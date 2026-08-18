2026 augusztus 20-i programok: itt a teljes menetrend, erre készülhetnek a résztvevők a Margitszigeten

Játékos délelőtt, zenés délután, fényárban úszó este, közben pedig egy kitérő a Magyar Ízek Utcájába vagy a Mesterségek Ünnepére: az idei augusztus 20-i programsorozat nem egyetlen kötelező útvonalat kínál a családoknak, hanem egy szabadon alakítható kalandtérképet. A Margitszigeten már délelőtt elinduló Élménysziget önmagában garantálja a szórakozást, aki pedig még több élményt szeretne begyűjteni az ünnepből, Budapest több pontján talál hagyományos, gasztronómiai és esti zenei programokat - közölték a szervezők a sajtóval.

Egy jól sikerült családi programsorozat attól lesz igazán tartalmas és emlékezetes, hogy mindig akad valami a közelben, amihez éppen kedvünk van, ha pedig a gyerekek tíz perc után mégis mást szeretnének, rögtön találunk helyszínt, ahova érdemes továbbindulni. Az idei augusztus 20-i Margitsziget erre épít: délelőttől estig egymásba kapcsolódó, mégis szabadon variálható programok várják a gyerekeket, szülőket és nagyszülőket.

A Margitsziget már délelőtt élményszigettél alakul: interaktív cirkuszi játszóház, ügyességi és családi játékok, kreatív foglalkozások és civil szervezetek kitelepülései között lehet kalandozni. Aki mindig is ki akarta próbálni a zsonglőrködést vagy a gólyalábat, most megteheti, de lesz Mini Ninja pálya, áramtermelő bicikli, kézműveskedés, társasozás és digitális karikatúra is.

A muzsikakedvelők akár zenével is kezdhetik a napot: délelőtt a Zabszalma Zenekar játszik, később pedig lesz ökohangszer-bemutató, ahol a hangok és a különleges hangszerek kerülnek a középpontba. A látványosságok délután óriásbuborékokkal és gólyalábasok vonulásával folytatódnak.

Délután négytől már érdemes a nagyszínpad felé venni az irányt. A Sziget Beats programját Дeva nyitja, majd a Random Trip LGT Special és a Boban Marković Orkestar folytatja a sort az este főattrakciója, a Quimby, majd az Infragandhi előtt.

A korábban kezdődő koncertek idején a kisebbekkel még lehet egy jót játszani, sötétedéskor pedig egy egészen új arcát mutatja meg a sziget: a Rózsakertben megnyílik a Fénykert, ahol a természet, a fény és a kortárs vizuális kultúra találkozik. Közel 15 magyar és nemzetközi művész közreműködésével öltöztetjük fényruhába a Rózsakertet, egyedi mintákkal, különleges atmoszférát teremtve.

A látványos fénypark hajnali egyig járható be, így nem kell egyetlen fix időponthoz igazodni: koncert előtt, két fellépő között vagy akár késő este is beleférhet egy séta. Ráadásul aki augusztus 20-án nem jut el oda, másnap és harmadnap is bepótolhatja: a Fénykert augusztus 21-én és 22-én is este nyolctól másnap hajnali egyig várja a látogatókat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ünnep persze messze nem ér véget a Margitsziget határánál. Ha megéhezik a család, érdemes beiktatni egy kitérőt a Várkert Bazárba: a Magyar Ízek Utcájában a kárpát-medencei fogások mellett az év Tortáját és a Szent István-napi kenyeret is meg lehet kóstolni. A Várkert Bazártól pedig csak néhány lépés a Budai Vár, ahol a Mesterségek Ünnepe kézműves mesterekkel, interaktív műhelyekkel és néptánccal kínál egészen másfajta családi élményt. Az 1987 óta minden évben megrendezett Mesterségek Ünnepe mára Magyarország egyik legrégebbi és legjelentősebb népművészeti fesztiváljává nőtte ki magát.

A két hagyományos program ráadásul nem csak augusztus 20-án látogatható: az Ízek Utcája augusztus 22-ig, a Mesterségek Ünnepe pedig augusztus 23-ig folytatódik.

Az idei ünnepségsorozat olyan étlap, amelyről minden család a saját tempójában válogathat – attól függően, hogy aznap éppen játékhoz, zenéhez, hagyományokhoz, finom falatokhoz vagy egy esti fények közötti sétához van kedve.