előnyre tehet szert a vállalati MI-piacon, kihasználva a Microsoft 365 széles körű elterjedtségét és az informatikai részlegekkel való kapcsolatait.

Az MI akkor a legerősebb, amikor már meglévő tevékenységeinkbe integrálódik. Bár a ChatGPT új kategóriát teremtett, hosszú távon valószínűleg a Google, Microsoft vagy Apple termelékenységi alkalmazásaiba vagy operációs rendszereibe beépülve lesz igazán sikeres.
Címlapkép: Getty Images
