Chengdu, Szecsuán, Kína - 2024. június 7: Apple logó jelzi az Apple kiskereskedelmi üzletet a Sino-Ocean Taikoo Li üzletben, Chengdu belvárosában, Kína
Megérkeztek az iPhone 17 magyar árai: sokkot kaptak a rajongók, 1 millió forint az új modell

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 07:33

Az Apple bemutatta legújabb iPhone 17 termékcsaládját, amelynek magyarországi árai már elérhetők. A négy modellből álló széria alapkonfigurációja 256 GB tárhellyel indul, és történelmi újdonságként a Pro Max változat már 2 TB háttértárral is kapható.  

Az Apple szeptember 9-én tartotta meg éves "Awe dropping" elnevezésű termékbejelentő eseményét, amelyen leleplezték az iPhone 17 okostelefon családot. A széria négy különböző modellt tartalmaz: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max.

A bemutatót követően a vállalat weboldala azonnal frissült a hivatalos magyarországi árakkal. Az alapmodell iPhone 17 256 GB-os változata 399 990 forintba, míg az 512 GB-os verzió 499 990 forintba kerül. Fontos változás, hogy idén már nem kapható 128 GB-os alapmodell, minden iPhone 17 minimum 256 GB tárhellyel érkezik, miközben az 512 GB-os változat ára megegyezik a tavalyi 128 GB-os iPhone 16 árával.

Az iPhone 17 Air árlistája a következőképpen alakul: 256 GB-os modell 499 990 forint, 512 GB-os verzió 599 990 forint, míg az 1 TB-os változat 699 990 forintba kerül.

A prémium kategóriát képviselő iPhone 17 Pro 256 GB-os alapmodellje 549 990 forintért, 512 GB-os verziója 649 990 forintért, 1 TB-os változata pedig 749 990 forintért vásárolható meg.

A csúcskategóriás iPhone 17 Pro Max ára 256 GB tárhellyel 599 990 forint, 512 GB-tal 699 990 forint, 1 TB-tal 799 990 forint. A készülék történelmi újdonságként 2 TB-os változatban is elérhető, ennek ára 999 990 forint. Ez az első olyan iPhone az eszköz 18 éves történetében, amely ekkora háttértárral rendelkezik.

A gyártó weboldalán részletes információk találhatók az új telefonok képességeiről és műszaki paramétereiről, amelyek segíthetnek eligazodni a különböző technikai fogalmak között, mint például a kijelző fényerő (nit), víz- és porállóság (IP68), háttértár típusa (UFS), kamerarendszer jellemzői vagy vezeték nélküli kapcsolódási lehetőségek.

Címlapkép: Getty Images
