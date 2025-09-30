A társaságok beolvadásával lezárul a 4iG Csoport távközlési üzletág átalakulásának fontos fejezete.
Riasztó jelenség terjed a tinik körében: óriási veszélynek teszik ki magukat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (NMHH) által üzemeltett jogsegélyszolgálat, az Internet Hotline felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában nyilvánosan elérhető, tini társkereső csoportokat gyakran használják az elkövetők behálózási célra, gyermekek szexuális célú megkörnyékezésére. A nyilvánosan elérhető, több ezer tagot számláló csoportokban számtalan olyan regisztrált felhasználó is van, aki még nem töltötte be a 13. életévét, sokan közülük 10 év alattiak.
Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte kedden, hogy az elmúlt néhány hétben felhasználóktól több bejelentés érkezett az Internet Hotline-hoz olyan tini társkereső csoportokkal kapcsolatban, amelyek leginkább a Facebook felületén voltak elérhetők, és amelyekbe fiatalok - sokszor a regisztrációs korhatár, azaz 13 év alatt - léptek be ismerkedés céljából.
Ezekben a csoportokban a tinédzserek mellett sokszor olyan felnőttek is vannak, akik kifejezetten a párkereső kiskorúakkal akartak kapcsolatba lépni, s ez jól igazolható a gyermekek által közzétett fotók, bejegyzések alá írt hozzászólások alapján. Ilyen volt például egy 2021-ben létrehozott csoport, amely már elérte a mintegy 5000-es tagszámot, amikor az Internet Hotline-hoz bejelentés érkezett róla: az adott csoportban gyermekek képéhez fűzött, nem megfelelő, szexuális utalásokat tartalmazó hozzászólásokkal, más esetekben privát beszélgetésre biztatással próbáltak a fiatalok bizalmába férkőzni - írták.
A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet szerinti megbízható bejelentői státusszal rendelkező Internet Hotline a sérelmezett társkereső csoportok ügyében közvetlenül kapcsolatba lépett a Meta munkatársaival, és kérte a csoportok alapos vizsgálatát arra vonatkozóan, hogy a platform közösségi irányelveinek megfelel-e annak működése.
A Meta az érintett csoportokat közösségi irányelveibe ütközőnek találta, és a vizsgálat után azokat eltávolította - közölték, hozzátéve, hogy a gyermekek ilyen módon való online behálózása nem új jelenség, ez egy jellemzően tudatos stratégiára épülő folyamat, amikor egy magát kortársnak kiadó felnőtt próbál egy gyermek, fiatal bizalmába férkőzni az online térben szexuális célzattal, visszaélve a hatalmi helyzetével.
Az Internet Hotline tapasztalata szerint is az online világ sok lehetőséget kínál a fiatalok számára, ugyanakkor komoly veszélyeket is rejthet. A szülők felelős jelenléte és a gyerekekkel folytatott nyitott, barátságos beszélgetés segíthet abban, hogy a digitális tér valóban biztonságosabb legyen számukra.
Hangsúlyozták, hogy a biztonságos internethasználat nemcsak technikai kérdés, hanem folyamatos beszélgetést és tudatos jelenlétet igényel a családban, ezért rendkívül fontos, hogy a szülők figyelemmel kísérjék, milyen online közösségekhez csatlakozik a gyermekük, beszélgessenek arról, hogy milyen kockázatokkal járhat az online ismerkedés; nem mindenki az, akinek az interneten mutatja magát; hogyan tudják felismerni, ha valaki nem tisztességes szándékkal közeledik hozzájuk; mit tegyenek, ha valaki rossz érzést kelt bennük egy online csevegés során.
Idén az elmúlt szűk félévben az európai villamosenergia-rendszert több nagyobb áramszünet sújtotta.
A rögzített több ezer hálózati név között bőven akadnak kreatív vagy humoros elnevezések – köztük meglepő orosz nyelvű üzenetek, játékos szóviccek és kulturális utalások.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Miközben a napelemekre sokan a jövő zálogaként tekintenek, kevesen tudják, hogy a használatuk nemcsak lehetőségeket, hanem kockázatokat is hordoz magával.
A mesterséges intelligencia már messze nem csupán beszélgetőtárs: szövegek, képek, videók, táblázatok vagy akár egész prezentáció, kreatív tartalmak előállítására is alkalmas.
A Stanford és BetterUp Labs kutatása szerint a mesterséges intelligencia által generált, tartalmatlan munkák egyre nagyobb problémát jelentenek a vállalatok számára.
A magyarok AI-felkészültsége ugyan javult, de mindössze 4,44-es értéket ért el a tízfokú skálán a 2024-es 3,94-hez képest.
A kaliforniai Vast Space az egyik versenyben lévő vállalat, amely 2026 májusára tervezi a világ első kereskedelmi űrállomásának, a Haven-1-nek a fellövését.
Az Európai Bizottság egyszerűsítené a cookie-szabályozást, amely jelenleg számtalan felugró ablakkal terheli a felhasználókat az interneten.
A TikTok, a Facebook és az X után további 16 webhelyre is kiterjedhet a 16 év alattiak számára Ausztráliában bevezetett tilalom
Újabb csalássorozat indult: a támadók ezúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldenek SMS-eket.
A programozó szerint az oldal üzemeltetői nem értesítették a felhasználókat az adatszivárgásról.
A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?
A SoftBank Group jelentős átszervezést hajt végre: nagy a baj.
A tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el.
A Meta bemutatta új okosszemüveg-kollekcióját, köztük az első Ray-Ban modellt beépített kijelzővel, amely kiterjesztett valóság funkciókat kínál.
A mesterséges intelligencia módban mélyebb, AI által vezérelt válaszokat is nyújt a szolgáltatás.
A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.
Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.
