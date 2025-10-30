Óriási pénzszórásra készül Zuckerberg: óriási dobást tervezhet a Facebook atyja, mi lesz a közösségi oldallal?

A Meta részvényei estek a tőzsdén, miután a vállalat erős harmadik negyedéves eredményei mellett figyelmeztetett, hogy 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.

A Meta Platforms Inc. részvényei több mint 7%-kal estek a szerdai tőzsdezárás utáni kereskedésben, annak ellenére, hogy a vállalat kiemelkedő harmadik negyedéves eredményeket jelentett. A befektetőket aggasztja, hogy a technológiai óriás 2026-ra jelentősen magasabb költségeket prognosztizál - tudósított az Euronews.

A Meta, más tech vállalatokhoz hasonlóan, hatalmas összegeket költ a mesterséges intelligencia fejlesztésére. A vállalat közlése szerint a kiadások jövőre sokkal gyorsabban nőnek majd, elsősorban az infrastrukturális költségek és a munkavállalói juttatások miatt, különösen mivel a cég kiemelkedő fizetésekkel csábítja magához az AI szakértőket.

A kaliforniai székhelyű vállalat a július-szeptemberi időszakban 2,71 milliárd dolláros (2,33 milliárd eurós) nyereséget ért el, ami részvényenként 1,05 dollárt jelent. Az adóval kapcsolatos rendkívüli kiadások nélkül azonban a nyereség részvényenként 7,25 dollár lett volna. A bevétel 26%-kal, 51,42 milliárd dollárra (44,29 milliárd euróra) nőtt az előző évi 40,59 milliárd dollárról (34,96 milliárd euróról).

Az elemzők átlagosan részvényenként 6,72 dolláros nyereséget és 49,51 milliárd dolláros (42,64 milliárd eurós) bevételt vártak a FactSet Research felmérése szerint.

A Meta alkalmazásainak (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram és Threads) napi aktív felhasználóinak száma szeptemberben átlagosan 3,54 milliárd volt, ami 8%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A folyó negyedévre a Meta 56-59 milliárd dollár (48,23-50,81 milliárd euró) közötti bevételt prognosztizál, míg az elemzők 57,36 milliárd dollárt várnak az október-decemberi időszakra.

Az elemzők kevésbé aggódnak a Meta kiadásai miatt, mint a részvényesek. "A Meta számára a hirdetés az alap, az AI pedig a növekedés motorja" - nyilatkozta Debra Aho Williamson, a Sonata Insights alapítója és vezető elemzője. Hozzátette, hogy bár a mesterséges intelligenciára fordított tőkekiadások valóban hatalmasak, a harmadik negyedéves 26%-os bevételnövekedés azt mutatja, hogy a Meta AI-integrációs stratégiája működik a hirdetési termékekben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalat nem közölte, pontosan mekkora kiadásokra számít 2026-ban, de az elemzők a FactSet szerint 97 milliárd dollárt (83,51 milliárd eurót) prognosztizálnak. Az idei évre a Meta 70-72 milliárd dollár (60,28-62 milliárd euró) közötti tőkekiadást vár, ami magasabb a korábbi 66-72 milliárd dolláros (56,82-62 milliárd eurós) előrejelzésnél.

A Meta arra is figyelmeztetett, hogy számos jogi és szabályozási kihívással néz szembe az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, amelyek negatívan befolyásolhatják az eredményeit. "Az Egyesült Államokban számos fiatalokkal kapcsolatos per van kitűzve 2026-ra, amelyek jelentős veszteséget eredményezhetnek" - közölte a vállalat.

Az USA-ban a Meta egy trösztellenes perrel is szembesül, amelyben a bíró döntésére várnak, és amely akár arra is kényszerítheti a vállalatot, hogy leválassza a WhatsAppot és az Instagramot, amelyeket több mint egy évtizede vásárolt fel, és azóta közösségi média óriásokká nőttek.

Címalpkép: Tasos Katopodis, MTI/MTVA

