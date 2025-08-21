2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sony PlayStation 5 játékkonzol fekete háttérrel. A Spider-Man: Miles Morales a PS5 legnagyobb megjelenési játéka. A férfi kezében joystick
Tech

Brutál áremelést jelentett be a Sony: komolyan drágul a PlayStation 5

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 20:31

A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt - közölte a BBC.

Isabelle Tomatis, a Sony Interactive Entertainment globális marketingért felelős alelnöke blogbejegyzésében a "kihívásokkal teli gazdasági környezetet" jelölte meg az áremelés okaként. Mindhárom PlayStation 5 modell ára hasonló mértékben emelkedik, a legdrágább Pro verzió ajánlott fogyasztói ára 749,99 dollárra nő. Az áremelés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámokkal, amelyek az USA legtöbb kereskedelmi partnerét, köztük Japánt is érintik, és növekvő költségektől való félelmet váltottak ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Nehéz döntést hoztunk, hogy augusztus 21-től megemeljük a PlayStation 5 konzolok ajánlott fogyasztói árát az Egyesült Államokban" - közölte Tomatis. Az alapmodell ára 499,99 dollárra (kb. 169 841 forintra) emelkedik, míg a PlayStation 5 kiegészítők ára változatlan marad. A vállalat más országokban nem tervez áremelést.

Az amerikai importőrök jelenleg 15%-os vámot fizetnek a japán termékek után. A Sony korábban már emelte konzoljai árát az Egyesült Királyságban és Európában, a magas inflációra és az ingadozó árfolyamokra hivatkozva.

Kapcsolódó cikkeink:

Más játékgyártók is hasonló lépéseket tettek: a Nintendo nemrég emelte az eredeti Nintendo Switch árát, a Microsoft pedig idén több országban is drágította Xbox konzoljait és kiegészítőit. A játékosok körében kritikát váltott ki a játékok növekvő ára is, például a Mario Kart World 75 fontos árcímkéje.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elmúlt hónapokban számos nagyvállalat figyelmeztetett a vámok hatásaira. A Home Depot amerikai barkácsáruházlánc a héten jelezte, hogy egyes importált termékek ára emelkedhet az új importadók miatt. Az Adidas sportszergyártó júliusban közölte, hogy a vámok további 200 millió eurós költséget jelentenek számára, és megerősítette, hogy árat emel az amerikai vásárlók számára. Versenytársa, a Nike májusban jelentette be, hogy júniustól emeli egyes cipők és ruházati termékek árát az amerikai piacon, és figyelmeztetett, hogy a vámok körülbelül 1 milliárd dolláros többletköltséget okozhatnak.
Címlapkép: Getty Images
#tech #drágulás #usa #játékkonzol #playstation #videójátékok #videójáték

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:03
20:31
20:02
19:31
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 21.
Rá sem ismersz majd a Lidl boltjaira: rengeteg változás jöhet, már tesztelik a vásárlókat
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorban ürítik ki a magyarok bankszámláit: minden szál ide mutat, óriási a ramazuri
2
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
3
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
4
2 hónapja
Vigyázz, ha ez a szám hívott, nehogy visszahívd: csalók állnak mögötte, csúnyán lehúznak
5
2 hónapja
200 millió laptop mehet hamarosan a kukába: a tiéd is köztük lehet, ha ilyen Windowst használsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 19:02
Rá sem ismersz majd a Lidl boltjaira: rengeteg változás jöhet, már tesztelik a vásárlókat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 17:55
Kvíz: Rajongsz a villányi borokért? Tedd próbára tudásod, mutasd, mit tudsz a híres borvidékről!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 19:29
Már látni, mikor tér vissza az igazi nyár: eddig tarthat a hűvös, esős idő