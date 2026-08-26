Körözi a rendőrség a Fekete Vonat egykori sztárját: elfogatóparancsot adtak ki ellene

Garázdaság miatt körözi a rendőrség a Fekete Vonat egykori tagját, a Beat művésznéven ismert Fehér Tibort. A zenész ellen a mai napon bocsátottak ki elfogatóparancsot - írta a HVG.

A hivatalos rendőrségi adatbázisba 2026. augusztus 26-án került be a rapper neve, miután a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elrendelte a körözését. A nyilvános adatlapról nem derül ki, pontosan mikor és hol történt a bűncselekmény, mint ahogy az sem ismert, milyen konkrét ügy áll az elfogatóparancs hátterében. A hatóságok kérik, hogy aki érdemi információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, jelentkezzen a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon.

Fehér Tibor a Fekete Vonat tagjaként vált országosan ismertté, a későbbiekben pedig szólókarrierrel is próbálkozott. A formáció 2023-ban egy nagykoncert erejéig újra összeállt a Papp László Sportarénában, ám a fellépést követően a tagok útjai ismét elváltak. Beat azóta komoly anyagi és magánéleti válságba került. Bár egy évvel ezelőtt még felcsillant a remény, hogy sikerül újraindítania a zenei karrierjét, a visszatérés végül elmaradt.