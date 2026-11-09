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Nyugodt és festői kilátás Tapolcára, a Nyugat-Magyarországon fekvő történelmi városra, amely földalatti tójáról és a tóparti építészet varázsáról híres. A vörös cseréptetős, kőhomlokzatú, színes hagyományos házak tükröződnek a tó nyugo
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Szigorú tiltások jönnek a Balatonhoz közeli városban: hosszú a lista, mire nem adnak többé engedélyt

HelloVidék
2026. november 9. 09:46 2 perc

Nem lehet többé bármit kihelyezni vagy reklámozásra használni a közterületeket Tapolcán. A város képviselő-testülete több ponton is szigorította az engedélyezési szabályokat: a reklámcélú strandzászlók, a hirdetőfelületként használt autók és még a levegőbe vetített lézersugarak is felkerültek a tiltólistára. A változtatás a vendéglátóhelyek közterületi előkertjeit is érinti.

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A közterületek használatának szabályozását október 30-i ülésén vizsgálta felül Tapolca képviselő-testülete. A rendeletmódosítás célja az volt, hogy pontosabban meghatározzák, milyen tevékenységekre nem adható közterület-használati engedély. Az önkormányzat a közterületek rendjének, a közérdeknek és a település értékeinek védelmével indokolta a szigorítást - írta a Veol.hu.

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Az egyik érdekes változás a reklámozást érinti. A jövőben nem lehet reklámcélból vagy bevételt eredményező tevékenység népszerűsítésére strandzászlókat kihelyezni a közterületekre. Kivételt csak a turisztikai célú, nem kereskedelmi tevékenységet folytató szervezetek kapnak.

A reklámozás más formáit is korlátozzák: nem kaphatnak engedélyt azok a gépjárművek sem, amelyeket reklámhordozóként használnak, vagy reklámközzétételre alkalmas eszközökkel szereltek fel.

A sátorgarázsoktól a lézersugarakig több minden felkerült a tiltólistára
A módosítás nemcsak a reklámtevékenységeket érinti. A felsorolás szerint nem engedélyezhető többek között:

  • a járművek eredeti rendeltetésüktől eltérő, szolgáltatási célú használata;
  • a járművek iparszerű javítása közterületen;
  • bizonyos gépjárművek és vontatmányaik közterületi elhelyezése;
  • sátorgarázsok telepítése;
  • fény- vagy lézersugár levegőbe vetítése közterületi eszközökkel.

A szabályozás a zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes, illetve a közbiztonságot vagy a közegészséget veszélyeztető tevékenységekre is kiterjed. Nem engedélyezhetők olyan berendezések sem, amelyeknél nem biztosítható a megfelelő közműellátás, a szennyvízelvezetés vagy a hulladék megfelelő tárolása.

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A vendéglátóhelyek előkertjeit is érinti a változás

A vendéglátóhelyeknek is figyelniük kell az új előírásokra. A közterületi előkertekben elhelyezett bútorok kialakításának és elrendezésének meg kell felelnie a településképi követelményeknek. Vagyis nem elegendő, hogy egy étterem vagy kávézó rendelkezik a terület használatához szükséges engedéllyel: az ott elhelyezett berendezéseknek is illeszkedniük kell a városképi előírásokhoz.

Az önkormányzati előterjesztés november 1-jei hatálybalépéssel számolt, és a módosított rendelkezéseket a már folyamatban lévő engedélyezési ügyekre is alkalmazni kívánta.
Címlapkép: Getty Images
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