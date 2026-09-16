2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Stock photo
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 38. héten

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 21:00

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 38. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. 

Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 38. héten:

2; 9; 10; 19; 22; 30; 33

A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 38. héten:

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

4; 15; 16; 25; 29; 32; 33

Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón, a győztes nyereménye 1 026 873 960 forint. A következő, 39. héten így 70 millió forint lesz a Skandináv lottó főnyereménye.

További nyeremények a Skandináv lottón:

  • 6 találat: egyenként 435 075 forint
  • 5 találat: egyenként 9 790 forint
  • 4 találat: egyenként 3 085 forint

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
#lottó #szerencsejáték #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:03
08:44
08:30
08:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 17.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 16.
Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell
2026. szeptember 16.
Ebben az országban fillérekből degeszre eheted magad egy olcsó étteremben: mutatjuk, mennyit kérnek ugyanezért itthon
2026. szeptember 16.
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 17. csütörtök
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ezen a vidéki településen él a nagybeteg Havas Henrik: „Most nem vagyok jól”
2
2 hete
Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten
5
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 06:30
Szívszorító, mi maradt az egykor virágzó borsodi faluból: kihalt tanyaközpont, düledező házak – itt forgatták az Argót is
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 05:29
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
Agrárszektor  |  2026. szeptember 17. 08:14
Annyi a magyar szőlőnek? Kemény, mi jöhet a hazai borvidékeken