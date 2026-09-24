Régóta várt sorozatok érkeznek a SkyShowtime-ra: Halloweenre is nagy dobásokkal készülnek

Októberben több nagy sorozat is új évaddal tér vissza a SkyShowtime kínálatába. Folytatódik Sylvester Stallone főszereplésével a Tulsa King, érkezik a Dexter: Feltámadás második évada, valamint a Yellowstone világát továbbépítő Marshals is. A filmes kínálatban Colleen Hoover egyik regényének adaptációja és Rosamund Pike új thrillere is helyet kap, Halloweenre pedig több klasszikus horrorral készül a szolgáltató.

A Marshals második évada október 9-én indul. Luke Grimes ismét Kayce Duttont alakítja, aki maga mögött hagyja a Yellowstone-birtokot, és szövetségi rendőrbíróként próbál igazságot szolgáltatni Montanában. A húszrészes évad hetente új epizóddal folytatódik.

Október 16-án debütál Jennifer Garner új sorozata, a The Five Star Weekend. A történet egy híres gasztronómiai influenszerről szól, aki egy tragédia után régi barátnőivel tölt el egy hétvégét Nantucketben. Az Elin Hilderbrand bestselleréből készült sorozatban Regina Hall, Chloë Sevigny, Gemma Chan és Timothy Olyphant is feltűnik.

Stallone és Dexter is visszatér

Október 22-én érkezik a Tulsa King negyedik évada. Dwight, azaz Sylvester Stallone karaktere egyre nagyobb nyomás alá kerül: korrupt politikusokkal és új ellenfelekkel kell megküzdenie, miközben Tulsa valódi hatalmi harc színterévé válik.

A hónap utolsó napján a Dexter: Feltámadás második évada is elrajtol. Michael C. Hall karakterének ezúttal egyszerre két gyilkossal kell szembenéznie New Yorkban, miközben Harrisonnal való kapcsolata is komoly próbatétel elé kerül. A szereplőgárdához az új évadban Brian Cox is csatlakozik.

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Halloweenre is készül a SkyShowtime

A filmpremierek között október 12-én érkezik a Reminders of Him, amely Colleen Hoover azonos című bestsellerének adaptációja. Október 30-án pedig a Hallow Road debütál Rosamund Pike és Matthew Rhys főszereplésével: a thriller egy család történetét követi, miután tinédzser lányuk azt állítja, hogy elütött egy gyalogost. Halloweenre több ismert horror is elérhető lesz: a kínálatban szerepel a Black Phone 2, The Addams Family, The Purge, The Thing, Scary Movie és a Sikoly VII is.

Az animációs kínálat is bővül: október 17-én indul az Avatar: Seven Havens, amely egy Korra utáni, posztapokaliptikus világban mutatja be az új Avatár történetét.