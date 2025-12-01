A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy SMS-üzenetekben csalók élnek vissza a bank nevével.
Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, veszélyben lehetnek az adataid
A Google Gmail felhasználóinak fontos döntést kell hozniuk az adatvédelemmel kapcsolatban, miközben a technológiai óriás folytatja mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásainak fejlesztését - számolt be róla a Forbes.
Az elmúlt hetekben több félrevezető hír jelent meg a Gmaillel kapcsolatban, amelyek biztonsági incidensekről és az MI-képzésre vonatkozó új irányelvekről szóltak. Bár a Google gyorsan cáfolta ezeket, a helyzet rávilágít egy alapvető problémára: a felhasználók gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy adataikat hogyan használják fel a technológiai vállalatok.
A lényeg, hogy a Gemini és más MI-asszisztensek nem a felhasználók bizalmasai, hanem adatközpontokban működő számítógépek, amelyek egyre nagyobb mennyiségű energiát és vizet fogyasztanak. Minden felhasználó saját maga felelős adatainak védelméért, nem a szolgáltatók.
A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon. A Chrome böngésző példája jól mutatja ezt a kettősséget: a folyamatos adatvédelmi figyelmeztetések ellenére megingathatatlan a felhasználói bázisa.
A Gmail esetében a felhasználóknak egy konkrét döntést kell meghozniuk: engedélyezik-e, hogy a Gemini elemezze privát levelezésüket. Ez a felhasználó választása, és ha automatikusan be is van kapcsolva, néhány kattintással módosítható a beállítás.
A technológiai óriások kritizálhatók azért, hogy adatvédelmi irányelveik bonyolultak és nehezen érthetők. Egyértelműbbé kellene tenniük a felhasználók számára, mit jelent valójában, ha adataikat felhőszolgáltatásoknak teszik hozzáférhetővé.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Közben a Google, a Microsoft és más vállalatok milliárdokat fektetnek új MI-képességekbe. Egy friss jelentés szerint a Microsoft jelentős előnyre tehet szert a vállalati MI-piacon, kihasználva a Microsoft 365 széles körű elterjedtségét és az informatikai részlegekkel való kapcsolatait.
Az MI akkor a legerősebb, amikor már meglévő tevékenységeinkbe integrálódik. Bár a ChatGPT új kategóriát teremtett, hosszú távon valószínűleg a Google, Microsoft vagy Apple termelékenységi alkalmazásaiba vagy operációs rendszereibe beépülve lesz igazán sikeres.
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.
Ez nem az első eset, hogy az OpenAI-t kritika éri a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban.
A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből.
A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
Az AI-t már alkalmazó vállalatok többsége szerint a technológia javítja a működés hatékonyságát.
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását.
Őszintén vallott a Google vezérigazgatója: ez szerinte a legnagyobb fenyegetés - óriási lufik pukkanhatnak ki pillanatok alatt
A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene.
Csalók most a Magyar Államkincstár nevében küldenek SMS-eket adategyeztetés ürügyén.
Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül, örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?
A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak.
A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében.
Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.