Ezen a vidéki strandon él ma a magyar televíziós legenda: válása után ebből tartja fent magát

A televíziózástól tizenöt éve visszavonult Klausmann Viktor jelenleg civil foglalkozásainak és családjának él. A korábbi műsorvezető idén februárban ünnepelte hatvanadik születésnapját, és bár három gyermeke három különböző édesanyától született, nyaranta a domonyvölgyi strandon összetartó, közösen dolgozó családként töltik a mindennapjaikat - erről a Hot! magazinnak mesélt.

Klausmann Viktor egykor a Szerencsekerék házigazdájaként vált országosan ismertté, ám másfél évtizede teljesen maga mögött hagyta a médiát. Ma már a Kékes Kutató-Mentő Alapítvány elnökeként és egy alpintechnikával foglalkozó cég vezetőjeként dolgozik, a nyári szezonban pedig a domonyvölgyi strandot üzemelteti.

Ez a helyszín a család életének igazi központja, ahol a nagyobb gyermekei matches kiveszik a részüket a feladatokból. Legidősebb fia, a húszéves Dominik esténként a partot tartja rendben, a tizenhét éves Tamara pedig hétvégente a büfében segít be.

A korábbi tévés életébe különleges örömet hozott legkisebb fia, a lassan négyéves Ármin, aki immár szintén elég idős ahhoz, hogy édesapjával a strandon éjszakázzon.

Több mint 20 éve üzemeltetjük ezt a strandot, és már Ármin is van akkora, hogy lent aludjon velem. Itt nevelkedik a strandon, ugyanúgy, mint korábban a két nagyobb. Tamci egyébként a büfében süti a lángost hétvégente, a legnagyobb minden este jön, és tisztítja a partot, lapátolja be a várakat, hordja a szemetet, tehát mindenki itt van. Amolyan családegyesítési program ez nekünk

- mondta a korábbi műsorvezető.

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Klausmann Viktor, aki idén februárban töltötte be a hatvanat, elárulta, hogy teljesen más megélni az apaságot ebben az életkorban. Bár Ármin édesanyjával időközben elváltak az útjaik, a kisfiú érkezését igazi csodaként éli meg, és igyekszik minél több időt vele tölteni.

A mozaikcsalád működtetése eleinte komoly logisztikai kihívást jelentett, ugyanis a három gyermek három különböző édesanyától született. Klausmann azonban mindegyik volt párjával békés kapcsolatot ápol, a legfőbb célja pedig az volt, hogy a családtagok kölcsönösen elfogadják egymást. A testvérek között kifejezetten szoros a kötelék, a két nagyobb is szívesen vigyáz a kistestvérre.