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Máris elkaszálta az RTL a Heti Hetest? Lekerül a képernyőről a legendás műsor
Alig indult el az őszi szezon, az RTL máris leveszi a képernyőről a Heti Hetest. Az idén tavasszal, hosszú kihagyás után újraindított műsor nézettsége a kezdeti sikerek ellenére az elmúlt hetekben visszaesett, így a folytatás egyelőre bizonytalan.
A produkció a nyári leállás után, szeptemberben tért vissza, a legfrissebb információk szerint azonban hamarosan ismét szünetre vonul. Bár a formátum tavaszi visszatérése kiemelkedő nézettséget hozott a csatornának, és eleinte stabilan teljesített, az őszi adások már elmaradtak az elvárásoktól.
A műsor képernyőről való lekerülése nem teljesen váratlan, hiszen árulkodó jel volt, hogy a csatorna eleve csak a jövő heti, október 1-jei időpontig értékesített jegyeket a stúdiófelvételekre.
A megújult Heti Hetes házigazdája Nagy Ádám, a beszélgetésekben pedig többek között Majka, Hajós András, Hevér Gábor, Thuróczy Szabolcs, Vadon János, Linczényi Márkó, Fancsikai Eszter és Parti Nóra vett részt. Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a műsor mikor kaphat újra lehetőséget a csatornán - tudósított a port.hu. a Média klub alapján.
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