A hétvégén még nyárias volt az időjárás, azonban a közelgő őszi, téli időszak feladatokat és veszélyeket egyaránt rejt magában.
Két mázsa dohány lapult a kocsiban: hantázott egy ideig a sofőr, végül megtört
Összehangolt rendőrségi és pénzügyőri intézkedés során csaknem 200 kiló vágott fogyasztási dohány került elő egy autóból Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A közel 29 millió forint értékű dohány mellett egy közeli házban a feldolgozáshoz és csomagoláshoz szükséges eszközöket is találtak.
A Miskolci és Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkatársai a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőreivel közösen ellenőriztek egy magyar furgont. Az autó rakterében, hatalmas, vágott dohánnyal tömött fóliazsákokat találtak. A sofőr azt állította, hogy a dohányt saját fogyasztásra vásárolta.
A pénzügyőrök 199,7 kilogramm, közel 29 millió forint értékű füstölnivalót foglaltak le a kisteherautóból. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető közel 24 millió forint bírságra is számíthat.
Az ellenőrzéssorozat itt azonban nem ért véget. A körülmények miatt felmerült a gyanú, hogy egy közeli házban további illegális készlet lapul, ezért a pénzügyőrök az ingatlan minden zegét-zugát átvizsgálták. Kiderült, hogy a pincében egy illegális házigyár üzemel, ahol zárjegy nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek, csomagoló és fóliázóberendezések sorakoztak.
A további eljárást a NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozói vették át, akik a dohánygyártáshoz tartozó eszközöket és alapanyagokat is lefoglalták. Pénzmosás és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt további eljárást indítottak.
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