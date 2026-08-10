Megtörténtek a zajszintmérések a Sziget Fesztivál első napján: ezt kell elviselniük a lakóknak egy héten át

Megnyugtató adatokat mutat a Sziget fesztivál zajszintje, a mérések jóval a határérték alatti értékeket mutatnak a III. kerületben - mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője hétfőn, nem sokkal éjfél után az MTI-nek. A rendezvény zajszintjét két óbudai helyszínen, a Búza utcában és a Fő téren mérték, a kapott számok minden esetben bőven az 55 decibeles határérték alatt voltak - hangsúlyozta a főszervező.

A Sziget zajszintjét az éjszaka folyamán még a IV. kerületi Lőwy Izsák utcában, valamint a XIII. kerületi Marina Parton is megmérik. A főszervező kitért arra, hogy a Búza utcai helyszín, ahol egy állandó mérőállomás van, a fesztiválhoz legközelebb található. Az itteni lakótelepen sok a magas ház, és általában a magasabb emeleteken szokott jobban hallatszódni a fesztivál, ám most úgy tűnik, az utcazaj elnyomja annak zaját.

"A fesztiválzaj tekintetében az időjárás befolyásoló tényező. A héten arra számítunk, hogy marad a hőség, a meleg, ezért több lesz a nyitott ablak, ugyanakkor a széljárás és több más dolog is közrejátszik, amit egyelőre nem látunk előre" - fűzte hozzá. Kádár Tamás beszámolt arról, hogy a fesztivál zajszintjét évek óta ugyanazzal a módszerrel mérik, egyrészt három állandó kihelyezett mérővel, illetve a budai és a pesti oldalon is dolgozik egy-egy zajbrigád, amelyek a bejelentések alapján mérik az adott helyet, beazonosítják a színpadot, egységet, és ha szükséges, akkor halkítanak.

A vonatkozó szabályozásban előírt zajszintplafon 23 óra előtt 65, utána 55 decibel. A Sziget szervezői a limiter-rendszerrel távolról is be tudnak avatkozni az egyes helyszínek hangerejébe.

A főszervező tájékoztatása szerint az óbudai mérésekben a III., a IV. és a XIII. kerületi önkormányzat képviselői vettek-vesznek részt. "Az egész fesztivál ideje alatt összedolgozunk az érintett kerületekkel, ami azért is jó, mert ők pontosan tudják, honnan jönnek panaszok az önkormányzatokhoz, így mi is hatékonyabban tudunk fellépni".

Az idei Sziget fesztivál vasárnap délután kezdődött a mínusz egyedik napi programmal, a Bródy Dalok Napja című koncertfolyammal. Hétfőn lesz a nulladik nap a Faithless, a Morcheeba és Goran Bregovic fellépésével, a hivatalos első nap kedd, a zárónap szombat.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA