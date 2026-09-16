Az igazság mániákusai címmel új, magyar bűnügyeket feldolgozó true crime dokumentumsorozat érkezik az HBO-ra
A Skandináv lottó nyerőszámai a 38. héten
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 38. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.
Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:
A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 38. héten:
2; 9; 10; 19; 22; 30; 33
A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 38. héten:
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
4; 15; 16; 25; 29; 32; 33
Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón, a győztes nyereménye 1 026 873 960 forint. A következő, 39. héten így 70 millió forint lesz a Skandináv lottó főnyereménye.
További nyeremények a Skandináv lottón:
- 6 találat: egyenként 435 075 forint
- 5 találat: egyenként 9 790 forint
- 4 találat: egyenként 3 085 forint
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 440 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Görög oszlopok, aranyfüstös csaptelepek, antik bútorok és különleges festmények is helyet kaptak Fásyék otthonában.
120 éves diófa, libanoni cédrus és aranyhalakkal teli tó is található Havas Henrik kisoroszi kertjében.
A GeoGuessrben a sikerhez ma már jóval több kell annál, hogy valaki jól ismerje a világtérképet.
Na, vajon elvitte-e valaki a 2,82 milliárd forintos főnyereményt a 37. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/37. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született.
Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 350 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 37. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
Történelmi rekord a magyar lottón: elképesztő, soha nem látott összeg ütheti a szerencsés nyertes markát
A Skandi 27 éves történetében átlagosan 3 évente fordult elő olyan halmozódás, amely egyben a rekord főnyereményt is jelentett.
Október elején indul a jegyértékesítés a 2027-es Glastonbury Festivalra, amelyet június 23. és 27. között rendeznek meg.
Vezetőszáron vitték a NAV nyomozói Fásy Ádám feleségét, Gurzó Máriát a kecskeméti bíróságra.
Szeptember 25-26-án egy éjszakára országszerte megnyílnak a laborok és kutatóhelyek. Mutatjuk a Kutatók Éjszakája 2026 legizgalmasabb programjait.
Szeptemberben ismét Ars Sacra fesztivál! Az ingyenes vallási-kulturális programsorozat nyitott templomokkal, városi túrákkal és rendhagyó kultúrélményekkel érkezik.
Nagy bejelentést tett a SkyShowtime: visszatér a népszerű sorozat - ekkortól lesz látható a képernyőn
A szolgáltató alig egy hónappal a premier előtt hozta nyilvánosságra az új epizódok előzetesét és a hivatalos képanyagot.
Igazi filmes kuriózum kerül licitbe: a 1979-es Star Wars-plakát 300 ezer forintról indul, de ennél jóval többet is érhet.
A Farm VIP szereplője korábban filmekben is feltűnt, mégis egy hétköznapi szakmából biztosítja megélhetését.
Kihúzták a Hatoslottó 36. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 285 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Az 1950-es években egy megdöbbentő, valódi radioaktív uránércet tartalmazó kísérleti készletet dobtak piacra gyermekeknek.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.