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Szigorú tiltások jönnek a Balatonhoz közeli városban: hosszú a lista, mire nem adnak többé engedélyt
Nem lehet többé bármit kihelyezni vagy reklámozásra használni a közterületeket Tapolcán. A város képviselő-testülete több ponton is szigorította az engedélyezési szabályokat: a reklámcélú strandzászlók, a hirdetőfelületként használt autók és még a levegőbe vetített lézersugarak is felkerültek a tiltólistára. A változtatás a vendéglátóhelyek közterületi előkertjeit is érinti.
A közterületek használatának szabályozását október 30-i ülésén vizsgálta felül Tapolca képviselő-testülete. A rendeletmódosítás célja az volt, hogy pontosabban meghatározzák, milyen tevékenységekre nem adható közterület-használati engedély. Az önkormányzat a közterületek rendjének, a közérdeknek és a település értékeinek védelmével indokolta a szigorítást - írta a Veol.hu.
Az egyik érdekes változás a reklámozást érinti. A jövőben nem lehet reklámcélból vagy bevételt eredményező tevékenység népszerűsítésére strandzászlókat kihelyezni a közterületekre. Kivételt csak a turisztikai célú, nem kereskedelmi tevékenységet folytató szervezetek kapnak.
A reklámozás más formáit is korlátozzák: nem kaphatnak engedélyt azok a gépjárművek sem, amelyeket reklámhordozóként használnak, vagy reklámközzétételre alkalmas eszközökkel szereltek fel.
A sátorgarázsoktól a lézersugarakig több minden felkerült a tiltólistára
A módosítás nemcsak a reklámtevékenységeket érinti. A felsorolás szerint nem engedélyezhető többek között:
- a járművek eredeti rendeltetésüktől eltérő, szolgáltatási célú használata;
- a járművek iparszerű javítása közterületen;
- bizonyos gépjárművek és vontatmányaik közterületi elhelyezése;
- sátorgarázsok telepítése;
- fény- vagy lézersugár levegőbe vetítése közterületi eszközökkel.
A szabályozás a zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes, illetve a közbiztonságot vagy a közegészséget veszélyeztető tevékenységekre is kiterjed. Nem engedélyezhetők olyan berendezések sem, amelyeknél nem biztosítható a megfelelő közműellátás, a szennyvízelvezetés vagy a hulladék megfelelő tárolása.
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A vendéglátóhelyek előkertjeit is érinti a változás
A vendéglátóhelyeknek is figyelniük kell az új előírásokra. A közterületi előkertekben elhelyezett bútorok kialakításának és elrendezésének meg kell felelnie a településképi követelményeknek. Vagyis nem elegendő, hogy egy étterem vagy kávézó rendelkezik a terület használatához szükséges engedéllyel: az ott elhelyezett berendezéseknek is illeszkedniük kell a városképi előírásokhoz.
Az önkormányzati előterjesztés november 1-jei hatálybalépéssel számolt, és a módosított rendelkezéseket a már folyamatban lévő engedélyezési ügyekre is alkalmazni kívánta.
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