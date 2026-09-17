Rendkívüli műsorváltozás Deák Bill Gyula halála miatt: így búcsúzik a legendától a köztévé

Tematikus műsorokkal, koncertfelvételekkel és portrékkal tisztelgenek a közmédia csatornái Deák Bill Gyula több mint fél évszázados zenei életműve előtt. Az egész napos televíziós és rádiós műsorsorozatot hétfőn a pályatársak visszaemlékezéseire épülő különleges adás zárja.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: csütörtökön, 77 éves korában elhunyt Deák "Bill" Gyula, a hazai rock-és blueszene megkerülhetetlen alakja. A szomorú hír okánn a köztelevízióban is műsorváltozás lesz - ezt ők maguk jelentették be délután.

Ma este a képernyőn folyamatosan váltják egymást a legendás énekeshez kötődő tartalmak. Az M5 csatornán 18:55-kor a "Húrokon írt történelem" című műsorral indul a program, majd a Duna Worldön folytatódik a megemlékezés, ahol 19:05-től a "Rockcsütörtök", 19:30-tól pedig a "Rockpódium" keretében egy 1992-ben, a Petőfi Csarnokban rögzített koncertfelvételt vetítenek. A Duna 21 órakor a kultikus "Kopaszkutya" című filmet tűzi műsorára. Késő este a Duna World 22 órától a "Hogy volt?!" című portréműsorral, az M2 Petőfi TV pedig 23:30-tól az "Akusztik Legendák" című adással várja a nézőket.

A televíziós kínálat mellett a rádiócsatornák is kiemelten foglalkoznak a zenész munkásságával. A Petőfi Rádió élő műsoraiban és zenei kínálatában egyaránt megidézi az énekest, míg a Szakcsi Rádió teljes egészében műsorra tűzi a "Mindhalálig Blues" című lemezt. Emellett az M1 Híradójában Földes László Hobo is megemlékezik egykori zenésztársáról. Hobo megemlékező sorairól lapunk is beszámolt, itt olvashatod el újra:

EZ IS ÉRDEKELHET Így búcsúzik Deák Billtől Földes László Hobo: Felhívott, hogy csináljunk közösen valamit... A magyar blueszene meghatározó énekesének pályafutását egykori alkotótársa, Földes László "Hobo" idézte fel, bemutatva a Hobo Blues Bandben töltött éveket.

A tiszteletadás jövő hétfőn, szeptember 21-én is folytatódik. Az M2 Petőfi TV "Esti Kornél" című műsorában 22 órától a zenésztársak – Schuster Lóránt, Vörös István, Sáfár Öcsi és Debreczeni Ferenc Ciki – osztják meg közös történeteiket a nézőkkel.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA