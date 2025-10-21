Hatalmas botrány a brit királyi családban: öccse miatt főhet a feje a királynak

A Buckingham-palota hiába remélte, hogy András herceg címeinek feladása lezárja a botrányokat, a problémák továbbra is fennállnak. A királyi udvar csak a nyilvános felháborodás hatására lépett, ami felveti a kérdést, miért nem reagáltak korábban az évekkel ezelőtti eseményekre - közölte a BBC.

A királyi források szerint az András herceg elleni vádakat "nagyon komolyan veszik és a megfelelő módon, teljes mértékben ki kell vizsgálni". András 2019 óta nem dolgozó királyi családtag, így a Buckingham-palota az utóbbi években nem volt felelős érte. A vizsgált időszak azonban - a 90-es évek végétől András herceg 2019-es BBC Newsnight interjújáig - olyan periódus, amikor még hivatalos királyi feladatokat látott el, sőt egy évtizeden át kormányzati kereskedelmi képviselő is volt.

Az újabban előkerült bizonyítékok, például az András és Jeffrey Epstein közötti kapcsolatot bizonyító kompromittáló e-mailek felvetik a kérdést, mit tudhattak a királyi tisztviselők és kormányzati szervek akkoriban, és milyen információkat őrizhetnek még.

Kérdéses, hogy a palota valaha is megkérdőjelezte-e a herceg állításait a Newsnight-interjúban. András azt állította, hogy 2010 decemberi New York-i találkozójuk után megszakított minden kapcsolatot Epsteinnel, de azóta előkerült e-mailek szerint hónapokkal később is magánkapcsolatban álltak.

Virginia Giuffre-ről, aki szexuális visszaéléssel vádolta, András azt mondta, "egyáltalán nem emlékszik arra, hogy valaha találkozott volna ezzel a hölggyel". A hétvégén nyilvánosságra került dokumentumok szerint azonban a herceg birtokában volt Giuffre társadalombiztosítási száma, és személyes információkat kért róla a rendőrségtől. Ezt az állítást a Metropolitan Police jelenleg vizsgálja a Buckingham-palota támogatásával.

András herceg következetesen tagadott minden Giuffre-vel kapcsolatos visszaélést. A közelmúltbeli botrányok nagy része régi e-mailek felfedezéséből származik, beleértve az Egyesült Államokban lévő Epstein-dokumentumok átvizsgálását.

Kérdés, hogy nyilvánosságra hoznak-e Epsteinnel kapcsolatos feljegyzéseket az Egyesült Királyságban, beleértve a Királyi Háztartás dokumentumait, amelynek személyzete egykor Andrással dolgozott és utazott, amikor Epstein és Ghislaine Maxwell körében mozgott.

Megválaszolatlan kérdések vannak András herceg pénzügyeivel kapcsolatban is. Már nem kap pénzügyi támogatást testvérétől, Károly királytól, de továbbra is finanszíroznia kell windsori Royal Lodge otthonának fenntartását.

Kínai üzleti kapcsolatai, köztük egy kínai kémkedéssel vádolt személlyel való érintkezése soha nem lett teljesen tisztázva, bár bírósági dokumentumok olyan részleteket tártak fel, mint hogy András herceg évente születésnapi üdvözlőlapokat küldött Hszi Csin-ping kínai elnöknek és magántalálkozókat tartott a kínai nagykövettel. A múlt pénteki drámai bejelentés során András herceg lemondott olyan címeiről, mint a yorki herceg, és olyan kitüntetéseiről, mint a Térdszalagrend. A nyilatkozat azonban kevés megbánást mutatott és hangsúlyozta ártatlanságát.

Ez felvetette a kérdést, hogy az András herceg elleni szankciók elég messzire mentek-e. András beleegyezett, hogy nem használja a yorki herceg címet, de technikailag még mindig birtokolja azt. Rachael Maskell, York Central képviselője a törvény módosítását szeretné, hogy András címeit teljesen el lehessen venni.

Károly király eltávolíthatná András hercegi státuszát is egy Letters Patent nevű jogi dokumentum segítségével, ami után Mr. Andrew Windsor lenne a neve. Egy királyi forrás szerint azonban a megtett intézkedések azt mutatják, hogy a palota "gyorsan és határozottan cselekedett az újonnan felmerült bizonyítékok alapján".