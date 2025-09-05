Trump techóriásokat lát vendégül a Fehér Házban: Elon Musk nincs a vendégek listáján

Donald Trump nagyszabású vacsorát adott a legnagyobb amerikai technológiai cégek vezetőinek a Fehér Házban, de a korábban a Trump-adminisztrációban jelentős befolyással bíró Elon Musk nem vett részt az eseményen - számolt be a The Guardian.

A csütörtök esti díszvacsorán olyan tech-óriások vezetői jelentek meg, mint Mark Zuckerberg (Meta), Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple) és Sam Altman (OpenAI). Musk, aki korábban szinte elválaszthatatlan volt Trumptól, saját közösségi platformján, az X-en közölte, hogy meghívást kapott, de nem tudott részt venni, és képviselőt küldött maga helyett.

A Tesla vezérigazgatójának távolmaradása éles kontrasztban áll a választások utáni időszakkal, amikor Trump gyakran viccelődött azzal, hogy "Elon nem akar hazamenni, nem tudok megszabadulni tőle". A két ember kapcsolata idén nyilvánosan megromlott, ami Musk befolyásának csökkenéséhez vezetett, annak ellenére, hogy több százmillió dollárt költött Trump újraválasztási kampányára.

Musk távolmaradása emlékeztet politikai fejlődésének egyik meghatározó pillanatára: 2022-ben Joe Biden nem hívta meg őt egy elektromos járművekről szóló csúcstalálkozóra, ami után Musk nyilvánosan elfordult a Demokrata Párttól. Ez a sérelem láthatóan mély nyomot hagyott benne, hiszen még Trump vacsorájának napján is Biden korábbi mellőzését emlegette fel.

Az elmúlt években Musk határozottan jobbra tolódott politikailag. Az X platformot a szélsőjobboldali véleményvezérek bástyájává alakította, és Trump legvokálisabb és legtehetősebb támogatójává vált, közel 300 millió dollárt adományozva az újraválasztási kampánynak és republikánus ügyeknek.

Musk és Trump kapcsolata májusban szakadt meg, amikor nézeteltéréseik támadtak Trump "One Big Beautiful Bill" nevű törvényjavaslata kapcsán, majd a helyzet tovább romlott, amikor Musk Jeffrey Epstein ügyével hozta összefüggésbe Trumpot. Bár az elnök továbbra is "zseninek" nevezi Musköt, a két férfit nem látták együtt a nyilvános összezördülésük óta.

Miközben Musk és Trump eltávolodtak egymástól, más tech-vezetők közelebb kerültek az adminisztrációhoz. Trump nemrég fogadta Tim Cookot a Fehér Házban, aki 24 karátos arany emléktárggyal ajándékozta meg az elnököt. Közben a Trump-stáb állítólag megvizsgálta Musk kormányzati szerződéseinek lehetséges megszüntetését, de arra jutottak, hogy ez túl sok kulcsfontosságú műveletet veszélyeztetne.

Ha Musk részt vett volna a csütörtöki vacsorán, az kínos helyzetet teremthetett volna, mivel jelenleg perben áll két olyan céggel is, amelynek vezetői jelen voltak: az Apple-lel és az OpenAI-jal. Emellett Musk korábban Bill Gatest is támadta annak Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt.