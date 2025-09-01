2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
Upland, CA USA - 2023. június 19.: Az Uplandben található TESLA Delivery Center a Tesla által tervezett és gyártott elektromos járműveket támogatja egész Dél-Kaliforniában. A Tesla egy multinacionális autóipari és energetikai vállalat,
Autó

Komoly bajban a Tesla: több ezer autót hívtak vissza szoftverhiba miatt, nem lesz jó vége

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 09:12

Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti- írja aThe Guardian.

Az ausztrál hatóságok által elrendelt visszahívás a 2025-ös modellévű Tesla Model Y járműveket érinti, amelyeknél a vezetőülés oldalán található automata ablak és annak biztonsági rendszere kapott hibás szoftverfrissítést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ausztrál közlekedési minisztérium közleménye szerint a vezetőoldali ablak automata védelmi rendszere nem működik megfelelően. A hiba következtében az ablak túlzott erővel csukódhat le és emelkedhet fel akkor is, ha valamilyen akadály - például egy emberi testrész - van az útjában.

A Tesla közvetlenül értesíti az érintett járművek tulajdonosait a problémáról. A vállalat közlése szerint a hibát távoli szoftveres frissítéssel is orvosolni lehet, így nem feltétlenül szükséges a szervizbe vinni az autókat.

Nem ez az első eset, hogy hasonló probléma miatt kell visszahívni a gyártó járműveit. 2022-ben az Egyesült Államokban ugyanilyen jellegű hiba miatt 1,1 millió Tesla visszahívására került sor.
Címlapkép: Getty Images
