Aranyat érhet a magyarok kedvenc részvénye: elképesztő céláremelés érkezett, nagyot kaszálhat, aki lép

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 151 272,07 ponton zárt, 0,93 százalékkal, 1416,56 ponttal alacsonyabban, mint az előző héten. A heti forgalom 99,81 milliárd forint volt az előző heti 143,72 milliárd forint után, a vezető részvények ára csökkent.

Hétfőn a BUX kis emelkedéssel zárt a kedvező nemzetközi hangulatban, míg kedden már több mint egy százalékos lett a csökkenés a borús nemzetközi hangulat miatt. Szerdán a nemzetközi befektetői hangulat nem volt kedvező, az iráni konfliktus legújabb fejleményei miatt újra 100 dollár fölé ugrott a kőolaj, a BUX felülteljesítő lett a Mol teljesítménye miatt. Csütörtökön az OTP húzta le a BUX-ot, így 0,33 százalékos csökkenéssel ismét 151 ezer pont környékén zárt. Pénteken a BUX 0,16 százalékos csökkenéssel, 151 272,07 ponton zárta a hetet. Céláremelés érkezett a Magyar Telekomra: az HSBC 2250 forintról 3140 forintra emelte a vállalat részvényeire vonatkozó célárfolyamot, az ajánlást tartásról vételre javította - közölte heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt.

Az Appeninn Holding nyeresége romlott az erős forint miatt - írta az Equilor. A vállalat árbevétele 5 százalékkal, 11,34 millió euróra nőtt 2026 első félévében, elsősorban a februárban megvásárolt, a Goodyear által bérelt tarnówi logisztikai központnak köszönhetően. Az operatív működés stabil maradt: az ingatlanátértékelés nélküli EBITDA 6,91 millió euróra emelkedett a tavalyi 6,71 millióról. Az eredményt kedvezőtlenül érintette a forint erősödése, mivel emiatt a magyar ingatlanok euróban kifejezett értéke 10,1 millió euróval csökkent.

Nem okozott meglepetést a jegybank, a várakozásoknak megfelelően kamattartásról határozott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, az alapkamat 5,5 százalékon maradt, a kamatfolyosó szélei sem változtak.

Arra is kitértek, hogy a Mol befejezte a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzem építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A kivitelezés a tervezett ütemezésnek megfelelően lezárult, így az AV3 üzembe helyezését és tesztelését követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a Mol százhalombattai finomítója.

A BÉT standard kategóriájában jegyzett Delta Group lefelé módosította a 2025/2026-os üzleti évre vonatkozó előrejelzését. A csoportszintű árbevétel 22-23 milliárd forint között várható, 1,25-2,00 százalékos EBITDA-marzs mellett. A március 31-én közzétett, akvizíciók nélküli előrejelzés még 30,6 milliárd forintos működési bevétellel és 4,9 százalékos EBITDA-marzzsal számolt, így az új sáv 7,6-8,6 milliárd forinttal (24,8-28,1 százalékkal) alacsonyabb bevételt és 2,9-3,65 százalékponttal szűkebb marzsot jelent. A vezetés szerint az elmaradás elsősorban a vállalati és állami szektor egyidejűleg mérséklődő beruházási aktivitására, egyes projektek elhalasztására és a gazdaságélénkítő programok késedelmes indulására vezethető vissza.