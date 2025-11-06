A légúti fertőzéssel kórházba került betegek ötöde volt igazolhatóan covidos.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az emberi képességeket meghaladó mesterséges intelligencia fejlesztésén dolgozik, kezdetben az orvosi diagnosztika területén - írta a Reuters.
A MAI Superintelligence Team nevű projekt hasonló a Meta Platforms és a Safe Superintelligence Inc kezdeményezéseihez, amelyek technológiai áttöréseket céloznak, bár megvalósíthatóságukat sokan kétségbe vonják.
Mustafa Suleyman, a Microsoft AI-részlegének vezetője elmondta, hogy a vállalat jelentős összeget fektet a projektbe. A csapat meglévő kutatókból áll majd, Karen Simonyan vezető tudóssal az élen, és további szakembereket terveznek toborozni más vezető laborokból.
A Microsoft megközelítése azonban egyedi: nem az "általános célú, korlátlan képességű" mesterséges intelligenciát célozza, mint néhány versenytársa. Suleyman szerint az önfejlesztő, autonóm gépek irányítása kétséges lenne, ezért a vállalat inkább a "humanista szuperintelligencia" mellett kötelezte el magát. "A humanizmus megköveteli, hogy mindig feltegyük a kérdést: ez a technológia az emberi érdekeket szolgálja?" - nyilatkozta Suleyman.
A Microsoft csapata olyan specializált modellekre összpontosít, amelyek emberi képességeket meghaladó teljesítményt nyújtanak bizonyos területeken, miközben "gyakorlatilag semmilyen egzisztenciális kockázatot nem jelentenek". Példaként említette az akkumulátor-tárolást vagy molekulafejlesztést segítő AI-t, utalva a DeepMind AlphaFold rendszerére, amely fehérjeszerkezetek előrejelzésére képes.
Az orvosi diagnosztika területén, amely régóta az AI-kutatás érdeklődésének középpontjában áll, Suleyman szerint a vállalat "két-három éven belül orvosi szuperintelligenciát" hozhat létre. Ez a technológia problémamegoldó képességgel rendelkezne, és bár még áttörésekre van szükség, megvalósulása esetén "növelné várható élettartamunkat és több egészséges évet biztosítana mindenkinek a megelőzhető betegségek korábbi felismerése révén".
