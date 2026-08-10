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Budapest, 2026. augusztus 9.Érkeznek a nézők a Bródy János dalszerző, előadó tiszteletére rendezett Bródy Dalok Napja című programra a 32. Sziget fesztivál mínusz egyedik napján a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre 2026. augusztus
Otthon

Megtörténtek a zajszintmérések a Sziget Fesztivál első napján: ezt kell elviselniük a lakóknak egy héten át

MTI
2026. augusztus 10. 10:46

Megnyugtató adatokat mutat a Sziget fesztivál zajszintje, a mérések jóval a határérték alatti értékeket mutatnak a III. kerületben - mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője hétfőn, nem sokkal éjfél után az MTI-nek. A rendezvény zajszintjét két óbudai helyszínen, a Búza utcában és a Fő téren mérték, a kapott számok minden esetben bőven az 55 decibeles határérték alatt voltak - hangsúlyozta a főszervező.

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A Sziget zajszintjét az éjszaka folyamán még a IV. kerületi Lőwy Izsák utcában, valamint a XIII. kerületi Marina Parton is megmérik. A főszervező kitért arra, hogy a Búza utcai helyszín, ahol egy állandó mérőállomás van, a fesztiválhoz legközelebb található. Az itteni lakótelepen sok a magas ház, és általában a magasabb emeleteken szokott jobban hallatszódni a fesztivál, ám most úgy tűnik, az utcazaj elnyomja annak zaját.

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"A fesztiválzaj tekintetében az időjárás befolyásoló tényező. A héten arra számítunk, hogy marad a hőség, a meleg, ezért több lesz a nyitott ablak, ugyanakkor a széljárás és több más dolog is közrejátszik, amit egyelőre nem látunk előre" - fűzte hozzá. Kádár Tamás beszámolt arról, hogy a fesztivál zajszintjét évek óta ugyanazzal a módszerrel mérik, egyrészt három állandó kihelyezett mérővel, illetve a budai és a pesti oldalon is dolgozik egy-egy zajbrigád, amelyek a bejelentések alapján mérik az adott helyet, beazonosítják a színpadot, egységet, és ha szükséges, akkor halkítanak.

A vonatkozó szabályozásban előírt zajszintplafon 23 óra előtt 65, utána 55 decibel. A Sziget szervezői a limiter-rendszerrel távolról is be tudnak avatkozni az egyes helyszínek hangerejébe.

A főszervező tájékoztatása szerint az óbudai mérésekben a III., a IV. és a XIII. kerületi önkormányzat képviselői vettek-vesznek részt. "Az egész fesztivál ideje alatt összedolgozunk az érintett kerületekkel, ami azért is jó, mert ők pontosan tudják, honnan jönnek panaszok az önkormányzatokhoz, így mi is hatékonyabban tudunk fellépni".

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Az idei Sziget fesztivál vasárnap délután kezdődött a mínusz egyedik napi programmal, a Bródy Dalok Napja című koncertfolyammal. Hétfőn lesz a nulladik nap a Faithless, a Morcheeba és Goran Bregovic fellépésével, a hivatalos első nap kedd, a zárónap szombat.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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