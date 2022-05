Kiderült: ennyit keres egyetlen haknival Kis Grófo, Bódi Guszti, Bangó Margit, Nótár Mary

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a mulatós zene az utóbbi években, olyannyira, hogy a műfaj legnépszerűbb magyarországi zenészei egy hétvége alatt akár milliókat is zsebre vághatnak. Persze ahhoz, hogy ekkora gázsit vigyenek haza, sokaknak 10 haknit is be kell vállalnia két nap leforgása alatt.

Rendíthetetlenül a népszerűsége a mulatós zenének, így nem csoda, hogy egy-egy lakodalmas zenét játszó előadó 3-4 millió forintot is hazavihet egyetlen hétvége alatt. Igaz, ehhez sokaknak akár 10 koncertet is bele kell sűrítenie két napba, ami legtöbbször mindössze egy péntek estét és egy szombatot jelöl, írta meg a Blikk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A gázsilista alapján a mulatós zene sztárjai közül a 3+2 zenekar, akik több mint 1 millió forintot kérnek el egy 90 perces koncertért, de Kis Grófot vagy Bangó Margitot se sokkal olcsóbb felkérni, hogy zenéljen nekünk a születésnapi kertipartinkon. A lenti listából kiderül, hogy a sztárok mennyit is kérnek el egy-egy koncertért, amire még rájön az esetleges útiköltség is: 3 + 2 (90 perc): 1.265.000 Ft Bódi Guszti és Bódi Margó (40 perc): 506.000 Ft Bangó Margit (45 perc): 518.000 Ft Kis Grófo (35 perc): 403.000 Ft Kaczor Feri (40 perc): 414.000 Ft 0 Ft Dupla KáVé és Köteles Cindy (40 perc): 403.000 Ft Nótár Mary (40 perc): 403.000 Ft Fásy Mulató – Meterhármas (90 perc): 794.000 Ft Jolly (40 perc): 362.000 Ft Balázs Pali (40 perc): 346.000 Ft Váradi‐Botos Café (45 perc): 346.000 Ft A Jó Laci Betyár (50 perc): 346.000 Ft MTI Fotó: Nyikos Péter

NEKED AJÁNLJUK