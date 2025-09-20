Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?

A hajlítható telefonok körül továbbra is ott a nagy kérdés: tényleg valódi szükségletet elégítenek ki? A Honor Magic V5 negyedik generációs modellje a „könyvszerűen” kihajtható irányt képviseli, és nemcsak prémium hardverrel, hanem számos AI-alapú funkcióval is próbálja megkülönböztetni magát az egyre zsúfoltabb piacon. De vajon a 800 ezer forintos árért tényleg olyan élményt ad, ami nélkül eddig fölösleges volt létezni? Tesztünkből kiderül!

Legutóbb, a Samsung Galaxy Z Flip7 tesztjén merengtünk el azon, hogy ténylegesen szüksége van-e az átlagembernek összehajthatós telefonra, vagy csak egy drága dizéjntrükk az egész. Hasonló szellemben próbáltam ki a negyedik generásció Honor Magic V5-öt (nem elírás, Kínában a 4-es számot nem szívesen használják, mert olyan rossz óment tulajdonítanak neki, mint a 13-asnak), ami a Flippel pont átellenben kihajtható - tehát hosszában, mint egy kiskönyv. A kérdés viszont ugyanaz: drága dizájntrükk vagy eddig ez a 800 ezer forintos telefon hiányzott az életünkből?

Mielőtt megválaszoljuk, jöjjenek a százaz technikai részletek: a készülék működését a 3 nm-es Snapdragon 8 Elite processzor biztosítja, a nemzetközi változat pedig egy 5820 mAh kapacitású akkumulátort kapott, kábelesen 66 Wattal, vezeték nélkül 50 Wattal tölthető a Magic V5. A hátlapi kamerarendszer három egységből áll: egy 50 MP-es, f/1.6-os, 23 mm-es (széles látószögű) szenzor PDAF-fel és OIS-sel, egy 64 MP-es, f/2.5-ös, 70 mm-es (periszkópos telefotó) egység 1/2.0”-os érzékelővel és 3x optikai zoommal, valamint egy 50 MP-es, f/2.0-s, 13 mm-es (ultraszéles) kamera autofókusszal. Különlegesség, hogy mind a külső, mind a belső kijelzőn egyaránt 20 MP-es szelfikamera található.

A belső, 7,95 hüvelykes kijelző (2172 x 2352 pixel) elsősorban a többfeladatos használatot szolgálja, míg a 6,43 hüvelykes külső panel (1060 x 2376 pixel) a gyorsabb műveletekre kínál kényelmes megoldást. A gyártó kiemelt figyelmet fordított a hajlítható belső panel tartósságára: a források szerint több mint 400 ezer nyitást-zárást is gond nélkül kibír, ami napi száz használattal számolva több mint tíz évnyi élettartamot jelent.

A kínaiak egy diszkrétet oda is csíptek a konkurenciának: a Honor Magic V5 összecsukott állapotban 8,8 mm vastagságú, míg a Samsung Galaxy Z Fold7 8,9 mm-es. Mintha ezt bárki is észrevenné, de az tény, hogy a készülék alig vastagabb, mint az USB-C port. A készülék borítása prémium hatást kelt, masszív felépítésű és recsegésmentes. Védettsége IP58/IP59-es szabványnak felel meg: a por ellen csak korlátozott védelmet nyújt, ugyanakkor az erősebb vízsugaraknak is ellenáll.

Játék a számokkal

Visszatérve a vastagság-háborúra: a Honor nem derítette fel az igazság minden szegletét, ugyanis maga a képernyő összecsukva lehet, hogy nincs 1 centi vastag, de a drabális kameraszigetet nem számolták bele, ami mintegy vulkánként emelkedik ki a telefonból. Így már nem 8,8 mm vastag, hanem valójában több mint 15mm. Ami egyeseket lehet, hogy zavar, például engem - mármint nem a kummantás, hanem a kamerakorong, ami erősen fejnehézzé teszi a készüléket, ez főleg összecsukott állapotban érezhető. Ha pedig kinyitva, az azstalra letéve akarnád használni, akkor is billeg, már-már zavaróan. Másrészt, mivel a készülék nagyon vékony, kinyitni csak kétkézzel lehet, másképp nincs biztos fogás rajta.

Kinyitott állapotban érezni és látni lehet a hajtást a kijelző közepén, ez megszokható, de amikor átsiklott rajta az ujjam ismét csak arra gondoltam, hogy vajon meddig fogja ez bírni?! A gyártó ígérete szerint sokáig. 500 ezer nyitást is elbír a készülék károsodás nélkül.

Itt is az AI tarol

Viszont jó, hogy nagy hangsúlyt fektettek a szoftveres újdonságokra, villantásokra. A legnagyobb fejlesztés a Multi-Flex alkalmazáskezelés, amely a belső, nagyméretű kijelzőn egyszerre akár három app megjelenítését is lehetővé teszi. Két alkalmazás teljes méretben látható, míg a harmadik keskenyebb sávban jelenik meg, és egyetlen mozdulattal előhívható.

A Google mesterségesintelligencia-megoldásai is szorosan integrálva vannak, így elérhető a Gemini, a képernyőmegosztással működő Gemini Live, valamint a 30-szorosnál nagyobb zoomnál az MI által végzett képjavítás. Újdonság, hogy a Geminit a telefon hátlapjára történő dupla koppintással is előhívhatjuk, apróságnak tűnik, de legalább nem kell keresgetni a képernyőn, szóval egy életkönnyítő apróság. Emellett a Honor saját fejlesztésű AI-funkciója, a Deepfake detection, a videóhívások közbeni csalások felismerésére szolgál, komolynak hangzik, lehetőségem nem volt kipróbálni, de mindenképp hasznos.

A tolmács funkció magyar nyelven is elérhető, meglepően gyors és jól használható a kétirányú, élő beszéd fordítására. Ugyanez a rendszer a telefonhívásoknál is tud magyar nyelvű fordítást, megszokást igényel a használata.

Összeségében a telefon például újságírói munkára kifejezetten hasznos, hiszen egyrészt a nagy, kihajtott kijelzőn sokkal könnyebb tartalmakat fogyasztani, mászrészt a multitaskinggal jól le lehet hozni egy Teams-értekezletet például még akkor is, ha közben a részvevőknek különféle dokumentumokat, fájlokat kell megnyitnia. Intenzív használat mellett le tud hozni egy munkanapot, de azért délután a fényerőt már inkább lejjebb vettem.

Az erős hardwarenek köszönhetően a játékok is simán elfutnak a Magic V5-ön, melegedést nem tapasztaltam, az viszont nem kézenfekvő, hogy el kell fordítani a képernyőt, ha elindítunk valamilyen játékot - miközben kényelmesen lehetne használni a telefont az alapállapotban is.

És akkor válaszolva a cikk elején feltett kérdésemre: dizájntrükknek nem mondanám a telefont, több értelmét látom, mint a hosszában összehajtható Flip-nek, mert ennél a külső kijelző is használható kvázi teljesértékű mobilként.

De hogy ez hiányzott eddig az életemből? Nos, nem tudom, lehet, hogy inkább a 800 ezer forintos vételárból vennék egy "hagyományos" mobilt és egy rendes méretű tabletet. Aki viszonyt nyitott az újdonságokra, és velem ellentétben nem aggódik a hajlítható kijelző élettartama miatt, annak a Samsung termékei mellett érdemes lehet megnéznie a Honor kínálatát is a hajlítható szegmensben.

Képek: Gosztola Judit