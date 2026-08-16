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Miss Balaton 2026: gyönyörű lány lett az idei verseny győztese - exkluzív videón a királynő és udvarhölgyei
A szépségkirálynőnek járó koronát a szokásoknak megfelelően a verseny tavalyi győztese adta át utódjának, öttagú zsűri döntött.
Szombat este a Balatonfüredi Kongresszusi Központban rendezték meg a Miss Balaton idei fináléját, ahol a tizenkét döntős közül a szatmárnémeti Antal Emőke nyerte el a szépségkirálynői címet - jelentette a 24.hu.
Az eseményen a győztesnek járó koronát a regnáló, 2024-es királynő, Bábel Virág adta át utódjának. A verseny első udvarhölgye Vasvári Boglárka, a második pedig Vittmann Larina lett.
A mezőnyről egy öttagú szakmai zsűri döntött, amelynek elnöki tisztét Nánási Pál fotóművész töltötte be. A testületben helyet kapott dr. Dobó Ágnes egykori szépségkirálynő és tartalomgyártó, Hegedűs Gábor magyar bajnok vízilabdázó, Maróy Krisztina, a GLAMOUR magazin főszerkesztője, valamint Rábaközi Andrea manöken is. A gálán a korábbi évek nyertesei – köztük Balogh Eleni, Király Lili és Csupor Olívia – szintén részt vettek, hogy személyesen köszöntsék az új győztest.
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