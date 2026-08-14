Kész, ennyi volt: örökre eltűnnek ezek az állatok a magyar cirkuszokból

Megjelent az a kormányrendelet, amely etikai és állatvédelmi okokra hivatkozva 2027. január 1-jétől betiltja a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. A szabályozás számos emlős, madár és hüllő beszerzését, tartását és szaporítását is megtiltja a társulatok számára, így a tilalom alól kizárólag a háziasított állatfajok mentesülnek

Gajdos László, a környezetvédelemért felelős miniszter már hivatalba lépésekor megígérte a szigorítást, amelyet a csütörtök este közzétett jogszabály hivatalossá is tett. A rendelkezés értelmében a tiltólistán szereplő állatokat a jövő évtől már tilos cirkuszi állatseregletbe beszerezni, ott idomítani, bemutatni és előadásokon szerepeltetni. A cirkuszok a már meglévő példányaikat életük végéig gondozhatják, a porondon azonban többé nem léphetnek fel velük. Amennyiben egy társulat érvényes szaporítási engedéllyel rendelkezik, azt a dokumentum lejáratáig még kihasználhatja.- írta meg a HVG.

A tiltás összesen húsz emlőscsaládot, négy madárcsoportot, valamint egyes hüllőket érint. A listán szerepelnek többek között a főemlősök, az elefánt-, medve-, fóka-, hiéna- és mosómedvefélék, a zsiráfok, a vízilovak, az orrszarvúak, a tapírok, a kenguruk, a jávorszarvasok és a kispandák.

A macska-, kutya-, ló-, disznó-, menyét- és tülkösszarvúfélék esetében a tilalom kizárólag a vadon élő fajokra vonatkozik, így a hagyományos háziállatok – a kutya, a macska, a ló, a szamár, a sertés, a szarvasmarha és a vadászgörény – továbbra is a társulatoknál maradhatnak, és felléphetnek a műsorokban.

A madarak közül a ragadozó fajokra (sólyomalakúak, vágómadár-alakúak, bagolyalakúak) és a kazuárokra vonatkozik a szigorítás, míg a hüllők esetében a különösen és a közepesen veszélyesnek minősített fajokra, valamint az érintett állatok hibridjeire terjed ki a tilalom.