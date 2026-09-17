A magyar blueszene meghatározó énekesének pályafutását egykori alkotótársa, Földes László "Hobo" idézte fel, bemutatva a Hobo Blues Bandben töltött éveket.
Rendkívüli műsorváltozás Deák Bill Gyula halála miatt: így búcsúzik a legendától a köztévé
Tematikus műsorokkal, koncertfelvételekkel és portrékkal tisztelgenek a közmédia csatornái Deák Bill Gyula több mint fél évszázados zenei életműve előtt. Az egész napos televíziós és rádiós műsorsorozatot hétfőn a pályatársak visszaemlékezéseire épülő különleges adás zárja.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: csütörtökön, 77 éves korában elhunyt Deák "Bill" Gyula, a hazai rock-és blueszene megkerülhetetlen alakja. A szomorú hír okánn a köztelevízióban is műsorváltozás lesz - ezt ők maguk jelentették be délután.
Ma este a képernyőn folyamatosan váltják egymást a legendás énekeshez kötődő tartalmak. Az M5 csatornán 18:55-kor a "Húrokon írt történelem" című műsorral indul a program, majd a Duna Worldön folytatódik a megemlékezés, ahol 19:05-től a "Rockcsütörtök", 19:30-tól pedig a "Rockpódium" keretében egy 1992-ben, a Petőfi Csarnokban rögzített koncertfelvételt vetítenek. A Duna 21 órakor a kultikus "Kopaszkutya" című filmet tűzi műsorára. Késő este a Duna World 22 órától a "Hogy volt?!" című portréműsorral, az M2 Petőfi TV pedig 23:30-tól az "Akusztik Legendák" című adással várja a nézőket.
A televíziós kínálat mellett a rádiócsatornák is kiemelten foglalkoznak a zenész munkásságával. A Petőfi Rádió élő műsoraiban és zenei kínálatában egyaránt megidézi az énekest, míg a Szakcsi Rádió teljes egészében műsorra tűzi a "Mindhalálig Blues" című lemezt. Emellett az M1 Híradójában Földes László Hobo is megemlékezik egykori zenésztársáról. Hobo megemlékező sorairól lapunk is beszámolt, itt olvashatod el újra:
A tiszteletadás jövő hétfőn, szeptember 21-én is folytatódik. Az M2 Petőfi TV "Esti Kornél" című műsorában 22 órától a zenésztársak – Schuster Lóránt, Vörös István, Sáfár Öcsi és Debreczeni Ferenc Ciki – osztják meg közös történeteiket a nézőkkel.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legmeghatározóbb alakja.
A legendás énekesen rutinműtétnek számító pacemaker-beültetést végeztek Zalaegerszegen, ám a beavatkozást követő éjszakán váratlanul életét vesztette.
Soha nem látott összeget kínál a Skandináv lottó főnyereménye: a játék 27 éves története során először 1 milliárd forintot ér a 7 szám eltalálása,
Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét nevezi Magyarország az Oscar-díjra: ilyen esély már régen nem volt
Az, hogy a film bejut-e a shortlistre már decemberben kiderülhet, a hivatalos Oscar-jelöltek listája pedig 2027. január 21-én válik majd nyilvánossá.
A Comcast NBC és a Paramount Skydance a közös európai streamingplatformjuk, a SkyShowtime megszüntetését mérlegeli.
Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 440 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Görög oszlopok, aranyfüstös csaptelepek, antik bútorok és különleges festmények is helyet kaptak Fásyék otthonában.
120 éves diófa, libanoni cédrus és aranyhalakkal teli tó is található Havas Henrik kisoroszi kertjében.
A GeoGuessrben a sikerhez ma már jóval több kell annál, hogy valaki jól ismerje a világtérképet.
Na, vajon elvitte-e valaki a 2,82 milliárd forintos főnyereményt a 37. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/37. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született.
Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 350 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 37. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
Történelmi rekord a magyar lottón: elképesztő, soha nem látott összeg ütheti a szerencsés nyertes markát
A Skandi 27 éves történetében átlagosan 3 évente fordult elő olyan halmozódás, amely egyben a rekord főnyereményt is jelentett.
Október elején indul a jegyértékesítés a 2027-es Glastonbury Festivalra, amelyet június 23. és 27. között rendeznek meg.
Vezetőszáron vitték a NAV nyomozói Fásy Ádám feleségét, Gurzó Máriát a kecskeméti bíróságra.
Szeptember 25-26-án egy éjszakára országszerte megnyílnak a laborok és kutatóhelyek. Mutatjuk a Kutatók Éjszakája 2026 legizgalmasabb programjait.
Szeptemberben ismét Ars Sacra fesztivál! Az ingyenes vallási-kulturális programsorozat nyitott templomokkal, városi túrákkal és rendhagyó kultúrélményekkel érkezik.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.