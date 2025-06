Elképesztően rárepültek a magyarok erre a konzolra: egyetlen játék az oka, óriási az őrület

A The Last of Us sorozat második évada nemcsak a képernyő előtt ültette le a nézőket, de a játékkonzolok iránti érdeklődést is érezhetően megdobta. Az egyik nagy ár-összehasonlító portál adatai szerint a PlayStation-keresések az évadnyitó és az évadzáró után is emelkedtek.

A The Last of Us eredetileg PlayStation-exkluzív játék volt, később PC-re is megjelent, és hatalmas kritikai, valamint közönségsikert aratott, akárcsak a folytatása, a The Last of Us Part II. Az HBO sorozatadaptációja 2023-ban indult: az első évad az első játék történetét dolgozta fel, míg a nemrég véget ért második évad a második rész eseményeibe engedett betekintést. Már készül a harmadik évad is.

A sorozat hatása a videojáték-piacra már korábban is kimutatható volt: az első évad premierje után globálisan 40%-kal nőtt az első rész eladása, a finálét követően pedig már 75%-os növekedést mértek.

Nem meglepő tehát, hogy a második évad is új lendületet adott a játék iránti érdeklődésnek – különösen azok körében, akik nem szeretnék kivárni a következő évadot, és inkább interaktív formában élnék át a történetet.

Az Árukereső.hu statisztikái szerint a második évad indulása után 12%-kal, az évadzárót követően pedig további 8%-kal nőtt a konzolkeresések száma – vélhetően elsősorban a PlayStation iránt, amelyeken a játékok elérhetők.

Ez a trend nemcsak a The Last of Us népszerűségét erősíti, hanem a gaming kultúrát is bővíti, hiszen új játékosokat von be a világába.

Hasonló jelenséget figyelhettünk meg a Minecraft esetében is: jól látszik, milyen hatékony lehet a szellemi tulajdon különböző médiumokon való kihasználása. Az Árukereső.hu pedig kulcsszerepet játszik abban, hogy a vásárlók tájékozódhassanak a lehetőségekről, és a legjobb áron találják meg a számukra ideális konzolt vagy játékot – még impulzusvásárlás esetén is.