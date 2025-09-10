Azt sem tudni, hogy a kábel egy véletlen balesettől sérült-e meg, vagy megint szándékos akció történt. A Microsoft szerint a forgalmat sikerült átterelni.
Megérkeztek az iPhone 17 magyar árai: sokkot kaptak a rajongók, 1 millió forint az új modell
Az Apple bemutatta legújabb iPhone 17 termékcsaládját, amelynek magyarországi árai már elérhetők. A négy modellből álló széria alapkonfigurációja 256 GB tárhellyel indul, és történelmi újdonságként a Pro Max változat már 2 TB háttértárral is kapható.
Az Apple szeptember 9-én tartotta meg éves "Awe dropping" elnevezésű termékbejelentő eseményét, amelyen leleplezték az iPhone 17 okostelefon családot. A széria négy különböző modellt tartalmaz: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max.
A bemutatót követően a vállalat weboldala azonnal frissült a hivatalos magyarországi árakkal. Az alapmodell iPhone 17 256 GB-os változata 399 990 forintba, míg az 512 GB-os verzió 499 990 forintba kerül. Fontos változás, hogy idén már nem kapható 128 GB-os alapmodell, minden iPhone 17 minimum 256 GB tárhellyel érkezik, miközben az 512 GB-os változat ára megegyezik a tavalyi 128 GB-os iPhone 16 árával.
Az iPhone 17 Air árlistája a következőképpen alakul: 256 GB-os modell 499 990 forint, 512 GB-os verzió 599 990 forint, míg az 1 TB-os változat 699 990 forintba kerül.
A prémium kategóriát képviselő iPhone 17 Pro 256 GB-os alapmodellje 549 990 forintért, 512 GB-os verziója 649 990 forintért, 1 TB-os változata pedig 749 990 forintért vásárolható meg.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A csúcskategóriás iPhone 17 Pro Max ára 256 GB tárhellyel 599 990 forint, 512 GB-tal 699 990 forint, 1 TB-tal 799 990 forint. A készülék történelmi újdonságként 2 TB-os változatban is elérhető, ennek ára 999 990 forint. Ez az első olyan iPhone az eszköz 18 éves történetében, amely ekkora háttértárral rendelkezik.
A gyártó weboldalán részletes információk találhatók az új telefonok képességeiről és műszaki paramétereiről, amelyek segíthetnek eligazodni a különböző technikai fogalmak között, mint például a kijelző fényerő (nit), víz- és porállóság (IP68), háttértár típusa (UFS), kamerarendszer jellemzői vagy vezeték nélküli kapcsolódási lehetőségek.
Robotok veszik át a munkánkat? Nézd meg, hogyan hódítják meg az ipart, az egészségügyet és a nappalidat is!
Délkelet-Ázsiában virágzik a kiberbűnözés új formája, a csalásközpont, ahol emberek százezrei dolgoznak kényszer hatása alatt.
Donald Trump nagyszabású vacsorát adott a legnagyobb amerikai technológiai cégek vezetőinek a Fehér Házban.
Aki idén nyáron megfordult a Balatonnál, nagy valószínűséggel találkozhatott árvaszúnyogokkal, amelyek sokszor már-már elviselhetetlenné tették a szabadtéri programokat.
A megállapítások előrevetítik, hogy a decemberben életbe lépő tilalom vegyes felhasználói élményt eredményezhet.
"Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!" - elindult az új MÁV+ app funkció, a bérlet widget!
Egy virginiai YouTuber hatalmas csalás áldozata lett.
Lépten-nyomon a mesterségesintelligencia-forradalom, az újabb ipari forradalom küszöbének jelentőségéről hallhatunk.
A Spotify új üzenetküldő funkciót vezetett be, amely felhasználói ellenállásba ütközött, miközben a vállalat szerint a szolgáltatás opcionális és könnyen kikapcsolható.
A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért.
Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.
Korunk egyik legnagyobb lehetősége és veszélye is egyben a mesterséges intelligencia (MI), valamint annak megfelelő felhasználása.
A digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.
Az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat.
A britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából. Szakértők szerint nem kellene.
Még mindig többen idegenkednek az AI használatától Magyarországon, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban.
A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt.