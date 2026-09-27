Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a szeptember 25-i, pénteki kereskedést, miközben a magyar piac lemaradt a nemzetközi mezőnytől.
Aranyat érhet a magyarok kedvenc részvénye: elképesztő céláremelés érkezett, nagyot kaszálhat, aki lép
Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 151 272,07 ponton zárt, 0,93 százalékkal, 1416,56 ponttal alacsonyabban, mint az előző héten. A heti forgalom 99,81 milliárd forint volt az előző heti 143,72 milliárd forint után, a vezető részvények ára csökkent.
Hétfőn a BUX kis emelkedéssel zárt a kedvező nemzetközi hangulatban, míg kedden már több mint egy százalékos lett a csökkenés a borús nemzetközi hangulat miatt. Szerdán a nemzetközi befektetői hangulat nem volt kedvező, az iráni konfliktus legújabb fejleményei miatt újra 100 dollár fölé ugrott a kőolaj, a BUX felülteljesítő lett a Mol teljesítménye miatt. Csütörtökön az OTP húzta le a BUX-ot, így 0,33 százalékos csökkenéssel ismét 151 ezer pont környékén zárt. Pénteken a BUX 0,16 százalékos csökkenéssel, 151 272,07 ponton zárta a hetet. Céláremelés érkezett a Magyar Telekomra: az HSBC 2250 forintról 3140 forintra emelte a vállalat részvényeire vonatkozó célárfolyamot, az ajánlást tartásról vételre javította - közölte heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt.
Az Appeninn Holding nyeresége romlott az erős forint miatt - írta az Equilor. A vállalat árbevétele 5 százalékkal, 11,34 millió euróra nőtt 2026 első félévében, elsősorban a februárban megvásárolt, a Goodyear által bérelt tarnówi logisztikai központnak köszönhetően. Az operatív működés stabil maradt: az ingatlanátértékelés nélküli EBITDA 6,91 millió euróra emelkedett a tavalyi 6,71 millióról. Az eredményt kedvezőtlenül érintette a forint erősödése, mivel emiatt a magyar ingatlanok euróban kifejezett értéke 10,1 millió euróval csökkent.
Nem okozott meglepetést a jegybank, a várakozásoknak megfelelően kamattartásról határozott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, az alapkamat 5,5 százalékon maradt, a kamatfolyosó szélei sem változtak.
Arra is kitértek, hogy a Mol befejezte a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzem építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A kivitelezés a tervezett ütemezésnek megfelelően lezárult, így az AV3 üzembe helyezését és tesztelését követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a Mol százhalombattai finomítója.
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A BÉT standard kategóriájában jegyzett Delta Group lefelé módosította a 2025/2026-os üzleti évre vonatkozó előrejelzését. A csoportszintű árbevétel 22-23 milliárd forint között várható, 1,25-2,00 százalékos EBITDA-marzs mellett. A március 31-én közzétett, akvizíciók nélküli előrejelzés még 30,6 milliárd forintos működési bevétellel és 4,9 százalékos EBITDA-marzzsal számolt, így az új sáv 7,6-8,6 milliárd forinttal (24,8-28,1 százalékkal) alacsonyabb bevételt és 2,9-3,65 százalékponttal szűkebb marzsot jelent. A vezetés szerint az elmaradás elsősorban a vállalati és állami szektor egyidejűleg mérséklődő beruházási aktivitására, egyes projektek elhalasztására és a gazdaságélénkítő programok késedelmes indulására vezethető vissza.
- A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 2,73 százalékkal a Richter árfolyama esett, pénteken a részvény 12 480 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 7,6 milliárd forintot.
- A Magyar Telekom ára 0,86 százalékkal csökkent a héten, a részvény 2540 forinton zárt pénteken, heti forgalma 3,9 milliárd forintot tett ki.
- Az OTP jegyzése a héten 0,63 százalékkal esett a héten, a részvény 45 870 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 70,4 milliárd forintot tett ki.
- A Mol árfolyama a héten 0,19 százalékkal esett 5150 forintra, 15,8 milliárd forintos forgalom mellett.
- A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,74 százalékkal, 160,99 ponttal csökkent és 9114,93 ponton zárta a hetet.
Hullámzó pénteki kereskedés után este ismét 365 forint alá került az euró jegyzése, miközben a piac a további magyar kamatcsökkentések lehetőségét mérlegelte.
Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a pénteki kereskedést, miközben a magyar piac nem tudott csatlakozni a nemzetközi ralihoz.
Új FixMÁP és MÁP Plusz érkezik októberben, az Államadósság Kezelő Központ már közzétette az új sorozatok feltételeit.
Szárnyal az OTP és kilőttek a tőzsdék: közben 2007 óta nem látott szintre robbant a rettegett amerikai hozam
Az OTP ismét 46 ezer forint fölé került, miközben a nemesfémek is drágultak.
Erősödött a forint péntek délelőtt, az euró jegyzése a 364-es szinthez közelített, a dolláré pedig 320 forint alá csökkent.
Bár az intézmény teljes körű banki engedéllyel rendelkezik, lakossági termékei és szolgáltatásai egyelőre nem érhetők el.
Hatalmasat szakítanak idén az élelmes magyarok: elképesztő, mennyit hozott eddig ez a hazai slágerbefektetés
Emelkedéssel indult a pénteki kereskedés Európa vezető tőzsdéin, miközben a magyar piac enyhe mínuszba került.
Ütést kaptak a tőzsdék: zuhannak az európai autóóriások, milliárdos megbízást jelentett be a magyar cég
Folytatódott a lejtmenet az amerikai tőzsdéken csütörtökön, miközben az európai piacokon is az eladók voltak fölényben a nap első felében.
Kiderült a szomorú igazság a magyar gazdaságról: kőkemény idők jönnek, az MNB is rontotta a kilátásokat
A dollár kéthavi csúcs közelébe erősödött, az amerikai kötvényhozamok emelkedése és a magas olajár pedig kedvezőtlen környezetet teremtett a forint számára.
Mérsékelt gyengüléssel indult a csütörtöki kereskedés a vezető nyugat-európai tőzsdéken, miközben az autógyártók részvényei komolyabb nyomás alá kerültek.
Leállás jön több hazai banknál: nem fog működni az ATM, szünetel az átutalás, akadozhat a kártyás fizetés ebben az időszakban
A tervezett fejlesztések és karbantartások időpontjai a mai naptól egészen októberig már nyilvánosak.
A magyarok alig több mint harmada tud rendszeresen félretenni, és sokaknak ehhez komoly lemondásokat kell vállalniuk.
A globális kötvénypiacokon jelenleg egyértelmű hozamemelkedési folyamat zajlik, amelynek hátterében egyszerre állnak inflációs, fiskális és monetáris tényezők.
A Manchester United részvényeit a növekvő veszteség, több amerikai brókercég papírjait pedig a mesterséges intelligencia térnyerése miatti aggodalom nyomta le.
Tovább gyengült a forint szerda délelőtt, dél körül már 364,4 forintba került egy euró, a dollár jegyzése pedig 319,3 forintig emelkedett.
Fájdalmas pofont kapott a Zwack, miközben Ázsiában a techszektort ütik: mégis emelkednek az európai tőzsdék
Emelkedéssel indult a szerdai kereskedés a magyar és a vezető európai tőzsdéken, miközben Ázsiában a kínai technológiai részvényeket hatósági vizsgálatokról szóló hírek nyomták lejjebb.
Vészjelzést adott ki az MNB: elképesztő ígéretekkel vadásznak a gyanútlan magyar adósokra, lehúzás az egész
A Szuverén Magyar Arany Korona Szövetkezet gyanús tevékenysége jól ismert nemzetközi pénzügyi csalásokra és összeesküvés-elméletekre épül.
Óvatos emelkedés jellemezte kedden a részvénypiacokat, az amerikai nyitás után a technológiai papírok teljesítettek jobban.
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