A kiváló bluesénekest nemrégiben műtötték, amit sikeresnek hittek, ám csütörtökön váratlanul meghalt. 77 éves volt.
Így búcsúzik Deák Billtől Földes László Hobo: Felhívott, hogy csináljunk közösen valamit...
Mély megdöbbenést váltott ki a hazai zenei életben Deák Bill Gyula halála. A magyar blueszene meghatározó énekesének pályafutását egykori alkotótársa, Földes László "Hobo" idézte fel, bemutatva a Hobo Blues Bandben töltött éveket.
Mély megdöbbenéssel értesültem Deák Bill Gyula haláláról - így kezdte posztját Földes László "Hobo", reagálva régi alkotótársa halálára. Mint fogalmaz: Deák Bill Gyula 1979-ben, Póka Egon közvetítésével került kapcsolatba a Hobo Blues Banddel, ahol kezdetben vendégként lépett fel.
Hobo felidézte, hogy amikor az Országos Rendező Iroda nem engedélyezte, hogy az Omega és a Hobo Blues Band közös turnéján velük tartson, a zenészek hivatalosan is taggá fogadták az énekest. Az együttes tagjai elhatározták, hogy addig támogatják a rendkívüli tehetségű művészt, amíg arra szüksége van. Végül öt évig maradt a zenekarral, és ezalatt olyan ikonikus albumok megszületésében működött közre, mint a Közép-európai Hobo Blues, a betiltott Kopaszkutya, a Még élünk és a Vadászat.
Bár az ötéves közös munka után az énekes az önálló utat választotta, korábbi zenésztársai ezt teljesen természetesnek tartották, és pályáját a későbbi évtizedekben is komoly szakmai sikerek kísérték. A kapcsolat nem szakadt meg, hiszen első szólólemezét, a Rossz vért, valamint az 1993-as Bűnön, börtönön, bánaton túl című albumot is korábbi alkotótársai írták neki.
A neki írt dalok tökéletesen illettek fantasztikus humorú egyéniségéhez
– emlékezett vissza szerzőtársa. A színpadi együttműködés a későbbi években is folyamatos volt, amire jó példa a 2017-es, nagyszabású "Bill és Hobo újra együtt" turné.
A hirtelen jött tragédia azért is érte váratlanul a zenei szakmát, mert a közelmúltban egy újabb közös projekt lehetősége is felmerült.
Tavaly év végén, felesége halála után felhívott, és felvetette, hogy csináljunk közösen valamit
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– derült ki a visszaemlékezésből. Erre a közös munkára azonban a hirtelen haláleset miatt már nem kerülhet sor, ami mély sokként érte egykori alkotótársait.
Drága Bill, nyugodj békében!
- zárta sorait Földes László "Hobo".
címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA
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