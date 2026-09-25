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Szórakozás

Elképesztő veszteség érte a magyar zeneipart: elhunyt a magyar dj

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 09:22

Elhunyt Varga Ákos, vagyis Mankind, a magyar elektronikus zenei színtér egyik ismert DJ-je és producere – írta meg a Recorder. A techno felől érkező zenész 2017 óta volt aktív a hazai klubéletben, az elmúlt években pedig Berlinben is építette nemzetközi karrierjét. A halálának okát nem közölték.

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Mankind pályafutása az ILL Panorama esteken indult, később a Premier Klub és az Arzenál rendszeres fellépője, valamint az Aether Club rezidense lett. A Pursuit Of Acid kollektíva tagjaként is dolgozott, és több nagy magyarországi fesztiválon is fellépett. Zenéit a hipnotikus, perkusszív és acidos hangzás jellemezte, később pedig a sötétebb ambient és drone irányzatok felé is fordult.

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Nemcsak előadóként, hanem programszervezőként és producerként is aktív volt. Több klub és fesztivál programjának összeállításában vett részt, ROT című videója pedig különdíjat kapott a 2019-es Klipszemlén. 2020-ban jelent meg az Untitled Benefits című anyaga.

Két év produceri szünet után 2024-ben tért vissza a Lost & Found című EP-vel. A kiadvány különlegessége, hogy a zenékbe a mindennapi élet hangjait is beépítette, többek között egy orvosi rendelő ajtócsapódását és zalakarosi madárhangokat. Az EP a Madrapur kiadó első megjelenése volt, amelyet Földi Ádám fotóssal közösen alapított.

Mankind több ismert magyar előadónak is készített remixet, köztük az Anima Sound Systemnek és a Jazzékielnek. Az elmúlt években Berlinben élt, ahol többek között a Tresorban, a Sisyphosban és a Kater Blauban is fellépett. 2026 elején a HÖR stúdiójában is játszott.

Berlinben készítette el a Feleletnek Főhőse című EP-jét is, amely a Free Sequence kiadónál jelent meg. Legutóbbi anyaga, a Jentrico Mystico című kiadvány néhány héttel ezelőtt jelent meg a barcelonai Diffuse Reality kiadónál.

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Halálának hírére pályatársai is megemlékeztek róla. Dj Infragandhi a közösségi médiában méltatta Mankind tehetségét és szenvedélyét, míg a vele együtt induló DJ-producer, Man + Machine személyes hangvételű bejegyzésben búcsúzott tőle.

Mankind a magyar techno- és klubéletben eltöltött közel egy évtized alatt nemcsak előadóként, hanem szervezőként és kiadóalapítóként is jelen volt. Pályájának utolsó éveiben a budapesti színtér mellett már a berlini elektronikus zenei közegben is aktív szereplővé vált.
Címlapkép: Getty Images
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