Szívszorító vallomás: erre költené a 40 milliós nyereményt a Megasztár tehetséges énekese

A Megasztár döntőjének egyik esélyese, Gudics Máté, optimistán tekint a verseny végkimenetele elé. A családapa különleges hangszínével a közönség kedvencévé vált, és a zsűri is elismerően nyilatkozott eddigi teljesítményéről. A döntő előtt Máté megosztotta gondolatait a lehetséges győzelemről, a nyereményről és a műsor utáni terveiről egy Bors-nak adott interjúban.

Gudics Máté bizakodó a vasárnap esti döntő előtt, de óvatos is egyben.

"Ilyen szempontból babonás vagyok, nem szeretek elkiabálni semmit. De nagyon bízom a szavazótáboromban, és nagyon hálás vagyok nekik az eddigi biztatásért!" - nyilatkozta a Borsnak.

Az énekes ígéretet tett, hogy győzelme esetén jó dalokkal és országos fellépésekkel hálálná meg a támogatást.

A 40 millió forintos főnyeremény felhasználásáról is határozott elképzelései vannak. Elsőként meglévő hiteleit rendezné, majd karrierje beindítására fordítaná a fennmaradó összeget. Emellett családjára is gondol: "Elég sokat vagyok most távol tőlük, nagyon szeretnék már a lányaimmal és a feleségemmel egy kicsit hosszabb időt együtt tölteni. Elmennénk nyaralni, mondjuk Tenerifére" - árulta el terveit.

Bár a tehetségkutató megterhelő időszak volt, Máté pozitívan értékeli az élményt és a csapatmunkát. A döntő után, függetlenül az eredménytől, szeretne egy közös ünneplést szervezni a stábbal és a versenyzőkkel.

Teljesen mindegy, hogy mi lesz a végeredmény, szeretnék összeülni a TV2-s stábbal, a versenyzőkkel és végre felhőtlenül szórakozni egy igazit

- mondta.

Az énekes külön kiemelte a háttérben dolgozók erőfeszítéseit:

A háttérben dolgozóknak is szeretném megköszönni, mert hatalmasat dolgoznak hétről hétre, hogy mi tudjunk szerepelni, és ilyen volumenben színpadra járni.