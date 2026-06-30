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Sport

Ez nagyon durva: emberrablási ügybe keverdett a sztárfocista, azonnal kirúgta a csapata

Pénzcentrum
2026. június 30. 17:13

Egy floridai bíróság egymillió dolláros óvadékot állapított meg a sportoló ügyében, amelyben akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhatnak - jelentette a The Guardian.

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A Detroit Lions amerikaifutball-csapata azonnali hatállyal szerződést bontott Terrion Arnolddal, akit azzal gyanúsítanak, hogy megszervezte három férfi elrablását és bántalmazását.  A klub hétfőn jelentette be a 23 éves, korábban az első körben draftolt védőjátékos elbocsátását. Bár a döntést hivatalosan nem indokolták, az egybeesett a floridai bíróság óvadékról szóló határozatával.

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Az ügyészség vádirata szerint a sértetteket három nappal azután rabolták el, hogy Arnold bejelentette, miszerint egy Tampához közeli, bérelt Airbnb-lakásból százezer dollárnyi készpénzt és különböző luxuscikkeket, köztük Rolex órákat és Louis Vuitton táskákat loptak el tőle. A vád szerint a bűncselekményt a sportoló hat társa követte el, akik fegyverrel bántalmazták és fogva tartották az áldozatokat, miközben Arnold maga nem volt jelen a helyszínen.

Az ügy két női vádlottja már bűnösnek vallotta magát, és együttműködik a hatóságokkal, a vád szerint ugyanis az ő vallomásaik kapcsolják össze Arnoldot a bűncselekménnyel. Az ügyészség érvelése alapján a játékos felbujtóként ugyanúgy felelős a történtekért, mint a tényleges elkövetők, mivel megnevezte a társainak a feltételezett tolvajokat, és utasítást adott a felelősségre vonásukra, amivel elindította a bűncselekmény-sorozatot. A többi vádlott esetében a bíróság elutasította az óvadék lehetőségét. Erin Maloney, a helyi ügyészség szóvivője hangsúlyozta, hogy mindenképpen igazságot szolgáltatnak a bántalmazott és akaratuk ellenére fogva tartott áldozatoknak.

Arnold ügyvédje, Harvey Steinberg a hétfői meghallgatáson azzal védekezett, hogy a vád bizonyítékai korántsem elegendőek annak igazolására, hogy ügyfele tudott volna a társai tervéről, vagy ő irányította volna az eseményeket. Ezt az álláspontot erősítette meg a sportolót képviselő Denise White is, aki szerint maga a bírói döntés is azt mutatja, hogy rendkívül kevés közvetlen bizonyíték kapcsolja Arnoldot a bűncselekményhez.

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Amennyiben a játékost és feltételezett társait bűnösnek mondja ki a bíróság, a legsúlyosabb vádpontok alapján akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhatnak rájuk.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
1 órája
A sztárportolók között több a bűnöző mint a börtönökben.
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