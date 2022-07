Elvált milliárdos férjétől Csősz Boglárka: ebből fog megélni a magyar színésznő

Csősz Boglárka és milliárdos török férje 14 év után vetettek véget a kapcsolatuknak. Burak Talu vagyonát 700 milliárd forintosra becsülték korábban, arról pedig nem tudni, hogy miképp osztoztak meg a közös vagyonon.

Csősz Boglárka és férje a milliárdos török üzletember Burak Talu zárt ajtók mögött egyeztek meg, és váltak el véglegesen.

A pár sajtóközleményben tudatta a válást, amelyet a Blikk le is közölt:

Nem szerettünk volna úgy élni, mint két barát egy háztartásban, mindketten hiszünk a szerelemben, és esélyt adunk egymásnak arra, hogy újra megtaláljuk ezt az érzést, de már másvalaki oldalán. Tizennégy év hosszú idő, nagy szerelem volt, nekem a Burak a szerelmem, a társam, a családom része volt, nagyon nehezen hoztuk meg ezt a döntést. A török-magyar üzleti kapcsolataim, és azok a barátok, akikre a bajban is számíthattunk egymásra megmaradnak, csak ezúttal többet leszek Budapesten, és folytatom a cégeim építését. Nem könnyű új életet kezdenem, de sok mindent letisztítottam magam körül, és az energiáimat most a feladataimra összpontosítom. Ősszel egy új filmmel jelentkezünk, amelynek producere, színésznője vagyok, egy izgalmas sci-fi lesz a 129 című magyar film, és továbbra is az építési, egészségügyi területen dolgozunk a hazai, és a nemzetközi piacon.

Korábban megírtuk, hogy Burak vagyonát néhány évvel ezelőtt körülbelül 700 milliárd forintnyi dollárra becsülték, amivel a világ ezer legtehetősebb embere közé tartozott. Állítólag Bogi a korábbi években nem gondolt a válásra, hiszen bár van B terve, de házassági szerződést sose írtak alá.

Odakint minden nő a vagyonának nagy részét ékszerekbe fekteti. Ha egy feleség kérhet valamit, az biztos gyémánt lesz. Nem számítanak a márkák vagy a ruhák, az az elv, hogy ami rajtam van, az az enyém, és ha olyan helyzetbe kerülök, bármikor átforgathatom készpénzre. Pár ezer dollár rögtön a zsebbe

– nyilatkozta még korábban.