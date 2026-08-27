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Szórakozás

Futhat a 600 ezres Tippmix-nyereménye után a magyar férfi: elképesztő hiba miatt nem fizetnek neki

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 20:44

Egy borsodi férfi biztos volt benne, hogy több mint 600 ezer forintot nyert a Tippmixen, miután Anthony Elanga betalált a Liverpool ellen. A szelvény nála volt, a szorzó százszoros, a gól megvolt – a lottózóban mégis csak a tét összegét akarták visszaadni neki. A Szerencsejáték Zrt. szerint tévedés történt, ezért érvénytelenítették a fogadást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szokatlan helyzetbe került egy borsodi Tippmix‑játékos, aki a Liverpool–Nottingham Forest mérkőzés előtt arra fogadott, hogy Anthony Elanga gólt szerez. A szorzó százszoros volt, a férfi pedig csaknem hatezer forinttal tette meg a tippet, így a találat esetén több mint 600 ezer forint járt volna neki.

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A meccsen Elanga valóban betalált, a férfi pedig a nyertes szelvénnyel bement a lottózóba, hogy felvegye a pénzt. Ott azonban közölték vele: a fogadást érvénytelenítették, és csak a tét összegét tudják visszaadni. A játékos értetlenül állt a helyzet előtt, hiszen a szelvényen szerepelt a százszoros szorzó, a gól megtörtént, a fogadás pedig látszólag teljesült.

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Az RTL Híradó megkereste a Szerencsejáték Zrt.-t, amely azt válaszolta: tévedésből a legalább három gólhoz tartozó szorzót adták meg Elanga találatára, ezért a fogadást utólag érvénytelenítették.
Címlapkép: Getty Images
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