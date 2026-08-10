A vendégpolgárőrök az első szakaszban a rendőrség által meghatározott, közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, a fogadó fővárosi polgárőrségek tagjaival közösen látnak el szolgálatot.
Megtörténtek a zajszintmérések a Sziget Fesztivál első napján: ezt kell elviselniük a lakóknak egy héten át
Megnyugtató adatokat mutat a Sziget fesztivál zajszintje, a mérések jóval a határérték alatti értékeket mutatnak a III. kerületben - mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője hétfőn, nem sokkal éjfél után az MTI-nek. A rendezvény zajszintjét két óbudai helyszínen, a Búza utcában és a Fő téren mérték, a kapott számok minden esetben bőven az 55 decibeles határérték alatt voltak - hangsúlyozta a főszervező.
A Sziget zajszintjét az éjszaka folyamán még a IV. kerületi Lőwy Izsák utcában, valamint a XIII. kerületi Marina Parton is megmérik. A főszervező kitért arra, hogy a Búza utcai helyszín, ahol egy állandó mérőállomás van, a fesztiválhoz legközelebb található. Az itteni lakótelepen sok a magas ház, és általában a magasabb emeleteken szokott jobban hallatszódni a fesztivál, ám most úgy tűnik, az utcazaj elnyomja annak zaját.
"A fesztiválzaj tekintetében az időjárás befolyásoló tényező. A héten arra számítunk, hogy marad a hőség, a meleg, ezért több lesz a nyitott ablak, ugyanakkor a széljárás és több más dolog is közrejátszik, amit egyelőre nem látunk előre" - fűzte hozzá. Kádár Tamás beszámolt arról, hogy a fesztivál zajszintjét évek óta ugyanazzal a módszerrel mérik, egyrészt három állandó kihelyezett mérővel, illetve a budai és a pesti oldalon is dolgozik egy-egy zajbrigád, amelyek a bejelentések alapján mérik az adott helyet, beazonosítják a színpadot, egységet, és ha szükséges, akkor halkítanak.
A vonatkozó szabályozásban előírt zajszintplafon 23 óra előtt 65, utána 55 decibel. A Sziget szervezői a limiter-rendszerrel távolról is be tudnak avatkozni az egyes helyszínek hangerejébe.
A főszervező tájékoztatása szerint az óbudai mérésekben a III., a IV. és a XIII. kerületi önkormányzat képviselői vettek-vesznek részt. "Az egész fesztivál ideje alatt összedolgozunk az érintett kerületekkel, ami azért is jó, mert ők pontosan tudják, honnan jönnek panaszok az önkormányzatokhoz, így mi is hatékonyabban tudunk fellépni".
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az idei Sziget fesztivál vasárnap délután kezdődött a mínusz egyedik napi programmal, a Bródy Dalok Napja című koncertfolyammal. Hétfőn lesz a nulladik nap a Faithless, a Morcheeba és Goran Bregovic fellépésével, a hivatalos első nap kedd, a zárónap szombat.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
A paksi helyzet rámutatott, miért lesz hosszú távon kulcskérdés a termelés, a tárolás és a felhasználás összehangolása.
Panel vagy tégla? Most jól meg kell gondolnia minden vásárlónak és eladónak, mi a következő lépése: súlyos milliók múlhatnak ezen
A panel vevői oldala most egyértelműen jobb helyzetbe került, mert nem csak az árak csökkentek, de nagyobb az alkutér is.
Hogy is van ez? Hiába van a fellegekben a lakáshitelek kihelyezése, a lakásvásárlások száma az idei évben elmarad az előző években látott értékektől.
A modern berendezések egyenletes, napközbeni működtetése sokkal kevésbé terheli a villamosenergia-hálózatot, mint a felmelegedett lakások esti hűtése.
Nem örülhetünk sokáig a jó időnek: ebbe a két megyébe már kedden visszatér a pokoli hőség, esőre sincs kilátás
Délután 32, 38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
A legtöbb kezdeményezés mögött ugyanaz a probléma áll: az öregedő társadalom, a fiatalok elvándorlása és a vidéki települések fokozatos kiürülése.
Vége lehet a méregdrága klímaszámlák korának? Meglepő megoldással hűtenék le a felforrósodott városokat
A tetőkről összegyűjtött esővíz célzott felhasználásával csökkenthető a hőhullámos napok száma és mérsékelhető a légkondicionálás iránti igény.
Új módszerrel fosztják ki a gyanútlan lakástulajdonosokat: 600 milliós csalássorozatot állítottak meg az utolsó pillanatban
A nyomozás adatai szerint a bűncselekmény-sorozat már legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten.
A nyári hőségben könnyen megugorhat a villanyszámla, ha a háztartási gépeket és a klímát nem tudatosan használjuk.
A miniszterelnök szerint nem társadalmi egyeztetés zajlik az államfő kiválasztásáról, hanem ajánlásokat kértek, és a folyamat a végéhez közeledik.
Bár júliusban még tovább emelkedtek a hirdetési árak, az éves növekedés üteme országosan és Budapesten is mérséklődött.
Megtaláltuk! Ide vonult vissza a világ zajától Demjén Ferenc: lovak, halastó, medence is van a Városliget méretű farmon
"Nekem az életemben, hogy egy ilyen helyen élhetek és egy ilyen helyen pihenhetem ki magam, az nagyon sokat számít. Lelki megnyugvást ad; visszaköltöztem a természetbe."
Újabb rezsicsökkentés élesedik 2026 őszén: tényleg tízezreket spórolhat ezzel sok magyar háztulaj, aki most kivár?
A tűzifa áfája már ősszel 27 százalékról 5 százalékra csökkenhet, ami több százezer magyar háztartás számára jelenthet könnyebbséget.
Döbbenetes szakadék a magyar lakáspiacon: van olyan vármegye, ahol egyetlen új lakás sem épült a tavasz óta
Az első félévben 22 százalékkal több lakás épült, mint egy évvel korábban, a kiadott építési engedélyek száma pedig még nagyobb, 29 százalékos ugrást mutatott
Elképesztő fordulat a magyar lakáspiacon: kétszer akkora házat kapsz ugyanazért a pénzért, ha átléped ezt a határt
a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul.
Kész, ennyi volt? Elérhetetlen álom lett a saját lakás Magyarországon, drasztikus lépésekre készülnek
A lakásárak ugrásszerű növekedése miatt tömegek számára vált elérhetetlen álommá az első saját lakás megszerzése.
A grillezés a nyári étkezések egyik legkedveltebb formája, a meleg időjárás azonban a kórokozó, romlást okozó baktériumok gyorsabb szaporodásának is kedvez.
Rendkívüli korlátozást vezettek be Magyarországon: az ország 90 százalékán azonnal betiltották ezt a kerti tevékenységet
A rendkívüli, az ország 90 százalékát érintő aszály miatt a kormány vízkorlátozásokat vezetett be az ivóvízhálózaton a folyamatos lakossági ellátás biztosítása érdekében.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.