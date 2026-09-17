Tematikus műsorokkal, koncertfelvételekkel és portrékkal tisztelgenek a közmédia csatornái Deák Bill Gyula több mint fél évszázados zenei életműve előtt
Kiderült Deák Bill Gyula halálának oka: ez végzett hirtelen a blueslegendával
A legendás énekesen rutinműtétnek számító pacemaker-beültetést végeztek Zalaegerszegen, ám a beavatkozást követő éjszakán váratlanul életét vesztette.
Hirtelen szívhalál következtében hunyt el Deák Bill Gyula - ezt Lupkovics Géza, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának vezető főorvosa közölte csütörtökön délután Az orvos elmondta, hogy a zenésznek egy pacemakert ültettek be, ami rutinműtétnek számít, a beavatkozást követő éjszakán Billnek megállt a szíve.
Arról, hogy miért Zalaegerszegen került sor a műtétre, a család felhatalmazásának hiányában az orvos nem kívánt beszélni.
Deák "Bill" Gyula halálhírét hírt csütörtök reggel a zenész hivatalos Facebook-oldalán közölték. A bejegyzés szerint a sikeresnek értékelt műtét után a magyar blueskirály váratlanul, örökre elaludt. A megemlékezésben politikusok, valamint a magyar zenei élet prominens személyiségei is nagy számban vettek részt - köztük az egykori alkotótárs, Földes László "Hobo" is.
Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legmeghatározóbb alakja.
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