Riasztó jelenség terjed a tinik körében: óriási veszélynek teszik ki magukat

MTI
2025. szeptember 30. 18:31

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (NMHH) által üzemeltett jogsegélyszolgálat, az Internet Hotline felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában nyilvánosan elérhető, tini társkereső csoportokat gyakran használják az elkövetők behálózási célra, gyermekek szexuális célú megkörnyékezésére. A nyilvánosan elérhető, több ezer tagot számláló csoportokban számtalan olyan regisztrált felhasználó is van, aki még nem töltötte be a 13. életévét, sokan közülük 10 év alattiak.

Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte kedden, hogy az elmúlt néhány hétben felhasználóktól több bejelentés érkezett az Internet Hotline-hoz olyan tini társkereső csoportokkal kapcsolatban, amelyek leginkább a Facebook felületén voltak elérhetők, és amelyekbe fiatalok - sokszor a regisztrációs korhatár, azaz 13 év alatt - léptek be ismerkedés céljából.

Ezekben a csoportokban a tinédzserek mellett sokszor olyan felnőttek is vannak, akik kifejezetten a párkereső kiskorúakkal akartak kapcsolatba lépni, s ez jól igazolható a gyermekek által közzétett fotók, bejegyzések alá írt hozzászólások alapján. Ilyen volt például egy 2021-ben létrehozott csoport, amely már elérte a mintegy 5000-es tagszámot, amikor az Internet Hotline-hoz bejelentés érkezett róla: az adott csoportban gyermekek képéhez fűzött, nem megfelelő, szexuális utalásokat tartalmazó hozzászólásokkal, más esetekben privát beszélgetésre biztatással próbáltak a fiatalok bizalmába férkőzni - írták.

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet szerinti megbízható bejelentői státusszal rendelkező Internet Hotline a sérelmezett társkereső csoportok ügyében közvetlenül kapcsolatba lépett a Meta munkatársaival, és kérte a csoportok alapos vizsgálatát arra vonatkozóan, hogy a platform közösségi irányelveinek megfelel-e annak működése.

A Meta az érintett csoportokat közösségi irányelveibe ütközőnek találta, és a vizsgálat után azokat eltávolította - közölték, hozzátéve, hogy a gyermekek ilyen módon való online behálózása nem új jelenség, ez egy jellemzően tudatos stratégiára épülő folyamat, amikor egy magát kortársnak kiadó felnőtt próbál egy gyermek, fiatal bizalmába férkőzni az online térben szexuális célzattal, visszaélve a hatalmi helyzetével.

Az Internet Hotline tapasztalata szerint is az online világ sok lehetőséget kínál a fiatalok számára, ugyanakkor komoly veszélyeket is rejthet. A szülők felelős jelenléte és a gyerekekkel folytatott nyitott, barátságos beszélgetés segíthet abban, hogy a digitális tér valóban biztonságosabb legyen számukra.

Hangsúlyozták, hogy a biztonságos internethasználat nemcsak technikai kérdés, hanem folyamatos beszélgetést és tudatos jelenlétet igényel a családban, ezért rendkívül fontos, hogy a szülők figyelemmel kísérjék, milyen online közösségekhez csatlakozik a gyermekük, beszélgessenek arról, hogy milyen kockázatokkal járhat az online ismerkedés; nem mindenki az, akinek az interneten mutatja magát; hogyan tudják felismerni, ha valaki nem tisztességes szándékkal közeledik hozzájuk; mit tegyenek, ha valaki rossz érzést kelt bennük egy online csevegés során.
Címlapkép: Getty Images
