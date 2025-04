Mindenki ráfizet Trump őrült vámjaira: brutális inflációt is hozhat a kakaskodás?

Trump kereskedelmi háborúja új inflációs hullámot indíthat el, ami nemcsak az amerikai fogyasztókat, hanem a globális piacokat is érintheti - közölte elemzésében a The Guardian.

Az elmúlt években a fogyasztók hozzászoktak a gyorsan emelkedő árakhoz, de miközben az infláció az utóbbi időben enyhült, Donald Trump fokozódó kereskedelmi háborúja ismét napirendre tűzte az áremelkedések kérdését.

A közgazdászok többsége egyetért abban, hogy az Egyesült Államok által a legnagyobb kereskedelmi partnereire kivetett vámok magasabb árakat eredményeznek az amerikai fogyasztók számára. Más országok esetében a helyzet nem ennyire egyértelmű, de a szakértők szerint már önmagában az a tény, hogy a fogyasztók új inflációs hullámra számítanak, önbeteljesítő jóslattá válhat.

Paul Donovan, az UBS Wealth Management globális vezető közgazdásza szerint a vámok tökéletes magyarázatot adnak a cégeknek az áremelésekre. "A pandémia utáni inflációs hullámok megváltoztatták a helyzetet. A fogyasztók, bár nem szeretik, de jobban elfogadják, hogy ez megtörténhet."

Elizabeth Warren demokrata szenátor figyelmeztetett, hogy Trump vámjai áremelési ürügyet adhatnak a vállalatoknak, amelyek még olyan termékek árát is emelhetik, amelyekre nem vonatkoznak a vámok. Ezt a jelenséget egyesek "kapzsiságinflációnak" nevezik.

A Sony nemrég bejelentette, hogy egyes piacokon akár 25%-kal is emeli PlayStation 5 konzoljának árát. Bár a japán vállalat nem hivatkozott közvetlenül Trump politikájára, elemzők szerint a döntés valószínűleg a várható vámok előtti lépés volt. Árakat azonban az Egyesült Királyságban, Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon is emeltek, ami jelzi, hogy a multinacionális vállalatok a nem vámolt piacokon is emelhetnek árat.

A szakértők szerint az inflációs kockázatok az amerikai fogyasztók számára a legjelentősebbek. Egyes közgazdászok szerint az infláció idén elérheti a 4%-ot. Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke szerdán figyelmeztetett, hogy a vámok "nagy valószínűséggel legalább átmeneti inflációnövekedést generálnak".

A Yale Budget Lab elemzése szerint, figyelembe véve Washington legújabb álláspontját, az amerikai fogyasztók átlagosan 28%-os effektív vámkulccsal szembesülnek, ami 1901 óta a legmagasabb. Ez rövid távon 3%-os fogyasztói áremelkedést eredményezhet, ami háztartásonként átlagosan 4900 dollár (3700 font) veszteséget jelent.

Martha Gimbel, a Budget Lab társalapítója szerint a probléma részben az, hogy senki sem tudja, mi lesz a végső politika. "Az a tény, hogy a fogyasztók inflációs várakozásai kezdenek emelkedni, arra utal, hogy ez inflációs szempontból tovább fog gyűrűzni."

A közgazdászok körében szinte mitikussá vált egy 2020-as tanulmány, amely Trump első ciklusában a mosógépekre kivetett vámokat vizsgálta. A kutatás kimutatta, hogy a hazai gyártású mosógépek és a vámokkal nem érintett ruhaszárítók ára is emelkedett.

Trump 2018-ban 10-50% közötti vámokat vetett ki, miután a Whirlpool amerikai gyártó panaszt tett, hogy külföldi versenytársai elárasztják a piacot olcsó gépekkel. Bár a politika körülbelül 1800 új munkahelyet teremtett, ez csillagászati áron történt: a fogyasztói árak közel 1,5 milliárd dollárral emelkedtek, ami munkahelyenként körülbelül 817 000 dollárt jelent.

Felix Tintelnot, a jelentés egyik szerzője szerint több tanulság is levonható. "Nem vagyok híve az 'árdrágítás' kifejezésnek. Figyelembe kell venni a vámokkal közvetlenül nem érintett áruk árváltozásait is." A veszélyt, hogy a cégek a vámokat ürügyként használhatják, Trump belső köre is elismeri. Andrew Ferguson, az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság elnöke figyelmeztetett, hogy a versenyfelügyelet figyelemmel kíséri, hogy az amerikai vállalatok erőteljesen versenyeznek-e az árak terén.

Paul Donovan szerint az amerikai vállalatoknak lehetőségük nyílik kihasználni a helyzetet. "Ha a külföldi árukra vámot vetnek ki, egy amerikai gyártó választhat, hogy növeli a profitmarzsát vagy a piaci részesedését."

Az Egyesült Államok politikai megosztottsága az inflációs várakozásokban is megmutatkozik. A Michigani Egyetem legfrissebb fogyasztói hangulatfelmérése szerint a demokrata szavazók úgy vélik, az infláció egy éven belül eléri a 7,9%-ot, míg a republikánusok szerint 0,9%-ra csökken. A független szavazók szintén jelentős, 6,2%-os emelkedésre számítanak.