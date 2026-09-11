Emberrablási ügybe keveredett a West Ham focistája? Mindent tagad a játékos, de kínos lehet az ügy

A futballista jogi lépéseket fontolgat, miután egy filmproducer azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a játékos tudott a 2024-es elrablásáról és a zsarolásról - számolt be a BBC Sport.

Határozottan visszautasítja az emberrablás vádját Edson Álvarez, a West Ham United mexikói válogatott labdarúgója. Az ügy előzménye, hogy Juan José López Ordóñez filmproducer a mexikói TV Notas magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy 2024-ben fegyverrel kényszerítették egy autóba Mexikóváros Polanco negyedében. Állítása szerint az elkövetők Álvarez egykori apósának, Jonathan Toache Bedollának a családtagjai voltak.

Bár a producer elismerte, hogy a labdarúgó nem vett részt közvetlenül az emberrablásban, azt állítja, hogy pontosan tudott a tervről. A konfliktus állítólag abból fakad, hogy Ordóñezt korábban megbízták egy Álvarez életéről szóló dokumentumfilm elkészítésével, a projektért pedig elmondása szerint 150 ezer fonttal maradtak adósai.

Anglia West Ham United Piaci érték: 267,50M € Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #2 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. West Bromwich Albion 6 4 1 1 9 6 3 13 2. West Ham United 6 3 2 1 14 9 5 11 3. Swansea City 6 3 2 1 8 4 4 11 Adatlap létrehozva: 2026.09.11.

A 2026-os világbajnokságon a mexikói válogatott csapatkapitányaként is pályára lépő Álvarez a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában reagált a vádakra. Közleményében kategorikusan elutasított minden olyan kísérletet, amely a nevét ehhez az esethez köti. Kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban többször is felhasználták a nevét és a képmását, hogy nagyobb médianyilvánosságot generáljanak egy olyan ügy körül, amelyhez semmi köze.

Eddig a hallgatást választottam. Vannak azonban határok, és az, hogy bizonyítékok nélkül tudomást, felelősséget vagy érintettséget tulajdonítanak nekem ilyen jellegű ügyekben, egyértelműen átlépi ezt a határt

– fogalmazott a középpályás, hozzátéve, hogy a média a szenzációhajhászást helyezi előtérbe az igazsággal és a tényekkel szemben.

Álvarez, aki leszögezte, hogy a jövőben kizárólag a családjára és a karrierjére kíván koncentrálni, 2023-ban érkezett a West Hamhez az Ajaxtól. Azóta 74 alkalommal lépett pályára a londoni klubban, de a mostani szezonban eddig mindössze egyszer, a Portsmouth elleni Ligakupa-mérkőzésen kapott lehetőséget.