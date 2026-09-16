A Skandináv lottó nyerőszámai a 38. héten

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 38. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 38. héten:

2; 9; 10; 19; 22; 30; 33

A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 38. héten:

4; 15; 16; 25; 29; 32; 33

Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón, a győztes nyereménye 1 026 873 960 forint. A következő, 39. héten így 70 millió forint lesz a Skandináv lottó főnyereménye.

További nyeremények a Skandináv lottón:

6 találat: egyenként 435 075 forint

5 találat: egyenként 9 790 forint

4 találat: egyenként 3 085 forint

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