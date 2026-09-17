Kiderült Deák Bill Gyula halálának oka: ez végzett hirtelen a blueslegendával

A legendás énekesen rutinműtétnek számító pacemaker-beültetést végeztek Zalaegerszegen, ám a beavatkozást követő éjszakán váratlanul életét vesztette.

Hirtelen szívhalál következtében hunyt el Deák Bill Gyula - ezt Lupkovics Géza, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának vezető főorvosa közölte csütörtökön délután Az orvos elmondta, hogy a zenésznek egy pacemakert ültettek be, ami rutinműtétnek számít, a beavatkozást követő éjszakán Billnek megállt a szíve.

Arról, hogy miért Zalaegerszegen került sor a műtétre, a család felhatalmazásának hiányában az orvos nem kívánt beszélni.

Deák "Bill" Gyula halálhírét hírt csütörtök reggel a zenész hivatalos Facebook-oldalán közölték. A bejegyzés szerint a sikeresnek értékelt műtét után a magyar blueskirály váratlanul, örökre elaludt. A megemlékezésben politikusok, valamint a magyar zenei élet prominens személyiségei is nagy számban vettek részt - köztük az egykori alkotótárs, Földes László "Hobo" is.