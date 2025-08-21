Brutál áremelést jelentett be a Sony: komolyan drágul a PlayStation 5

A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt - közölte a BBC.

Isabelle Tomatis, a Sony Interactive Entertainment globális marketingért felelős alelnöke blogbejegyzésében a "kihívásokkal teli gazdasági környezetet" jelölte meg az áremelés okaként. Mindhárom PlayStation 5 modell ára hasonló mértékben emelkedik, a legdrágább Pro verzió ajánlott fogyasztói ára 749,99 dollárra nő. Az áremelés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámokkal, amelyek az USA legtöbb kereskedelmi partnerét, köztük Japánt is érintik, és növekvő költségektől való félelmet váltottak ki.

"Nehéz döntést hoztunk, hogy augusztus 21-től megemeljük a PlayStation 5 konzolok ajánlott fogyasztói árát az Egyesült Államokban" - közölte Tomatis. Az alapmodell ára 499,99 dollárra (kb. 169 841 forintra) emelkedik, míg a PlayStation 5 kiegészítők ára változatlan marad. A vállalat más országokban nem tervez áremelést.

Az amerikai importőrök jelenleg 15%-os vámot fizetnek a japán termékek után. A Sony korábban már emelte konzoljai árát az Egyesült Királyságban és Európában, a magas inflációra és az ingadozó árfolyamokra hivatkozva.

Más játékgyártók is hasonló lépéseket tettek: a Nintendo nemrég emelte az eredeti Nintendo Switch árát, a Microsoft pedig idén több országban is drágította Xbox konzoljait és kiegészítőit. A játékosok körében kritikát váltott ki a játékok növekvő ára is, például a Mario Kart World 75 fontos árcímkéje.

Az elmúlt hónapokban számos nagyvállalat figyelmeztetett a vámok hatásaira. A Home Depot amerikai barkácsáruházlánc a héten jelezte, hogy egyes importált termékek ára emelkedhet az új importadók miatt. Az Adidas sportszergyártó júliusban közölte, hogy a vámok további 200 millió eurós költséget jelentenek számára, és megerősítette, hogy árat emel az amerikai vásárlók számára. Versenytársa, a Nike májusban jelentette be, hogy júniustól emeli egyes cipők és ruházati termékek árát az amerikai piacon, és figyelmeztetett, hogy a vámok körülbelül 1 milliárd dolláros többletköltséget okozhatnak.